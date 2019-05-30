«Football is love!» 🔊 Воспроизвести Билл Эспри, автор знаменитой серии комиксов «Love is..», известной на постсоветском пространстве исключительно по вкладышам популярной (именно потому и популярной!) серии жевательных резинок, создал специальный стикерпак (набор картинок или наклеек) Международной программы «Футбол для дружбы».



Стикерпак уже доступен для бесплатной установки на гаджеты с iOS и Android в 186 странах мира. Для установки стикерпака необходимо скачать или обновить официальное мобильное приложение Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».



На 14 стикерах из набора изображены официальные талисманы программы «Футбол для дружбы» — пёс Фредди и кошка Фрейда.



Стикеры можно использовать в мессенджерах iMessage и Whatsapp. Герои набора могут передавать эмоции пользователя и важнейшие ценности программы – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, преданность. Стикерпак уже доступен для бесплатной установки на гаджеты с iOS и Android в 186 странах мира. Для установки стикерпака необходимо скачать или обновить официальное мобильное приложение Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».На 14 стикерах из набора изображены официальные талисманы программы «Футбол для дружбы» — пёс Фредди и кошка Фрейда.Стикеры можно использовать в мессенджерах iMessage и Whatsapp. Герои набора могут передавать эмоции пользователя и важнейшие ценности программы – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, преданность. Билл Эспри примет участие в финальных мероприятиях седьмого сезона «Футбола для дружбы» в Мадриде с 28 мая по 2 июня, куда прибудет более 800 юных участников, тренеров и журналистов из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.



Художник выступит с мастер-классами и поможет юным футболистам, журналистам, рефери и тренерам нарисовать логотипы сборных Дружбы.



В рамках экологической инициативы программы сборные названы в честь редких видов животных, находящихся на грани исчезновения.



В прошлом году «Обзор» рассказывал, как аналогичные мероприятия Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» проходили в Москве накануне старта чемпионата мира по футболу.



В этом году корреспондент «Обзора» также будет присутствовать на мероприятиях программы «Футбол для дружбы», рассказывая о своих впечатлениях на сайте www.obzor.lt и в Facebook. Читатели «Обзора» могут задавать свои вопросы и высказывать пожелания в комментариях к публикациям на эту тему.



Расскажет «Обзор» и о впечатлениях от финального матча Лиги чемпионов, который состоится в эту субботу в Мадриде: все участники программы получат право посетить матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: «Футбол для дружбы», Билл Эспри, комикс «Love is..» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 22 раза Комментарии