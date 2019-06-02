Между жерновами 🔊 Воспроизвести Посол США в Литве Энн Холл



Посол США в Литве Энн Холл давила на правительство Литвы в вопросе отказа от участия китайского гиганта «Huawei» в развитии сети 5G в Литве, сообщило агентство «Reuters».



Как говорится в сообщении, в марте на встрече с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом посол США призвала предпринять действия в отношении «Huawei» и сказала, что военные стран НАТО, использующие оборудование связи 5G компании, могут стать уязвимыми.



«Reuters» утверждает, что основывается на информации о встрече, предоставленной литовским должностным лицом, фамилия которого не раскрывается.



Однако Литва, зависящая от военной помощи США, тем не менее не хочет запрещать «Huawei», сказал об упомянутой встрече чиновник. Литва считает приемлемыми цены, предложенные «Huawei», кроме того, она не хочет злить Китай. Поэтому, результат, по его словам, такой, что Литва «ищет способы запретить «Huawei», на самом деле не применяя запрет на «Huawei». Посол США в Литве Энн Холл давила на правительство Литвы в вопросе отказа от участия китайского гиганта «Huawei» в развитии сети 5G в Литве, сообщило агентство «Reuters».Как говорится в сообщении, в марте на встрече с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом посол США призвала предпринять действия в отношении «Huawei» и сказала, что военные стран НАТО, использующие оборудование связи 5G компании, могут стать уязвимыми.«Reuters» утверждает, что основывается на информации о встрече, предоставленной литовским должностным лицом, фамилия которого не раскрывается.Однако Литва, зависящая от военной помощи США, тем не менее не хочет запрещать «Huawei», сказал об упомянутой встрече чиновник. Литва считает приемлемыми цены, предложенные «Huawei», кроме того, она не хочет злить Китай. Поэтому, результат, по его словам, такой, что Литва «ищет способы запретить «Huawei», на самом деле не применяя запрет на «Huawei». Представители литовского правительства не комментируют подробно эту публикацию.



«Мы можем подтвердить, что встречи с партнёрами, в том числе и с США, действительно происходят, на них обсуждаются вопросы безопасности и прочие вопросы. Мы не будем комментировать конкретные статьи и представляемые в них интерпретации», – сказал советник премьера Арнолдас Пикжирнис.



В последнее время США стали давить на партнёров в Европе, с тем чтобы они отказались от оборудования «Huawei». Американцы говорят, что это оборудование может помочь Китаю шпионить за западными компаниями и бизнесом.



Кампания «Huawei» категорически отрицает, что её оборудование может быть использовано для шпионажа.







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Л.Линкявичюс будет звонить только в колокола



Похоже, что министр иностранных дел Линас Линкявичюс скоро останется без связи. Он предупреждает, что пользователей китайских телефонов «Huawei» ожидают неприятности, а ведь министерство, возглавляемое самим господином Линкявичюсом, в этом году закупило 140 аппаратов упомянутой компании. Придётся выбрасывать их в мусорное ведро.



Соединённые Штаты уже определённое время атакуют «Huawei» в связи с тем, что оборудование компании якобы может быть использовано для шпионажа. В феврале это не помешало Министерству иностранных дел закупить 140 телефонов «Huawei», а теперь господин Линкявичюс уже, видно, об этом жалеет. По мнению министра, пользователи телефонов «не будут в безопасности, они не смогут обновлять антивирусные программы, не смогут приобретать самые популярные приложения».



Ах, но ведь и господин Линкявичюс не будет в безопасности, не сможет скачивать популярные приложения. Даже поиграть на телефоне не сможет. Самое печальное, что ветер подул из США, а против самого большого союзника не подуешь. Будем надеяться, что министр не разбазарит деньги налогоплательщиков на новые аппараты и перейдёт на способы общения попроще – проводной телефон, бумажные письма. Сгодятся и колокола. Их звон такой же громкий и неконкретный, как и речи министра.



«Vakaro žinios»



Перевод «Обзора» Инф. "Обзора" , По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: экономика Ключевые слова: атакуют «Huawei» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 143 раза Комментарии