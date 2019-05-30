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Роберто Карлос принял участие в открытии Международного форума Футбол для дружбы
Чемпион мира, знаменитый защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Робертом Карлос принял участие в открытии Международного форума "Футбол для дружбы", проходящего в эти минуты в Мадриде.
Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, открывая форум, заметил, что социальная программа" Футбол для дружбы" начинает работать в обновлённом формате - с акцентом на развитие детского футбола, на помощь тренерам, которые работают с детьми.
С этой целью для тренеров будут проводиться практические занятия в рамках специально организованной Академии.
Роберто Карлос, обращаясь к юным участникам программы, сказал, что его достижения стали возможны только потому, что он всегда много работал.
Александр Шахов
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Роберто Карлос, # F4F
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