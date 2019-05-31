|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
«Рокетмен»
Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон. Он же лично исполнил песни – в этом работа актёра отличается от недавно получившего «Оскар» Рами Малека, который не пел за Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».
Картина расскажет о том, как Реджинальд Кеннет Дуайт, поступивший в Королевскую музыкальную академию, становится из одарённого ученика всемирно известной звездой – Элтоном Джоном. Фильм также затронет трудности певца, связанные с депрессией и наркотиками.
Напомним, что ставил фильм Декстер Флетчер, известный по комедии «Эдди „Орёл“», в которой снимался всё тот же Эджертон. Флетчер же доделывал «Богемскую рапсодию» после отстранения Брайана Сингера с проекта.
Элтон Джон начал разрабатывать собственный байопик ещё в 2012 году и видел в главной роли Джастина Тимберлейка. Спустя два года, эту роль отдали Тому Харди. Однако в итоге главную роль отдали Тэрону Эджертону, который покорил продюсеров своим голосом.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: «Рокетмен», Тэрон Эджертон
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|