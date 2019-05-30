В Международном лагере дружбы идут занятия 🔊 Воспроизвести



Юные участники живут в лагере Эль-Эскориаль, что километрах в 70 от Мадрида, в красивом месте, у подножия гор.



















Сразу же после торжественного открытия Международного лагеря Дружбы юные футболисты и юные журналисты, участники Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", отправились на тренировку и занятия. Только поэтому в предыдущем репортаже на снимке литовской делегации только 4 человека из 6.Юные участники живут в лагере Эль-Эскориаль, что километрах в 70 от Мадрида, в красивом месте, у подножия гор. Александр Шахов Категории: спорт Ключевые слова: # F4F — статья прочитана 160 раз Комментарии