«Рокетмен» 🔊 Воспроизвести Согласно данным издания Satellifax, премьера кинобиографии британского певца Элтона Джона проходила в рамках недавно закончившегося 72-го Каннского кинофестиваля. «Рокетмен» был продемонстрирован вне конкурса, на специальном показе. С 29 мая начинается прокат картины во Франции. В Литве фильм выйдет 7 июня.



Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон. Он же лично исполнил песни – в этом работа актёра отличается от недавно получившего «Оскар» Рами Малека, который не пел за Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».



Картина расскажет о том, как Реджинальд Кеннет Дуайт, поступивший в Королевскую музыкальную академию, становится из одарённого ученика всемирно известной звездой – Элтоном Джоном. Фильм также затронет трудности певца, связанные с депрессией и наркотиками.



Напомним, что ставил фильм Декстер Флетчер, известный по комедии «Эдди „Орёл“», в которой снимался всё тот же Эджертон. Флетчер же доделывал «Богемскую рапсодию» после отстранения Брайана Сингера с проекта.



Элтон Джон начал разрабатывать собственный байопик ещё в 2012 году и видел в главной роли Джастина Тимберлейка. Спустя два года, эту роль отдали Тому Харди. Однако в итоге главную роль отдали Тэрону Эджертону, который покорил продюсеров своим голосом. Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон. Он же лично исполнил песни – в этом работа актёра отличается от недавно получившего «Оскар» Рами Малека, который не пел за Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».Картина расскажет о том, как Реджинальд Кеннет Дуайт, поступивший в Королевскую музыкальную академию, становится из одарённого ученика всемирно известной звездой – Элтоном Джоном. Фильм также затронет трудности певца, связанные с депрессией и наркотиками.Напомним, что ставил фильм Декстер Флетчер, известный по комедии «Эдди „Орёл“», в которой снимался всё тот же Эджертон. Флетчер же доделывал «Богемскую рапсодию» после отстранения Брайана Сингера с проекта.Элтон Джон начал разрабатывать собственный байопик ещё в 2012 году и видел в главной роли Джастина Тимберлейка. Спустя два года, эту роль отдали Тому Харди. Однако в итоге главную роль отдали Тэрону Эджертону, который покорил продюсеров своим голосом. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Рокетмен», Тэрон Эджертон Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 140 раз Комментарии