В. Пранцкетис удивлен, что на переговорах о коалиции – пост спикера сейма 🔊 Воспроизвести



Глава литовского парламента, представитель "аграриев" Викторас Пранцкетис удивлен заявлениям руководителя партии Рамунаса Карбаускиса о том, что на переговоры о коалиции вынесен и пост спикера сейма.



По словам В. Пранцкетиса, глава парламента, по уставу сейма, избирается на четыре года, с должности его можно сместить только по причине недоверия. Сам же он не намерен покидать этот пост.



"Это уставная должность, и эта должность избираемая сеймом. В начале она может быть объектов переговоров, и этот период переговоров в сейме, собравшемся в 2016 году, был в начале" – сказал в четверг журналистам В. Пранцкетис.



"В уставе также указывается, что председатель сейма избирается на срок всех четырех лет полномочий, и может быть отправлены в отставку в таких и таких случаях, процедура такова – не менее, чем 71 депутат должны проголосовать за его отставку", – сказал В. Пранцкетис. Глава литовского парламента, представитель "аграриев" Викторас Пранцкетис удивлен заявлениям руководителя партии Рамунаса Карбаускиса о том, что на переговоры о коалиции вынесен и пост спикера сейма.По словам В. Пранцкетиса, глава парламента, по уставу сейма, избирается на четыре года, с должности его можно сместить только по причине недоверия. Сам же он не намерен покидать этот пост."Это уставная должность, и эта должность избираемая сеймом. В начале она может быть объектов переговоров, и этот период переговоров в сейме, собравшемся в 2016 году, был в начале" – сказал в четверг журналистам В. Пранцкетис."В уставе также указывается, что председатель сейма избирается на срок всех четырех лет полномочий, и может быть отправлены в отставку в таких и таких случаях, процедура такова – не менее, чем 71 депутат должны проголосовать за его отставку", – сказал В. Пранцкетис. Глава Литовского союза крестьян и "зеленых" ("аграриев") Рамунас Карбаускис и выдвинутый этой партией премьер Саулюс Сквярнялис говорят, что на начавшихся переговорах о правящей коалиции обсуждаются все позиции – и премьера, и спикера сейма.



"По все позициям, которые являются политическими, ведутся переговоры", – сказал Р. Карбаусис журналистам в четверг.



В. Пранцкетис утверждает, что покинет пост, если только ему будет выражено недоверие тайным голосованием, сам уходить в отставку не намерен.



"Этот пост должен принадлежать крупнейшей фракции, и это вполне естественно, я из этой партии, можно это (отставку – BNS) инициировать, но я не раз говорил – если в моей работе что-то не так, тогда должны быть претензии к моей работе, и тогда инициируется недоверие", – сказал спикер.



После президентских выборов "аграрии" заявили, что начинают переговоры о расширенной правящей коалиции. Социал-трудовики, партия "Порядок и справедливость" во вторник сообщили об остановке действовавших до сих пор коалиционных соглашений с "аграриями". BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии