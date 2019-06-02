Схлестнулись 🔊 Воспроизвести Адвокаты ошеломлены Адвокатура информировала, что недавно обратилась в органы досудебного расследования и в разведку с запросом о том, не применялись ли слежка и тайное прослушивание адвокатуры, как ведомства, так и его руководства. Адвокатура Литвы выразила возмущение тем, что Служба специальных расследований (ССР) отказалась предоставлять информацию о возможной тайной слежке или прослушивании адвокатов. ССР утверждает, что строго соблюдает законы о своей деятельности и заверяет, что просьбы о предоставлении информации были необоснованными, базировались на простом любопытстве. Это уже не первый раз, когда адвокаты и ССР обмениваются взаимными обвинениями. Напряжение обострилось в связи с тем, что в рамках расследования ССР коррупционных преступлений были предъявлены обвинения шести адвокатам.Адвокатура информировала, что недавно обратилась в органы досудебного расследования и в разведку с запросом о том, не применялись ли слежка и тайное прослушивание адвокатуры, как ведомства, так и его руководства. Председатель Адвокатского совета Игнас Вегеле сказал, что полученный ответ ССР «просто ошеломил»: «Суть не в том, что ССР не предоставила нам данных о содержании, поскольку мы этого и не просили, а в том, что они ответили, что сам факт возможно осуществлявшихся разведывательных действий в отношении адвокатуры Литвы, которые не выявили никаких нарушений и уже завершены, является государственной тайной». По словам И.Вегеле, такой ответ означает, что «никто не может знать, за кем и когда следят или следили». ССР: секретность необходима ССР утверждает, что криминальная разведка основывается на принципах конспирации и конфиденциальности. «Логично, что служба не раскрывает масштабов проведённой ею криминальной разведки, поскольку это может дискредитировать саму криминальную разведку как эффективное средство раскрытия коррупционных преступлений», – отметил директор ССР Жидрунас Барткус. По его словам, в законе установлен механизм того, как лица, в отношении которых наступили негативные последствия в связи с осуществлённой в их отношении криминальной разведкой, могут защищать свои права, также установлена «эффективная многоступенчатая система контроля» над криминальной разведкой. «С учётом этого, желание лиц (как физических, так и юридических) знать, какие расследования и в отношении кого ССР проводит или проводила в случае, когда такие действия не привели к негативным правовым последствиям для конкретных лиц, мотивировано больше любопытством, чем закреплённым в законе правом на такую информацию», – утверждает Ж.Барткус. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: о возможной тайной слежке или прослушивании адвокатов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 165 раз Комментарии