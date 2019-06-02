В Вильнюсском районе – 6 новых спортплощадок 🔊 Воспроизвести Пропагандируя здоровый образ жизни и спортивную культуру, самоуправление Вильнюсского района стремится создать благоприятные условия для развития физической активности и различных спортивных занятий.



Для активного отдыха жителей района будут оборудованы 6 новых и обновлённых универсальных спортивных площадок, на которых будут заниматься как большие, так и маленькие, сообщает vrsa.lt.



Зона активного отдыха и спорта будет расположена в деревне Глитишкес, в сянюнии Пабярже. После реализации проекта по оборудованию спортплощадки местные жители получат баскетбольную площадку, универсальную спортплощадку для игры в теннис и волейбол на открытом воздухе. Они также смогут активно играть в бадминтон в специально оборудованной зоне. Для активного отдыха жителей района будут оборудованы 6 новых и обновлённых универсальных спортивных площадок, на которых будут заниматься как большие, так и маленькие, сообщает vrsa.lt.Зона активного отдыха и спорта будет расположена в деревне Глитишкес, в сянюнии Пабярже. После реализации проекта по оборудованию спортплощадки местные жители получат баскетбольную площадку, универсальную спортплощадку для игры в теннис и волейбол на открытом воздухе. Они также смогут активно играть в бадминтон в специально оборудованной зоне. Маленькие жители деревни Глитишкес также найдут чем заняться – для них уже в августе появится специальная детская игровая площадка, договор о сооружении которой был подписан в 2018 году. Работы начались в марте этого года. Проект финансируется за счёт средств Евросоюза и районного самоуправления. Общая стоимость данного проекта - около 250 тыс. евро.



А жители Пабяржской сенюнии смогут воспользоваться спортивной площадкой, которая будет расположена рядом с гимназией «Verdenės». На данный момент уже подписан контракт на выполнение работ на полмиллиона евро.



Хорошие новости есть и для энтузиастов здорового образа жизни посёлка Лаворишкес: на обновлённой и огороженной спортплощадке возле гимназии имени Стяпонаса Батораса их вскоре будут ждать баскетбольная площадка, футбольное поле, беговые дорожки и пешеходные тропы. На создание этой площадки планируется выделить 230 тыс. евро.



Муниципальные инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры будут направлены и на объекты в Мядининкай и Мицкунай. На строительство спортплощадки в Мядининкай из средств Евросоюза и муниципалитета было выделено 124,54 тыс. евро (в настоящее время уже заключён договор о начале работ).



Проект по строительству спортивной площадки в городке Мицкунай будет стоить около 400 тыс. евро. В настоящее время подготовлен технический проект, работы начнутся в этом году. Обе спортплощадки будут расположены на территории гимназий этих посёлков.



Ещё одна площадка, на которую выделено 465 тыс. евро и которой смогут воспользоваться не только гимназисты, будет расположена в селе Мариямполиc, рядом с гимназией «Meilės Lukšienes».



Пагиряйская гимназия и местные общины уже радуются реконструированной спортплощадке Пагиряйской гимназии, ремонтные работы которой были завершены в прошлом году. Ученики гимназии играют в футбол на естественном газоне. Здесь также есть площадки для баскетбола, волейбола, тенниса и бадминтона. На реконструированном стадионе - новые беговые дорожки, оборудование для занятий спортом на открытом воздухе и детская игровая площадка. Общая стоимость работ - 300 тыс. евро.



Отремонтированными спортивными площадками и полями последние 4 года также наслаждаются жители Нямянчине, гимназии «Julijaus Slovackio» и «Zujūnų» из Бездониса, начальная школа в Раконисе Мариямпольской сянюнии, община Скайдишкес.



Не лишним будет упомянуть в связи с этим и о биатлонном стрельбище Вильнюсской районной спортивной школы, а также о реконструированной спортплощадке рядом с двумя гимназиями - «Nemenčinės Konstanto Parčevskio» и «Nemenčinės Gedimino» - и о современных многофункциональных спортплощадках у гимназий «Kalvelių Aušros» и «Stanislavo Moniuškos».



Немалые деньги вложены и в развитие спорта в Рудамине, где рядом с гимназией Фердинанда Рущица был реконструирован стадион. Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: здоровый образ жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 78 раз Комментарии