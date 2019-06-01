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Закрытие Каннского фестиваля-2019
Звёзды покидают Лазурный берег: 72-й Каннский кинофестиваль завершён, пишет «Комсомольская правда». Главный приз - Золотую пальмовую ветвь - в этом году получил корейский режиссёр Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал актёр Антонио Бандерас, сыгравший в драме Педро Альмодовара «Боль и слава».
58-летнего испанца в этот вечер поддержала его возлюбленная, 38-летняя бизнес-леди из Нидерландов Николь Кимпел. На красной дорожке Николь появилась в смелом прозрачном платье, продемонстрировавшем её стройные ноги.
Антонио и Николь встречаются уже четыре года, и, похоже, за это время красавица блондинка вполне освоилась с ролью спутницы жизни главного голливудского мачо. Когда Антонио вручили приз за лучшую мужскую роль, Николь поздравила его нежным поцелуем.
Другой яркой парой вечера стали Квентин Тарантино и его жена, израильская певица Даниэла Пик.
56-летний режиссёр расстался со статусом холостяка в ноябре прошлого года и на красной дорожке вёл себя как настоящий молодожён: нежно целовал пальчики супруги и обнимал её за талию.
Даниэла выбрала для красной дорожки открытое светлое платье, обнажившее её плечи. Фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» претендовал на главный приз, но из Канн режиссёр уезжал с пустыми руками.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: 72-й Каннский кинофестиваль
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168
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