Комплексная реновация кварталов помогает создать лучшую среду обитания 🔊 Воспроизвести Во время состоявшейся конференции. Фото из архива ВЕТА.



По словам министра окружающей среды Кястутиса Мажейки, который принимал участие в проведённой Агентством энергоэффективности в жилом секторе конференции «Вклад органов местного самоуправления в реализацию программ повышения энергоэффективности», проекты квартальной реновации помогут достичь лучших результатов, нежели при обновлении отдельных домов: «Мы отмечаем, что муниципалитеты способствуют квартальной реновации различными инициативами - благоустраивают окружающую территорию, формируют земельные участки возле многоквартирных домов и т.д.» Когда программа модернизации многоквартирных домов только начиналась, говорилось, что более целесообразно было бы реновировать не отдельные дома, а целые кварталы. Сегодня преимущества квартальной реновации признают как жители, так и муниципалитеты, которые активно способствуют реализации таких проектов. Более половины - 35 - муниципалитетов страны уже готовы к осуществлению квартальных программ повышения энергоэффективности.По словам министра окружающей среды Кястутиса Мажейки, который принимал участие в проведённой Агентством энергоэффективности в жилом секторе конференции «Вклад органов местного самоуправления в реализацию программ повышения энергоэффективности», проекты квартальной реновации помогут достичь лучших результатов, нежели при обновлении отдельных домов: «Мы отмечаем, что муниципалитеты способствуют квартальной реновации различными инициативами - благоустраивают окружающую территорию, формируют земельные участки возле многоквартирных домов и т.д.» Приоритет – кварталы многоквартирных домов



На протяжении более чем двух лет приоритет на получение государственной поддержки для реновации имели многоквартирные дома, включённые в муниципальные программы квартальной реновации. Цель этих программ заключается в обновлении всей инфраструктуры квартала: зелёных зон, детских площадок,тротуаров, освещения и т.д.



Согласно данным двух последних приглашений на подачу заявок по реновации многоквартирных домов, становится очевидно, что вклад самоуправлений в повышение энергоэффективности зданий возрастёт - почти 80% всех проектов планируется реализовать через муниципалитеты. Кстати, в квартальные программы повышения энергоэффективности уже включены 117 кварталов.



По словам директора BETA Валюса Сербенты, в муниципалитетах Шяуляй, Бирштонаса и Утяны в 2016 г. была начата реализация демонстрационных программ по повышению энергоэффективности кварталов при сотрудничестве с имеющими большой опыт в реализации подобных проектов немецкими специалистами.



Сэкономить хотя бы пятую часть энергии



Руководитель отдела коммуникации BETA Симона Раманаускене отмечает, что в результате осуществления квартальных программ повышения энергоэффективности жилых домов экономия энергии в квартале должна достигать не менее 20%. В соответствии с этим рассчитано, что реализованные квартальные проекты реновации позволят сэкономить порядка 300 тыс. МВтч тепловой энергии.



«При разработке программы реновации квартала важно рассчитать количество потреб­ляемой кварталом энергии и планируемую экономию. Хотя большая часть экономии энергии обеспечивается за счёт реновации многоквартирных домов, всё же для реализации квартальной программы повышения энергоэффективности, согласно установленным требованиям, необходимо осуществить как минимум две меры по повышению энергоэффективности. Помимо модернизации общественных зданий и многоквартирных домов можно ещё, к примеру, обновить сети теплоснабжения. Важно также не забывать о средствах улучшения качества жизни - оборудовании детских игровых площадок, велосипедных дорожек и т.п.», - перечисляет С.Раманаускене.



Порядок выполнения работ остаётся без изменений



Хотя поквартальная реновация включает в себя группу многоквартирных домов, основные принципы реновации и выполнения подрядных работ остаются прежними – договоры на подрядные работы и работы по технадзору заключаются отдельно для каждого проекта, а процесс реновации контролируется сертифицированными специалистами по техническому обслуживанию и другими специалистами. Подрядные работы должны выполняться точно в соответствии с техническим проектом, а на весь процесс работы по договору распространяются требования Закона о строительстве и других правовых актов, определяющих обязательства и основные цели участников реновации, ход подрядных работ и контроль над ними.



Министр окружающей среды К.Мажейка подчёркивает, что очень важно обращать особое внимание на качество работ по реновации. Жители, по его словам, активно пользуются своими правами, принимают таким образом участие в процессе реновации своего дома, следя, чтобы работы были выполнены качественно: «Для жильцов важно, чтобы с помощью мер по энергосбережению были достигнуты наиболее энергоэффективные результаты и чтобы дом в результате модернизации стал не только более эстетичным, но и экономичным».



На протяжении более чем двух лет приоритет на получение государственной поддержки для реновации имели многоквартирные дома, включённые в муниципальные программы квартальной реновации. Цель этих программ заключается в обновлении всей инфраструктуры квартала: зелёных зон, детских площадок,тротуаров, освещения и т.д.Согласно данным двух последних приглашений на подачу заявок по реновации многоквартирных домов, становится очевидно, что вклад самоуправлений в повышение энергоэффективности зданий возрастёт - почти 80% всех проектов планируется реализовать через муниципалитеты. Кстати, в квартальные программы повышения энергоэффективности уже включены 117 кварталов.По словам директора BETA Валюса Сербенты, в муниципалитетах Шяуляй, Бирштонаса и Утяны в 2016 г. была начата реализация демонстрационных программ по повышению энергоэффективности кварталов при сотрудничестве с имеющими большой опыт в реализации подобных проектов немецкими специалистами.Руководитель отдела коммуникации BETA Симона Раманаускене отмечает, что в результате осуществления квартальных программ повышения энергоэффективности жилых домов экономия энергии в квартале должна достигать не менее 20%. В соответствии с этим рассчитано, что реализованные квартальные проекты реновации позволят сэкономить порядка 300 тыс. МВтч тепловой энергии.«При разработке программы реновации квартала важно рассчитать количество потреб­ляемой кварталом энергии и планируемую экономию. Хотя большая часть экономии энергии обеспечивается за счёт реновации многоквартирных домов, всё же для реализации квартальной программы повышения энергоэффективности, согласно установленным требованиям, необходимо осуществить как минимум две меры по повышению энергоэффективности. Помимо модернизации общественных зданий и многоквартирных домов можно ещё, к примеру, обновить сети теплоснабжения. Важно также не забывать о средствах улучшения качества жизни - оборудовании детских игровых площадок, велосипедных дорожек и т.п.», - перечисляет С.Раманаускене.Хотя поквартальная реновация включает в себя группу многоквартирных домов, основные принципы реновации и выполнения подрядных работ остаются прежними – договоры на подрядные работы и работы по технадзору заключаются отдельно для каждого проекта, а процесс реновации контролируется сертифицированными специалистами по техническому обслуживанию и другими специалистами. Подрядные работы должны выполняться точно в соответствии с техническим проектом, а на весь процесс работы по договору распространяются требования Закона о строительстве и других правовых актов, определяющих обязательства и основные цели участников реновации, ход подрядных работ и контроль над ними.Министр окружающей среды К.Мажейка подчёркивает, что очень важно обращать особое внимание на качество работ по реновации. Жители, по его словам, активно пользуются своими правами, принимают таким образом участие в процессе реновации своего дома, следя, чтобы работы были выполнены качественно: «Для жильцов важно, чтобы с помощью мер по энергосбережению были достигнуты наиболее энергоэффективные результаты и чтобы дом в результате модернизации стал не только более эстетичным, но и экономичным». Инф. "Обзора" Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: Комплексная реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 55 раз Комментарии