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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Международном лагере дружбы идут занятия
Юные участники живут в лагере Эль-Эскориаль, что километрах в 70 от Мадрида, в красивом месте, у подножия гор.
Александр Шахов
Категории: спорт
Ключевые слова: # F4F
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