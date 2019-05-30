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Переговоры о правящей коалиции в правительстве ведут лидеры трех партий
Лидеры литовских "аграриев", социал-трудовиков и представителей партии "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг встретились в здании правительства в Вильнюсе, чтобы обсудить будущую правящую коалицию.
Во встрече - рабочем обеде у премьера Саулюса Сквярнялиса участвуют председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, председатель Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) Гядиминас Киркилас и глава ПС Рямигиюс Жямайтайтис, сообщила пресс-служба правительства.
Председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Вальдемар Томашевский сказал BNS, что партия рассматривает приглашение присоединиться к правящей коалиции, но он пока не намерен участвовать в таких встречах.
"До 12 июля еще много времени", - сказал он.
"Аграрии", у которых в сейме самая многочисленная фракция, после президентских выборов решили расширить правящую коалицию.
Договор о правящей коалиции подписали ЛСКЗ и ЛСДТП, у них еще было соглашение о сотрудничестве с фракцией ПС в сейме. Это составляет 69 голосов в сейме из 141.
Однако в среду представители ПС и ЛСДТП сообщили, что приостанавливают соглашение о сотрудничестве.
Во время голосования правящие часто получают поддержку ИАПЛ - СХС. Если добавить эти голоса, то получается 77 мандатов.
География: Литва
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