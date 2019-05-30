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В Международном лагере дружбы идут занятия

Сразу же после торжественного открытия Международного лагеря Дружбы юные футболисты и юные журналисты, участники Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", отправились на тренировку и занятия. Только поэтому в предыдущем репортаже на снимке литовской делегации только 4 человека из 6.

Юные участники живут в лагере Эль-Эскориаль, что километрах в 70 от Мадрида, в красивом месте, у подножия гор.









Александр Шахов
Категории: спорт
Ключевые слова: # F4F
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добавлена сегодня, 30 мая, 12:40

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