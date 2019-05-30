Роберто Карлос принял участие в открытии Международного форума Футбол для дружбы 🔊 Воспроизвести







Чемпион мира, знаменитый защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Робертом Карлос принял участие в открытии Международного форума "Футбол для дружбы", проходящего в эти минуты в Мадриде.



Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, открывая форум, заметил, что социальная программа" Футбол для дружбы" начинает работать в обновлённом формате - с акцентом на развитие детского футбола, на помощь тренерам, которые работают с детьми.







С этой целью для тренеров будут проводиться практические занятия в рамках специально организованной Академии.



Роберто Карлос, обращаясь к юным участникам программы, сказал, что его достижения стали возможны только потому, что он всегда много работал.



Угадайте с трёх раз, кто вышел к журналистам?











Чемпион мира, знаменитый защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Робертом Карлос принял участие в открытии Международного форума "Футбол для дружбы", проходящего в эти минуты в Мадриде.Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, открывая форум, заметил, что социальная программа" Футбол для дружбы" начинает работать в обновлённом формате - с акцентом на развитие детского футбола, на помощь тренерам, которые работают с детьми.С этой целью для тренеров будут проводиться практические занятия в рамках специально организованной Академии.Роберто Карлос, обращаясь к юным участникам программы, сказал, что его достижения стали возможны только потому, что он всегда много работал. Александр Шахов Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Роберто Карлос, # F4F — статья прочитана 142 раза Комментарии