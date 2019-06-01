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На пороге – «Vilniaus festivalis»-2019
Самым крупным событием фестиваля можно назвать театрализованное представление «Ожидание» («Laukimas»), которым 21 июня в Русском драматическом театре Литвы завершится фестиваль. Это новое прочтение истории героя норвежского эпоса Пера Гюнта, осуществлённое двумя художниками – каталонским режиссёром Каликсто Блейто и норвежским писателем, автором либретто Карлом Ове. Вместе с тем это непреходящее музыкальное творение Эдварда Грига. Главным персонажем этой монументальной композиции становится героиня пьесы Г.Ибсена «Пер Гюнт» Сольвейг, с точки зрения которой представляется эта история.
До этой премьеры в рамках фестиваля состоятся восемь концертов. 3 июня в концертном зале «Compensa» фестиваль откроет яркая звезда музыки соул Маделин Белл (на снимке) и джаз-оркестр «Concertgebouw» из Нидерландов с программой, в которой прозвучат песни легендарных исполнителей Рэя Чарльза и Стиви Уандера.
Подробная информация о фестивале: www.vilniusfestival.lt
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: «Vilniaus festivalis»-2019
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168
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