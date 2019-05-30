“О вечных проблемах” 🔊 Воспроизвести Фото D.Matvejev



Как сообщалось ранее, именно спектакль “Орфей. Огни города” победил в конкурсе “Молодых создателей”. Стоит отметить, что постановка стала лидером за свою уникальность, нестандартность и актуальность.



Пьесу “Орфей. Огни города” написала драматург Довиле Заведскайте.



Создатели постановки продемонстрировали зрителю миф об Орфее и Эвридике в современной интерпретации, в которой раскрываются страхи современного человека, его бездействие и трагические решения.



С точки зрения значимости спектакль попадает в повседневную реальность. Проблемы креативных людей как никогда остры, затруднения становятся ещё более терзающими. Таким образом, история молодого, знаменитого, преданного музыке диджея Авичи, которая также была использована в спектакле, дополняет и украшает его. 28 мая в Литовском национальном театре драмы (LNDT) состоялся показ спектакля “Орфей. Огни города” (Orfeo. Miesto šviesos) молодого, однако весьма талантливого режиссёра Ясинскаса.Как сообщалось ранее, именно спектакль “Орфей. Огни города” победил в конкурсе “Молодых создателей”. Стоит отметить, что постановка стала лидером за свою уникальность, нестандартность и актуальность.Пьесу “Орфей. Огни города” написала драматург Довиле Заведскайте.Создатели постановки продемонстрировали зрителю миф об Орфее и Эвридике в современной интерпретации, в которой раскрываются страхи современного человека, его бездействие и трагические решения.С точки зрения значимости спектакль попадает в повседневную реальность. Проблемы креативных людей как никогда остры, затруднения становятся ещё более терзающими. Таким образом, история молодого, знаменитого, преданного музыке диджея Авичи, которая также была использована в спектакле, дополняет и украшает его.



Весь спектакль выстроен фрагментарно, зритель словно путешествует во сне вместе с Эвридикой, пытается понять её действия, чувства Орфея и преодолеть беспокойство из-за произошедшего между ними. “Орфей. Огни города” балансирует между возможностью поговорить и понятием, что разговор никогда не произойдёт”, – отмечают режиссёр и драматург.



Разобраться в трудностях помогли актёры, исполнившие в спектакле главные роли, - Матас Диргинчус, Камила Лебедите, Неле Савиченко и Виталия Моцкевичуте.



В постановке немалую роль сыграли и декорации, а точнее их эксцентричность - убивающий свет, бассейн с шариками и строительная лестница. Сценографию и костюмы для спектакля создала Лина Жидоните, музыку – Моника Зенкевичуте, хореограф Аирида Гудайте, проекцией изображения занимался Корнелий Ярошевич, свет – Вилюс Вилучюс.



Более того спектакль “Орфей. Огни города” - это настоящая чаша, в которой можно обнаружить массу злободневных тягостных ситуаций. Например, отношения между мужчиной и женщиной, поиск себя и счастья.Весь спектакль выстроен фрагментарно, зритель словно путешествует во сне вместе с Эвридикой, пытается понять её действия, чувства Орфея и преодолеть беспокойство из-за произошедшего между ними. “Орфей. Огни города” балансирует между возможностью поговорить и понятием, что разговор никогда не произойдёт”, – отмечают режиссёр и драматург.Разобраться в трудностях помогли актёры, исполнившие в спектакле главные роли, - Матас Диргинчус, Камила Лебедите, Неле Савиченко и Виталия Моцкевичуте.В постановке немалую роль сыграли и декорации, а точнее их эксцентричность - убивающий свет, бассейн с шариками и строительная лестница. Сценографию и костюмы для спектакля создала Лина Жидоните, музыку – Моника Зенкевичуте, хореограф Аирида Гудайте, проекцией изображения занимался Корнелий Ярошевич, свет – Вилюс Вилучюс. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: в Литовском национальном театре драмы (LNDT), спектакль “Орфей. Огни города” Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 89 раз Комментарии