Открыв зал Дж. Маккейна в МИД, политики Литвы почтили его память

В четверг литовские политики почтили память скончавшегося сенатора США Джона Маккейна, открыв в министерстве иностранных дел Литвы зал его имени.
Глава МИД Линас Линкявичюс вспомнил поддержку республиканца на пути Литвы к независимости, в борьбе за признание, за членство в НАТО и Евросоюзе.
"Он никогда не был в стороне, никогда не молчал.(...) Принципиальная и ценностная позиция всегда поднимала этого человека над другими", – сказал министр.
"Его знали во всем мире, он был популярен, известен, но только когда он ушел, мы лучше поняли, чего лишились", – сказал он.
Зал, названный им. Дж. Маккейна, находится в помещениях, где министерство проводит пресс-конференции.
Председатель Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис сказал, что такие политики, как Дж. Маккейн, сопротивлялись разрыву между Европой и Америкой ради "пустой и бессмысленной власти".
"Чтобы противостоять этому, нужны люди такого сорта (как Дж. Маккен). Мы будем оглядываться и искать, откуда они могли бы прийти", – сказал политик.
По его словам, американский законодатель воплотил "единство Европы и Америки ради правды, демократии, человеческого достоинства".
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус напомнил, что когда он был руководителем страны и побывал в страдавшей от войны с Россией Грузии, Дж. Маккейн через него пытался узнать о положении в этой стране.
"В моей жизни это было исключительным - познакомиться с человеком, у которого были очень твердые принципы", – сказал бывший президент.
На мероприятии также присутствовала посол США в Литве Энн Холл.
Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.
Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни.
"Чтобы противостоять этому, нужны люди такого сорта (как Дж. Маккен). Мы будем оглядываться и искать, откуда они могли бы прийти", – сказал политик.
По его словам, американский законодатель воплотил "единство Европы и Америки ради правды, демократии, человеческого достоинства".
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус напомнил, что когда он был руководителем страны и побывал в страдавшей от войны с Россией Грузии, Дж. Маккейн через него пытался узнать о положении в этой стране.
"В моей жизни это было исключительным - познакомиться с человеком, у которого были очень твердые принципы", – сказал бывший президент.
На мероприятии также присутствовала посол США в Литве Энн Холл.
Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.
Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни.