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Открыв зал Дж. Маккейна в МИД, политики Литвы почтили его память

фото: urm.lt


В четверг литовские политики почтили память скончавшегося сенатора США Джона Маккейна, открыв в министерстве иностранных дел Литвы зал его имени.

Глава МИД Линас Линкявичюс вспомнил поддержку республиканца на пути Литвы к независимости, в борьбе за признание, за членство в НАТО и Евросоюзе.

"Он никогда не был в стороне, никогда не молчал.(...) Принципиальная и ценностная позиция всегда поднимала этого человека над другими", – сказал министр.

фото: urm.lt


"Его знали во всем мире, он был популярен, известен, но только когда он ушел, мы лучше поняли, чего лишились", – сказал он.

Зал, названный им. Дж. Маккейна, находится в помещениях, где министерство проводит пресс-конференции.
Председатель Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис сказал, что такие политики, как Дж. Маккейн, сопротивлялись разрыву между Европой и Америкой ради "пустой и бессмысленной власти".

"Чтобы противостоять этому, нужны люди такого сорта (как Дж. Маккен). Мы будем оглядываться и искать, откуда они могли бы прийти", – сказал политик.

По его словам, американский законодатель воплотил "единство Европы и Америки ради правды, демократии, человеческого достоинства".

фото: urm.lt


Экс-президент Литвы Валдас Адамкус напомнил, что когда он был руководителем страны и побывал в страдавшей от войны с Россией Грузии, Дж. Маккейн через него пытался узнать о положении в этой стране.

"В моей жизни это было исключительным - познакомиться с человеком, у которого были очень твердые принципы", – сказал бывший президент.

На мероприятии также присутствовала посол США в Литве Энн Холл.

Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.

Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни.
BNS
Категории: политика, история
Ключевые слова: Литва, МИД, похороны, Линкявичюс, Маккейн
География: Литва
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добавлена сегодня, 30 мая, 17:30

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