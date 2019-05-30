Загрузка... Праздник семьи 🔊 Воспроизвести



Наступил долгожданный май. Распустились листья на деревьях, расцвели тюльпаны и нарциссы в садах. Вся природа ожила к самому доброму, значимому празднику – Международному дню семьи.



Из всех человечечких отношений, семья – самое древнее и самое великое. Все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, её доброты, тепла и радушия.



20 мая в 12 часов на праздничный концерт своих родителей пригласили ученики 1-12 классов. Ученики долго готовились. В классах устроили выставки творческих работ . На уроках технологии дети 5-12 классов подготовили выпечку.



Каждый год ученики «Жеймянос» гимназии дарят своим родителям концерт. Дети любят этот праздник ,так как он посвещён их семьям. В честь праздника наши ученики решили подарить необычный весенний букет, который состоял из самых теплых слов, из задорных танцев и любимых песен. Детский праздничный букет благоухал своими поздравлениями. И пусть родители не поставят его в вазы, но он останется у них в душе и в памяти до следующего праздника. Как приятно было смотреть на волнующиеся лица детей, нарядных мам и счастливых пап. Наступил долгожданный май. Распустились листья на деревьях, расцвели тюльпаны и нарциссы в садах. Вся природа ожила к самому доброму, значимому празднику – Международному дню семьи.Из всех человечечких отношений, семья – самое древнее и самое великое. Все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, её доброты, тепла и радушия.20 мая в 12 часов на праздничный концерт своих родителей пригласили ученики 1-12 классов. Ученики долго готовились. В классах устроили выставки творческих работ . На уроках технологии дети 5-12 классов подготовили выпечку.Каждый год ученики «Жеймянос» гимназии дарят своим родителям концерт. Дети любят этот праздник ,так как он посвещён их семьям. В честь праздника наши ученики решили подарить необычный весенний букет, который состоял из самых теплых слов, из задорных танцев и любимых песен. Детский праздничный букет благоухал своими поздравлениями. И пусть родители не поставят его в вазы, но он останется у них в душе и в памяти до следующего праздника. Как приятно было смотреть на волнующиеся лица детей, нарядных мам и счастливых пап.



Праздник закончился общей песней и огромным количеством цветов для родителей. Все семьи были приглашены на праздничное чаепитие



Уважаемые родители! Пусть в ваших семьях живут вера друг в друга, надежда на лучшее и самая преданная и неповторимая любовь! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток и счастье!



Учительница “Жеймянос ” гимназии Снежана Новикова.



С особой ответственностью к этому празднику готовились ученики начальных классов. Самые маленькие участники праздника – воспитанники детского сада «Варпялис» спели веселую песенку.Праздник закончился общей песней и огромным количеством цветов для родителей. Все семьи были приглашены на праздничное чаепитиеУважаемые родители! Пусть в ваших семьях живут вера друг в друга, надежда на лучшее и самая преданная и неповторимая любовь! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток и счастье!Учительница “Жеймянос ” гимназии Снежана Новикова. Загрузка... инф.Обзор Категории: общество, образование, дом и быт Ключевые слова: школа, праздник, семья География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии