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Праздник семьи



Наступил долгожданный май. Распустились листья на деревьях, расцвели тюльпаны и нарциссы в садах. Вся природа ожила к самому доброму, значимому празднику – Международному дню семьи.

Из всех человечечких отношений, семья – самое древнее и самое великое. Все наши радости, успехи, удачи зависят от семьи, её доброты, тепла и радушия.

20 мая в 12 часов на праздничный концерт своих родителей пригласили ученики 1-12 классов. Ученики долго готовились. В классах устроили выставки творческих работ . На уроках технологии дети 5-12 классов подготовили выпечку.

Каждый год ученики «Жеймянос» гимназии дарят своим родителям концерт. Дети любят этот праздник ,так как он посвещён их семьям. В честь праздника наши ученики решили подарить необычный весенний букет, который состоял из самых теплых слов, из задорных танцев и любимых песен. Детский праздничный букет благоухал своими поздравлениями. И пусть родители не поставят его в вазы, но он останется у них в душе и в памяти до следующего праздника. Как приятно было смотреть на волнующиеся лица детей, нарядных мам и счастливых пап.
С особой ответственностью к этому празднику готовились ученики начальных классов. Самые маленькие участники праздника – воспитанники детского сада «Варпялис» спели веселую песенку.

Праздник закончился общей песней и огромным количеством цветов для родителей. Все семьи были приглашены на праздничное чаепитие

Уважаемые родители! Пусть в ваших семьях живут вера друг в друга, надежда на лучшее и самая преданная и неповторимая любовь! Пусть ваш домашний очаг всегда украшают уют, достаток и счастье!

Учительница “Жеймянос ” гимназии Снежана Новикова.

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инф.Обзор
Категории: общество, образование, дом и быт
Ключевые слова: школа, праздник, семья
География: Литва
статья прочитана 131 раз
добавлена сегодня, 30 мая, 13:59

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