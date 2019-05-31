Обезврежены не все 🔊 Воспроизвести Представлены результаты одной из крупнейших международных операций, проведённых полицией Литвы и прокуратурой совместно с международными партнёрами - Европолом и Евроюстом, а также полицией нескольких зарубежных стран.



Генкомиссар полиции Литвы Линас Пярнавас сообщил, что полиция Литвы и зарубежных стран провела масштабную операцию. Во время этой операции выявили вооружённую группировку, которую подозревают в совершении международных преступлений. Пярнавас информировал, что членов группировки подозревают в убийстве Деймантаса Бугавичюса, которое и помогло выявить эту группировку.



«Эти люди подозреваются в организации и исполнении этого убийства, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, наркотическими веществами, организации контрабанды оружия и наркотических веществ, а также в отмывании денег», - сказал журналистам генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас. Выяснилось, что в ходе операции задержали 22 подозреваемых (большая часть - граждане Литвы).



Европол сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории материка. В числе задержанных преобладают граждане Литвы, включая 48-летнего подозреваемого лидера преступного объединения. Его полиция арестовала в Испании. Во время расследования было проведено 40 обысков, обнаружено наличности на сумму примерно 8 млн евро, а также алмазы, золотые слитки, драгоценности и дорогие автомобили. Также было найдено примерно четыре с половиной тонны наркотиков, таких, как кокаин или гашиш, сигареты. Как сообщает Европол, группировка доставляла наркотики и сигареты в Соединённое Королевство, а незаконно заработанные деньги отмывала в Польше и инвестировала их в недвижимость в Испании и других странах. Полиция подозревает, что группировка отмыла через валютные обменники в 2017 – 2019 годах около 680 млн евро.



Л.Пярнавас сказал, что именно расследование убийства Д.Бугавичюса позволило раскрыть группировку. Д.Бугавичюс был застрелен в своём собственном автомобиле «Mercedes-Benz» 6 ноября 2015 года около полуночи в Каунасе. Правоохранительные органы объявили, что задержали подозреваемых в этом преступлении в августе 2018 года, среди них - два гражданина Эстонии, которые были исполнителями убийства, а теперь задержаны и заказчики.



Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сказал, что группировка не была традиционной. «Современная организованная преступность уже не та традиционная. Члены группировок мигрируют из одной группировки в другую», - сказал Р.Кишкис. Следствие шло более трёх лет.



Представители правоохранительных органов утверждают, что подозреваемые пользовались средствами контрразведки, контрнаблюдения, а также устройствами для шифрования сообщений, чтобы не привлекать внимания органов охраны правопорядка.



За участие в преступном объединении грозит лишение свободы пожизненно.



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Каниса подозревают в участии в деятельности банды, в незаконном хранении наркотиков с целью их распространения, в контрабанде, «отмывании денег» и убийстве. По данным полиции он может находиться не только в Литве, но и в других странах Евросоюза. Особая примета - большая татуировка на правой руке. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просят звонить по тел. 112. Анонимность гарантируется. Прокурор Генпрокуратуры Литвы Мартинас Йовайша информировал, что 5 человек задержали в Литве, остальных задержали в других странах.Европол сообщил, что это была крупнейшая операция такого типа в истории материка. В числе задержанных преобладают граждане Литвы, включая 48-летнего подозреваемого лидера преступного объединения. Его полиция арестовала в Испании. Во время расследования было проведено 40 обысков, обнаружено наличности на сумму примерно 8 млн евро, а также алмазы, золотые слитки, драгоценности и дорогие автомобили. Также было найдено примерно четыре с половиной тонны наркотиков, таких, как кокаин или гашиш, сигареты. Как сообщает Европол, группировка доставляла наркотики и сигареты в Соединённое Королевство, а незаконно заработанные деньги отмывала в Польше и инвестировала их в недвижимость в Испании и других странах. Полиция подозревает, что группировка отмыла через валютные обменники в 2017 – 2019 годах около 680 млн евро.Л.Пярнавас сказал, что именно расследование убийства Д.Бугавичюса позволило раскрыть группировку. Д.Бугавичюс был застрелен в своём собственном автомобиле «Mercedes-Benz» 6 ноября 2015 года около полуночи в Каунасе. Правоохранительные органы объявили, что задержали подозреваемых в этом преступлении в августе 2018 года, среди них - два гражданина Эстонии, которые были исполнителями убийства, а теперь задержаны и заказчики.Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сказал, что группировка не была традиционной. «Современная организованная преступность уже не та традиционная. Члены группировок мигрируют из одной группировки в другую», - сказал Р.Кишкис. Следствие шло более трёх лет.Представители правоохранительных органов утверждают, что подозреваемые пользовались средствами контрразведки, контрнаблюдения, а также устройствами для шифрования сообщений, чтобы не привлекать внимания органов охраны правопорядка.За участие в преступном объединении грозит лишение свободы пожизненно.  Литовская полиция и европейские правоохранительные органы разыскивают ещё одного члена этой банды - гражданина Литвы Ренальдаса Каниса (1973 г.р., на снимке). Он объявлен в розыск, выдан Европейский ордер на арест.Каниса подозревают в участии в деятельности банды, в незаконном хранении наркотиков с целью их распространения, в контрабанде, «отмывании денег» и убийстве. По данным полиции он может находиться не только в Литве, но и в других странах Евросоюза. Особая примета - большая татуировка на правой руке. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просят звонить по тел. 112. Анонимность гарантируется. Категории: чп и криминал Ключевые слова: правоохранительные органы разыскивают Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 142 раза Комментарии