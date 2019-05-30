Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Одна из крупнейших в странах Балтии финансовых групп Luminor в первом квартале этого года получила 26,4 млн евро прибыли до аудита - на 26,5% меньше, чем в прошлом году (33,4 млн евро).



"Экономики стран Балтии сейчас в хорошем состоянии и Luminor использует все возможности, предоставляемые такими условиями", - сказал для пресс-релиза глава Luminor Эрки Раасуке.



Активы банка за год (в конце марта по сравнению с концом марта 2018 года) уменьшились на 8,3% до 14,134 млрд евро, кредитный портфель - на 2,6% до 11,3 млрд евро, портфель вкладов вырос на 16% до 9,4 млрд евро.



По кредитам Luminor занимал 20,9% рынка стран Балтии, по вкладам - 16,9%.



Банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года подписан договор о продаже 60% акций банка с американской инвестиционной компанией Blackstone. Сделку должны утвердить Банк Литвы и Европейский центробанк. Одна из крупнейших в странах Балтии финансовых групп Luminor в первом квартале этого года получила 26,4 млн евро прибыли до аудита - на 26,5% меньше, чем в прошлом году (33,4 млн евро)."Экономики стран Балтии сейчас в хорошем состоянии и Luminor использует все возможности, предоставляемые такими условиями", - сказал для пресс-релиза глава Luminor Эрки Раасуке.Активы банка за год (в конце марта по сравнению с концом марта 2018 года) уменьшились на 8,3% до 14,134 млрд евро, кредитный портфель - на 2,6% до 11,3 млрд евро, портфель вкладов вырос на 16% до 9,4 млрд евро.По кредитам Luminor занимал 20,9% рынка стран Балтии, по вкладам - 16,9%.Банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года подписан договор о продаже 60% акций банка с американской инвестиционной компанией Blackstone. Сделку должны утвердить Банк Литвы и Европейский центробанк. Luminor - зарегистрированный в Эстонии банк, у которого есть подразделения в Литве и Латвии.



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В первом квартале этого года средние подлежащие страхованию доходы жителей Литвы, работавших весь месяц, с которых выплачиваются взносы социального страхования, составили 1202 евро. С учетом индексации заработной платы, это на 8% (88 евро) больше, чем в январе-марте 2018 года, свидетельствуют данные Фонда социального страхования (Sodra).



По словам старшего специалиста отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристины Зитиките, на рост доходов повлияла выросшая с начала этого года минимальная месячная зарплата (ММЗ), чаще рост подлежащих страхованию доходов могли ощутить работники, доходы которых были ниже или равны ММЗ.



В марте этого года доля застрахованных с минимальными доходами составила 11%, а в апреле – 10%. В прошлом году эти показатели соответственно составили 12 и 11%.



С этого года взносы социального страхования платятся с суммы, которая не превышает 120 средних зарплат в стране в год – около 136 тыс. евро.



По словам К. Зитиките, за первые три месяца этого года этого рубежа достигли 30 человек. Это означает, что они в этом году вовсе не будут платить взносы социального страхования.



"Основная часть этих застрахованных доходов в начале года составили выплаченные тантьемы, в основном это были люди, занимающие руководящие посты, почти половина из них были руководители компаний, учреждений, организаций, чаще работали на предприятиях, создающих более высокую добавочную стоимость", – сказала К. Зитикте.



В этом году потолок взносов фонда составит 84, а в 2021 году – 60 средних заработных плат в стране.



Средняя пенсия по старости для людей, обладающих необходимым стажем, за год выросла на 12,7% и в первом квартале составила 364 евро, у людей без необходимого стажа она выросла на 8% до 193 евро.



Средняя заработная плата людей пенсионного возраста, но работающих, сейчас составляет около 841 евро. Фонд Соцстрахования отмечает, что ситуация на рынке труда для этой возрастной категории в последнее время улучшается, также увеличивается количество пожилых людей, которые все еще остаются на рынке труда, когда достигают пенсионного возраста.



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По предварительным оценкам, в мае,месячная инфляция в Литве, рассчитанная на основе индекса потребительских цен, согласованного с другими странами Европейского союза, составила 0,3%.



Согласованная годовая предварительная инфляция (в мае по сравнению с маем 2018 года) составила 2,5%, сообщает Департамент статистики страны, ссылаясь на предварительные данные.



В апреле в Литве согласованная месячная инфляция составляла 0,9%, а согласованная годовая инфляция достигала 2,7%.



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В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем приобрел в розничной торговле и предприятиях общественного питания 1164 сигареты – это немногим больше 58 пачек.



За год количество легальных сигарет, приобретенных жителями страны, сократилось на 3,2%, сообщил Департамент статистики.



Производство сигарет в 2018 году увеличилось на 7,4%, экспорт – на 8,6%, между тем импорт сократился на 12%.



Розничный цены на табачные изделия в прошлом году выросли на 7,6%. Повышение цен на сигареты вызвало увеличение с 1 марта 2018 года тарифа акциза.



Действующий в Клайпеде единственный в Литве производитель табачных изделий Philip Morris Baltic принадлежит крупнейшему в мире производителю курева Philip Morris International.



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В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем употребил 11,2 литра легального алкоголя – на 1,1 литра меньше, чем в 2017 году (12,3 литра). Потребление алкоголя в стране сокращается шесть лет подряд, пик употребления был в 2011 и 2012 годах – 14,7 литра.



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Показатели потребления легального алкоголя подготовлены с вычетом алкоголя, употребленного туристами и алкоголя, приобретенного на пограничных пропускных пунктах, а также включая алкоголь, потребленный литовскими туристами за границей, сообщил предварительные данные Департамент статистики.



В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания было продано 2,9 млн декалитров крепких алкогольных напитков (водки, виски, бренди, и т. п.), что на 5% меньше, чем в 2017 году. Вина и ферментированных напитков продано в объеме 3,4 млн декалитров (на 19,5% меньше), пива – 21,9 млн декалитров (на 5,9% меньше).



В прошлом году розничные цены на алкогольные напитки увеличились на 2,1%. Наиболее значительно в Литве подорожало литовское пиво - на 4,8%, импортное пиво – на 4%, настойки – 3,9%, вермут – на 3,8%, произведенная в Литве водка – на 3,1%, между тем, виски подешевел на 2,5%. Рост цен на алкогольные напитки обусловлен повышением акциза с 1 марта 2018 года.



В Литве было произведено 0,963 млн декалитров крепких алкогольных напитков, в пересчете на абсолютный алкоголь (100%) – на 6,7% меньше, чем в 2017 году.



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Контролируемая семьей бывшего руководителя Lukoil Baltija Ивана Палейчика компания Viada LT, к которой перешло управление заправочными российского Lukoil в Литве и Латвии, в прошлом году получила 520 млн евро выручки – на 27,7% больше, чем в 2017 году, когда она достигала 407,1 млн евро.



В прошлом году компания заработала 4,704 млн евро чистой прибыли – на 18,5% меньше, чем в 2017-ом (5,897 млн евро), говорится в представленном в Реестровый центр отчете Viada LT за 2018 год.



В группу компании входит головная Viada LT и ее дочерние компании в Латвии Akselss (74%) и Viada Baltija (80%). В отчете Viada LT говорится, что Akselss, в отношении которой в октябре прошлого года было возбуждено дело о банкротстве, в 2018 году понесла 1,154 млн евро убытков, между тем чистая прибыль Viada Baltija достигала 262,3 тыс. евро.



Группа еще не предоставила Реестровому центру консолидированный отчет о деятельности.



По данным на конец прошлого года, Viada LT в Литве принадлежала есть из 123 заправочных станций – в прошлом году были открыты три новые и реконструированы пять уже действовавших заправок. В Латвии Viada Baltija принадлежало 70 заправочных станций.



Российский концерн Lukoil весной 2016 года продал сеть из 230 заправочных в Литве, Латвии и Польше австрийской компании Amic Energy Management. Управление заправочными в Литве и Латвии передан косвенно контролируемому И. Палейчиком предприятию Viada LT. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 78 раз Комментарии