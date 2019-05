За неделю в Клайпеде – три небольших судна с СПГ Новатэка 🔊 Воспроизвести



У Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) в субботу должно пришвартоваться небольшое судно-газовоз из порта Высоцк. Это уже третье за последнюю неделю судно с СПГ крупнейшей в России частной газовой компании "Новатэк".



"(Судно) Coral Fungia прибывает в Клайпеду, и эта разгрузка предусмотрена в годовом графике 1 июня (...) Судно должно пришвартоваться у терминала СПГ именно в этот день", - прокомментировали BNS в компании - операторе терминала Klaipedos nafta.



На борту газовоза находится 10 тыс. кубометров СПГ. Немного раньше на этой неделе такой же груз доставило и судно Coral Favia, а в минувшие выходные еще столько же - судно Coral Fungia.



В апреле - мае для компании Achema из порта Высоцк уже пришло несколько небольших грузов с газом "Новатэка". Сама Achema не комментирует, у кого покупает газ.



Литва не импортирует сжиженный природный газ (СПГ) из Калининградской области, где Россия в начале этого года завершила строительство терминала СПГ с плавающим судном-хранилищем "Маршал Василевский".



Об этом сообщили BNS представители литовских компаний, переваливающих и импортирующих СПГ, реагируя на заявление одного из руководителей "Газпрома" о том, что концерн начинает экспорт СПГ из Калининграда в Литву.



"Газ на Клайпедский терминал СПГ никогда не поставлялся и не поставляется из Калининградской области", – сообщила BNS представитель по связям с общественностью Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta Оринта Барткаускайте.



Представитель по связям с прессой госэнергохолдинга Lietuvos energija, который в основном импортирует СГА норвежской Equinor, Артурас Кятлярюс также сообщил BNS, что группа не импортирует из Калининграда СПГ и не располагает никакой информацией об этом.



Неофициальные источники утверждает, что Калининградский терминал СПГ реально не действует, поскольку стоит пустым.



Российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на заместителя председателя правления "Газпром" Виталия Маркелова, в четверг сообщило, что концерн начинает экспорт СПГ из Калининграда в Литву.



"Как и планировалось, терминал "Маршал Василевский" начинает экспорт газа и поставляет его не только Калининградской области, но и на терминал в Клайпеде", – отметил В. Маркелов в журнале "Газовая промышленность", где он является главным редактором.



Крупнейший потребитель газа в Литве - завод удобрений Achema импортирует из российского порта Высоцк газ частной российской компании "Новатэк", один небольшой груз с газом "Новатэка" весной поставила и компания LET, входящая в холдинг Lietuvos energija.



Построенный "Газпромом" Калининградский терминал СПГ официально был открыт в начале января. Плавающий терминал стоимостью 295 млн долларов США емкостью 170 тыс. кубометров построила южно-корейская Hyundai Heavy Industries, которая строила и аналогичное хранилище для Клайпедского терминала СПГ.



Российские СМИ сообщали, что терминал должен не только обеспечить энергетическую безопасность анклава, но и защитить от гипотетического риска прерывания транзита газа через Литву, а также поставлять небольшие грузы СПГ покупателям в регионе Балтийского моря.