Дебют литовского кутюрье в Голливуде 🔊 Воспроизвести Юозас Статкявичюс, известный литовский модельер, снявшийся в новом фильме Декстера Флетчера «Рокетмен», сказал, что всегда мечтал попробовать свои силы на съёмочной площадке и очень гордится своей киноработой.



По его словам, когда он получил приглашение принять участие в кастинге картины «Рокетмен», то согласился не раздумывая. Несмотря на многолетнюю дружбу с постановщиком ленты режиссёром Д.Флетчером и его супругой – тоже режиссёром Далей Ибелхауптайте, представители киностудии «Paramount» поблажек Статкявичюсу не делали: «На съёмочную площадку я попал точно не благодаря знакомству, - рассказывает Статкявичюс. – Я прошёл множество тестов и проверок – оценивался мой творческий видеоматериал, фотоснимки, моя личность». По его словам, когда он получил приглашение принять участие в кастинге картины «Рокетмен», то согласился не раздумывая. Несмотря на многолетнюю дружбу с постановщиком ленты режиссёром Д.Флетчером и его супругой – тоже режиссёром Далей Ибелхауптайте, представители киностудии «Paramount» поблажек Статкявичюсу не делали: «На съёмочную площадку я попал точно не благодаря знакомству, - рассказывает Статкявичюс. – Я прошёл множество тестов и проверок – оценивался мой творческий видеоматериал, фотоснимки, моя личность». В музыкальном фильме «Рокетмен», в основе которого некоторые факты из биографии легендарного певца Элтона Джона, кутюрье из Литвы играет богатого, эксцентричного дизайнера моды (на снимке), страдающего от зависимости от наркотиков и секса, который вместе с исполнителем Элтоном Джоном лечится от этого в клинике. По словам литовского модельера, на съёмочной площадке царила фантастическая атмосфера, довелось встречаться не только с исполнителем главной роли Тэроном Эджертоном, но и с самим Э.Джоном и его семьёй.



Конечно, в работе не обошлось и без трудностей – пришлось отрастить усы, было запрещено стричься, но самое сложное - это необходимость курить ненастоящие сигареты! По словам Ю.Статкявичюса, курить их было очень неприятно, запах был ужасный, однако приходилось выкуривать аж по три пачки в день. Впрочем, по собственному признанию литовского модельера, он охотно всё повторил бы снова. «Я повидал всякое, но Голливуд поразил роскошью и вниманием к своим работникам. Шикарные завтраки и обеды, буквально банкеты, когда столы ломятся от обилия блюд, ассистенты, завидная организованность и потрясающая дисциплинированность - это бесподобно!», - уверяет он. Очарованный Голливудом, литовский дизайнер моды всё же не скрывает, что график был очень жёсткий: поспав всего 4 часа, он вставал в 3 часа утра, уже через два часа личный водитель доставлял его к месту съёмок, где у Статкявичюса был личный тёплый трейлер; в 5 утра его ждал грим, нанесение фальшивых татуировок, укладка волос, маникюр, оформление усов. Ещё через час двое ассистентов помогали ему облачиться в одежду персонажа, и Статкявичюс спешил на съёмочную площадку, где у него начиналась совсем другая жизнь в свете голливудских софитов. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Юозас Статкявичюс, «Рокетмен» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 130 раз Комментарии