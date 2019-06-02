Пособие по безработице увеличится 🔊 Воспроизвести



С 1 июля максимальное пособие по безработице составит 734,64 евро и будет почти на 7 евро больше, чем сейчас. Это выяснилось после того как 28 мая Департамент статистики сообщил о данных по средней зарплате в Литве в первом квартале этого года.



Максимальное пособие по безработице считают по данным за прошлый календарный квартал. С 1 января 2019 года зарплаты «на бумаге» в Литве индексировали в 1,289 раза, поэтому «Содра» поменяла порядок подсчёта максимального пособия.



Если человек получит статус безработного до 30 июня, он будет получать максимальное пособие не более 75% от средней зарплаты за прошлый квартал.



Если же статус безработного будет получен после 30 июня, то максимальное пособие составит 58,18% от средней зарплаты за прошлый квартал. Максимальное пособие по безработице считают по данным за прошлый календарный квартал. С 1 января 2019 года зарплаты «на бумаге» в Литве индексировали в 1,289 раза, поэтому «Содра» поменяла порядок подсчёта максимального пособия.Если человек получит статус безработного до 30 июня, он будет получать максимальное пособие не более 75% от средней зарплаты за прошлый квартал.Если же статус безработного будет получен после 30 июня, то максимальное пособие составит 58,18% от средней зарплаты за прошлый квартал. По действующему порядку, максимальное пособие по безработице будет 727,73 евро. Средняя зарплата в Литве «на бумаге» в последнем квартале 2018 года была 970,3 евро.



С 1 июля максимальное пособие увеличится до 734,64, это на 6,9 евро больше, чем сейчас.



Но это максимальное пособие. По данным Соцмина, среднее пособие по безработице в январе было 312,9 евро.



Пособие состоит из двух частей - постоянной и переменной.



Постоянная часть составляет 129,15 евро, это 23,27% от действующей минимальной зарплаты (555х23,27% = 129,15 евро).



Переменная часть зависит от доходов человека до того, как он лишился работы. Учитывают доходы за последние 30 месяцев до того, как он пришёл в Службу занятости.



Пособие по безработице выплачивают 9 месяцев, оно уменьшается: с 1-го по 6-й месяцы оно составляет 38,79% средних доходов человека, с 4-го по 6-й - 31,03%, с 7–го по 9-й месяцы – 23,27%.



По данным Службы занятости, 1 мая в Литве было 143 000 безработных. За апрель их число сократилось на 12 900.



В Литве без работы 8,3% всего трудоспособного населения. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 150 раз Комментарии