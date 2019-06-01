На пороге – «Vilniaus festivalis»-2019 🔊 Воспроизвести Cчитаные дни остались до начала самого долгожданного музыкального мероприятия в столице. 3 июня в Вильнюсе начнётся 23-й Вильнюсский фестиваль. В связи с тем, что основное место проведения - Большой зал Литовской национальной филармонии - закрыто на реконструкцию, фестиваль будет странствовать по городу, и музыкантам, и организаторам придётся постоянно приноравливаться к новым залам.



Самым крупным событием фестиваля можно назвать театрализованное представление «Ожидание» («Laukimas»), которым 21 июня в Русском драматическом театре Литвы завершится фестиваль. Это новое прочтение истории героя норвежского эпоса Пера Гюнта, осуществлённое двумя художниками – каталонским режиссёром Каликсто Блейто и норвежским писателем, автором либретто Карлом Ове. Вместе с тем это непреходящее музыкальное творение Эдварда Грига. Главным персонажем этой монументальной композиции становится героиня пьесы Г.Ибсена «Пер Гюнт» Сольвейг, с точки зрения которой представляется эта история.



До этой премьеры в рамках фестиваля состоятся восемь концертов. 3 июня в концертном зале «Compensa» фестиваль откроет яркая звезда музыки соул Маделин Белл (на снимке) и джаз-оркестр «Concertgebouw» из Нидерландов с программой, в которой прозвучат песни легендарных исполнителей Рэя Чарльза и Стиви Уандера.



Подробная информация о фестивале: www.vilniusfestival.lt Самым крупным событием фестиваля можно назвать театрализованное представление «Ожидание» («Laukimas»), которым 21 июня в Русском драматическом театре Литвы завершится фестиваль. Это новое прочтение истории героя норвежского эпоса Пера Гюнта, осуществлённое двумя художниками – каталонским режиссёром Каликсто Блейто и норвежским писателем, автором либретто Карлом Ове. Вместе с тем это непреходящее музыкальное творение Эдварда Грига. Главным персонажем этой монументальной композиции становится героиня пьесы Г.Ибсена «Пер Гюнт» Сольвейг, с точки зрения которой представляется эта история.До этой премьеры в рамках фестиваля состоятся восемь концертов. 3 июня в концертном зале «Compensa» фестиваль откроет яркая звезда музыки соул Маделин Белл (на снимке) и джаз-оркестр «Concertgebouw» из Нидерландов с программой, в которой прозвучат песни легендарных исполнителей Рэя Чарльза и Стиви Уандера.Подробная информация о фестивале: www.vilniusfestival.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Vilniaus festivalis»-2019 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 122 раза Комментарии