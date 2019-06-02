Тут пришла тётя Вера …И сняла «икону» 🔊 Воспроизвести



- Как интересно всё-таки наблюдать за реакцией наших начальников на нынешние украинские события. Такие положительные в последние годы были отзывы и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, и президента Дали Грибаускайте, а олицетворение данного позитива взяло и с треском проиграло вчерашнему комику, - как-то на днях заметила тётя Вера.



- А меня всё время удивляло, что представители нашей страны, не такой уж и большой, не стесняются при любом удобном поводе, а то и вовсе без повода поучать руководство другого государства, не такого уж и маленького, особенно по сравнению с Литвой, - откликнулся я.



- Многие в Литве, кстати, обратили внимание на слова нового президента Украины насчёт иконы. Владимир Зеленский призвал чиновников не вешать его портрет в каждом госкабинете: «Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, потому что президент — не икона, не идол», - напомнила народный политолог. - Как интересно всё-таки наблюдать за реакцией наших начальников на нынешние украинские события. Такие положительные в последние годы были отзывы и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, и президента Дали Грибаускайте, а олицетворение данного позитива взяло и с треском проиграло вчерашнему комику, - как-то на днях заметила тётя Вера.- А меня всё время удивляло, что представители нашей страны, не такой уж и большой, не стесняются при любом удобном поводе, а то и вовсе без повода поучать руководство другого государства, не такого уж и маленького, особенно по сравнению с Литвой, - откликнулся я.- Многие в Литве, кстати, обратили внимание на слова нового президента Украины насчёт иконы. Владимир Зеленский призвал чиновников не вешать его портрет в каждом госкабинете: «Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, потому что президент — не икона, не идол», - напомнила народный политолог. - Да, высокопоставленные литовские политики сделали вид, что не слышали этих слов – никто не осмелился их как-то прокомментировать, а народ и некоторые СМИ весьма охотно это сделали, - заметил я.



- Вот, например, газета «Vakaro žinios» написала, что «наш президент Даля Грибаускайте не хочет следовать примеру президента Украины», поскольку, по словам Зеленского, «руководитель государства – не какой-нибудь идол. А госпоже Грибаускайте идолы, должно быть, нравятся больше», - добавил я, заглядывая в лежащую на столе газету.



- Да, говорили мне об этой колючей заметке, - отозвалась собеседница.



- «По сравнению с президентом Литвы этот Зеленский – настоящий хулиган. Придумать же такое – убрать из кабинетов портреты президента. Это почти то же самое, что святые образа со стен снять, - продолжал я цитировать, с ходу переводя текст с литовского на русский. – Украинец, должно быть, хотел сказать, что и руководитель государства – живой человек. Нашему президенту такая святотатственная мысль никогда бы не пришла в голову. Президент – это и икона, и идол, и кто ты хочешь, но уж точно не простой смертный. Когда Зеленский повзрослеет и переймёт обычаи опытных политиков, он тоже это поймёт. Ведь быть идолом очень удобно и полезно. Все тебя слушают или хотя бы почтительно прикидываются, что слушают, а ответственности от идолов не требуется».



- А вот интересно было бы узнать, во сколько в масштабах всей нашей страны, пусть и не такой большой, госбюджету обходится обеспечение чиновничьих кабинетов портретами президента? – задумалась соседка.



- Сюда ещё можно добавить и расходы из кармана налогоплательщиков на выпуск книг и всякие исследования, посвящённые деятельности ещё действующего президента, - вставил я «свои три копейки» в рассуждения тёти Веры.



- Да и отдать все эти деньги детям. Вот только никто считать не будет, - махнула рукой соседка. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 239 раз Комментарии