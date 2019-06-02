Новости поднебесья

После того как в развитие и реконструкцию крупнейшего в Литве Вильнюсского аэропорта за четыре года - до 2020 года - будет инвестировано около 130 млн евро, годовая выручка госкомпании «Lietuvos oro uostai», управляющей тремя аэропортами страны, возрастёт примерно на 43%, или до 63 млн евро.
Маржа прибыли до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в 2019-2022 годах составит 45–56% (в 2018 году – 40%), сообщается в отчёте «Lietuvos oro uostai» за 2018 год.
«Сейчас инфраструктура Вильнюсского аэропорта не приспособлена к нынешнему потоку пассажиров и не удовлетворяет минимальным показателям, которые являются критическими в плане расширения карты досягаемости Литвы с целью привлечения новых авиакомпаний и новых направлений, а также сохранения возможностей прироста пассажиропотока», - говорится в документе.
Начатая в прошлом году реконструкция Вильнюсского аэропорта будет продолжаться до 2022 года. Во время реконструкции в северном направлении будет расширен пассажирский терминал, расширен северный перрон и обустроены подступы, также будет построен новый терминал для VIP-персон.
После модернизации аэропорта он сможет обслуживать в одном направлении 2,4 тыс. пассажиров в час, в периоды большей нагрузки и 7,5 млн пассажиров в год. В прошлом году Вильнюсский аэропорт обслужил 4,9 млн пассажиров.
В Вильнюсском аэропорту, в частности, до конца этого года будет завершено строительство многоэтажной автоплощадки - там будет оборудован центр офисов по прокату автомобилей, зарядные станции для электромобилей, будут предоставляться другие услуги.
Выручка «Lietuvos oro uostai» в прошлом году увеличилась на 32,9%, или почти до 44 млн евро. Большую её часть составили доходы от основной деятельности - они за год увеличились на 34,2%, или до 29,4 млн евро. Чистая прибыль компании в прошлом году возросла более чем втрое - до 8,4 млн евро.
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С началом зимнего сезона венгерская бюджетная авиакомпания «Wizz Air» будет летать из Вильнюса в южно-израильский город Эйлат.
Рейсы будут осуществляться с 27 октября два раза в неделю – по средам и воскресеньям, сообщила Wizz Air.
«Мы уверены, что называемый израильским бриллиантом Эйлат, известный своими солнечными днями, впечатляющими водными развлечениями и красивой природой, будет популярным среди пассажиров», – отметил в пресс-релизе руководитель «Wizz Air» по корпоративной коммуникации Андр Радо.
Кроме нового направления, авиакомпания осуществляет полёты из Вильнюса в израильскую столицу Тель-Авив.
«Wizz Air» сейчас предлагает рейсы по 27 направлениям в 15 стран из всех трёх аэропортов Литвы - Вильнюсского, Каунасского и Палангского.
За четыре месяца этого года пассажиропоток «Wizz Air» в аэропортах Литвы превысил 500 тысяч пассажиров, сообщает BNS.
После модернизации аэропорта он сможет обслуживать в одном направлении 2,4 тыс. пассажиров в час, в периоды большей нагрузки и 7,5 млн пассажиров в год. В прошлом году Вильнюсский аэропорт обслужил 4,9 млн пассажиров.
В Вильнюсском аэропорту, в частности, до конца этого года будет завершено строительство многоэтажной автоплощадки - там будет оборудован центр офисов по прокату автомобилей, зарядные станции для электромобилей, будут предоставляться другие услуги.
Выручка «Lietuvos oro uostai» в прошлом году увеличилась на 32,9%, или почти до 44 млн евро. Большую её часть составили доходы от основной деятельности - они за год увеличились на 34,2%, или до 29,4 млн евро. Чистая прибыль компании в прошлом году возросла более чем втрое - до 8,4 млн евро.
● ● ●
С началом зимнего сезона венгерская бюджетная авиакомпания «Wizz Air» будет летать из Вильнюса в южно-израильский город Эйлат.
Рейсы будут осуществляться с 27 октября два раза в неделю – по средам и воскресеньям, сообщила Wizz Air.
«Мы уверены, что называемый израильским бриллиантом Эйлат, известный своими солнечными днями, впечатляющими водными развлечениями и красивой природой, будет популярным среди пассажиров», – отметил в пресс-релизе руководитель «Wizz Air» по корпоративной коммуникации Андр Радо.
Кроме нового направления, авиакомпания осуществляет полёты из Вильнюса в израильскую столицу Тель-Авив.
«Wizz Air» сейчас предлагает рейсы по 27 направлениям в 15 стран из всех трёх аэропортов Литвы - Вильнюсского, Каунасского и Палангского.
За четыре месяца этого года пассажиропоток «Wizz Air» в аэропортах Литвы превысил 500 тысяч пассажиров, сообщает BNS.