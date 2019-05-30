Переговоры о правящей коалиции в правительстве ведут лидеры трех партий 🔊 Воспроизвести



Лидеры литовских "аграриев", социал-трудовиков и представителей партии "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг встретились в здании правительства в Вильнюсе, чтобы обсудить будущую правящую коалицию.



Во встрече - рабочем обеде у премьера Саулюса Сквярнялиса участвуют председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, председатель Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) Гядиминас Киркилас и глава ПС Рямигиюс Жямайтайтис, сообщила пресс-служба правительства.



Председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Вальдемар Томашевский сказал BNS, что партия рассматривает приглашение присоединиться к правящей коалиции, но он пока не намерен участвовать в таких встречах.



"До 12 июля еще много времени", - сказал он.



"Аграрии", у которых в сейме самая многочисленная фракция, после президентских выборов решили расширить правящую коалицию.



Договор о правящей коалиции подписали ЛСКЗ и ЛСДТП, у них еще было соглашение о сотрудничестве с фракцией ПС в сейме. Это составляет 69 голосов в сейме из 141.



Однако в среду представители ПС и ЛСДТП сообщили, что приостанавливают соглашение о сотрудничестве.



Во время голосования правящие часто получают поддержку ИАПЛ - СХС. Если добавить эти голоса, то получается 77 мандатов. Лидеры литовских "аграриев", социал-трудовиков и представителей партии "Порядок и справедливость" (ПС) в четверг встретились в здании правительства в Вильнюсе, чтобы обсудить будущую правящую коалицию.Во встрече - рабочем обеде у премьера Саулюса Сквярнялиса участвуют председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис, председатель Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) Гядиминас Киркилас и глава ПС Рямигиюс Жямайтайтис, сообщила пресс-служба правительства.Председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Вальдемар Томашевский сказал BNS, что партия рассматривает приглашение присоединиться к правящей коалиции, но он пока не намерен участвовать в таких встречах."До 12 июля еще много времени", - сказал он."Аграрии", у которых в сейме самая многочисленная фракция, после президентских выборов решили расширить правящую коалицию.Договор о правящей коалиции подписали ЛСКЗ и ЛСДТП, у них еще было соглашение о сотрудничестве с фракцией ПС в сейме. Это составляет 69 голосов в сейме из 141.Однако в среду представители ПС и ЛСДТП сообщили, что приостанавливают соглашение о сотрудничестве.Во время голосования правящие часто получают поддержку ИАПЛ - СХС. Если добавить эти голоса, то получается 77 мандатов. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии