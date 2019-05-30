Открыв зал Дж. Маккейна в МИД, политики Литвы почтили его память 🔊 Воспроизвести фото: urm.lt



В четверг литовские политики почтили память скончавшегося сенатора США Джона Маккейна, открыв в министерстве иностранных дел Литвы зал его имени.



Глава МИД Линас Линкявичюс вспомнил поддержку республиканца на пути Литвы к независимости, в борьбе за признание, за членство в НАТО и Евросоюзе.



"Он никогда не был в стороне, никогда не молчал.(...) Принципиальная и ценностная позиция всегда поднимала этого человека над другими", – сказал министр.



фото: urm.lt



"Его знали во всем мире, он был популярен, известен, но только когда он ушел, мы лучше поняли, чего лишились", – сказал он.



Зал, названный им. Дж. Маккейна, находится в помещениях, где министерство проводит пресс-конференции. В четверг литовские политики почтили память скончавшегося сенатора США Джона Маккейна, открыв в министерстве иностранных дел Литвы зал его имени.Глава МИД Линас Линкявичюс вспомнил поддержку республиканца на пути Литвы к независимости, в борьбе за признание, за членство в НАТО и Евросоюзе."Он никогда не был в стороне, никогда не молчал.(...) Принципиальная и ценностная позиция всегда поднимала этого человека над другими", – сказал министр."Его знали во всем мире, он был популярен, известен, но только когда он ушел, мы лучше поняли, чего лишились", – сказал он.Зал, названный им. Дж. Маккейна, находится в помещениях, где министерство проводит пресс-конференции.



"Чтобы противостоять этому, нужны люди такого сорта (как Дж. Маккен). Мы будем оглядываться и искать, откуда они могли бы прийти", – сказал политик.



По его словам, американский законодатель воплотил "единство Европы и Америки ради правды, демократии, человеческого достоинства".



фото: urm.lt



Экс-президент Литвы Валдас Адамкус напомнил, что когда он был руководителем страны и побывал в страдавшей от войны с Россией Грузии, Дж. Маккейн через него пытался узнать о положении в этой стране.



"В моей жизни это было исключительным - познакомиться с человеком, у которого были очень твердые принципы", – сказал бывший президент.



На мероприятии также присутствовала посол США в Литве Энн Холл.



Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.



Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни. Председатель Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис сказал, что такие политики, как Дж. Маккейн, сопротивлялись разрыву между Европой и Америкой ради "пустой и бессмысленной власти"."Чтобы противостоять этому, нужны люди такого сорта (как Дж. Маккен). Мы будем оглядываться и искать, откуда они могли бы прийти", – сказал политик.По его словам, американский законодатель воплотил "единство Европы и Америки ради правды, демократии, человеческого достоинства".Экс-президент Литвы Валдас Адамкус напомнил, что когда он был руководителем страны и побывал в страдавшей от войны с Россией Грузии, Дж. Маккейн через него пытался узнать о положении в этой стране."В моей жизни это было исключительным - познакомиться с человеком, у которого были очень твердые принципы", – сказал бывший президент.На мероприятии также присутствовала посол США в Литве Энн Холл.Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни. BNS Категории: политика, история Ключевые слова: Литва, МИД, похороны, Линкявичюс, Маккейн География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии