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На пороге – «Vilniaus festivalis»-2019

Cчитаные дни остались до начала самого долгожданного музыкального мероприятия в столице. 3 июня в Вильнюсе начнётся 23-й Вильнюсский фестиваль. В связи с тем, что основное место проведения - Большой зал Литовской национальной филармонии - закрыто на реконструкцию, фестиваль будет странствовать по городу, и музыкантам, и организаторам придётся постоянно приноравливаться к новым залам.

Самым крупным событием фестиваля можно назвать театрализованное представление «Ожидание» («Laukimas»), которым 21 июня в Русском драматическом театре Литвы завершится фестиваль. Это новое прочтение истории героя норвежского эпоса Пера Гюнта, осуществлённое двумя художниками – каталонским режиссёром Каликсто Блейто и норвежским писателем, автором либретто Карлом Ове. Вместе с тем это непреходящее музыкальное творение Эдварда Грига. Главным персонажем этой монументальной композиции становится героиня пьесы Г.Ибсена «Пер Гюнт» Сольвейг, с точки зрения которой представляется эта история.

До этой премьеры в рамках фестиваля состоятся восемь концертов. 3 июня в концертном зале «Compensa» фестиваль откроет яркая звезда музыки соул Маделин Белл (на снимке) и джаз-оркестр «Concertgebouw» из Нидерландов с программой, в которой прозвучат песни легендарных исполнителей Рэя Чарльза и Стиви Уандера.

Подробная информация о фестивале: www.vilniusfestival.lt
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: «Vilniaus festivalis»-2019
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168
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добавлена сегодня, 1 июня, 10:40

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