Фонтанами лучше любоваться 🔊 Воспроизвести



У любого наблюдающего за этим процессом возникает вопрос, кто следит за гигиеной и кто контролирует ситуацию? Об этом пишет ru.delfi.lt со ссылкой на Made in Vilnius.



По словам директора компании «Poolservice.LT» Мантвидаса Шакалиса, в Литве до сих пор нет регламента гигиены городских фонтанов.



«Несмотря на быстрый рост экономики в стране и появление большого числа новых фонтанов, многие такие проекты отличаются грязной средой», – сказал Шакалис.



Специалисты Центра общественного здоровья предупреждают об опасности – загрязнённой воде. Эта вода опасна для здоровья жителей, а в особенности детей. В Литве заработали фонтаны. Всё чаще камеры видеонаблюдения фиксируют пикантные моменты, когда одни отдыхают рядом с фонтаном, а другие не только моют в них бутылки, но и сами не стесняются здесь помыться.У любого наблюдающего за этим процессом возникает вопрос, кто следит за гигиеной и кто контролирует ситуацию? Об этом пишет ru.delfi.lt со ссылкой на Made in Vilnius.По словам директора компании «Poolservice.LT» Мантвидаса Шакалиса, в Литве до сих пор нет регламента гигиены городских фонтанов.«Несмотря на быстрый рост экономики в стране и появление большого числа новых фонтанов, многие такие проекты отличаются грязной средой», – сказал Шакалис.Специалисты Центра общественного здоровья предупреждают об опасности – загрязнённой воде. Эта вода опасна для здоровья жителей, а в особенности детей. «Городские фонтаны не закрыты для контакта с пользователями. В этих фонтанах купаются голуби, бездомные. Паразитологические и микробиологические исследования показали, что уровень загрязнения городских фонтанов в 2-3 раза превышает норму, а система оборудования и контроля за фонтанами не регламентирована ни гигиеническими, ни строительными нормами. Это значит, что дезинфекцию никто не проводит, а если и проводит, то не соблюдают нормы гигиены», – предупреждает Шакалис.



«В большей части фонтанов в Литве нет автоматической системы дезинфекции, для оборудования этих систем нужны дополнительные средства, которые мэрии не всегда хотят выделять, поскольку нет никаких требований. Фонтаны предназначены для общества, их содержат на средства бюджета, поэтому тот факт, что не заботятся об их чистоте - это опасность и безответственность, особенно с точки зрения заботы о здоровье детей», – сказал специалист.



В Литве на данный момент существует лишь регламент для оборудования бассейна, нет никаких законов, регламентирующих присмотр за фонтанами. Инф. "Обзора" , По материалам литовских СМИ Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: В Литве заработали фонтаны Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 100 раз Комментарии