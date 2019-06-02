Солнышко завтрашнего дня 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса



Да, действительно, уважительное отношение к женщинам и детям, равно как и к людям пожилого возраста и инвалидам (вообще, к любому человеку!), стоит проявлять не только в специально назначенный и в календаре зафиксированный день, но и во все остальные дни года.



Но для того, как правило, и делают какой-то один день «ответственным» за нечто важное, чтобы хотя бы раз в год, как линейкой, измерить соответствие наших деклараций и реального положения дел. И, может быть, что-то после этого сделать, дабы уменьшить обычно существующий разрыв между желаемым и действительным. В современных календарях упомянуто огромное количество различных всемирных, международных, государственных памятных дней. И это порой вызывает вполне резонный вопрос: а чего, собственно, мы должны раз в год вдруг вспоминать, например, о женщинах или детях и бросаться их поздравлять, а также «часто и густо» в этот день говорить, насколько они важны для общества.Да, действительно, уважительное отношение к женщинам и детям, равно как и к людям пожилого возраста и инвалидам (вообще, к любому человеку!), стоит проявлять не только в специально назначенный и в календаре зафиксированный день, но и во все остальные дни года.Но для того, как правило, и делают какой-то один день «ответственным» за нечто важное, чтобы хотя бы раз в год, как линейкой, измерить соответствие наших деклараций и реального положения дел. И, может быть, что-то после этого сделать, дабы уменьшить обычно существующий разрыв между желаемым и действительным. В субботу начинается лето, а 1 июня, как известно, - Международный день детей, именуемый ещё и Днём защиты детей.



По части защиты детей «на бумаге» в Литве в последние годы сделано немало. Чего только стоит специально принятый закон, запрещающий насилие над детьми. Как будто до этого взрослых нельзя было примерно наказать, вплоть до отправки за решётку за избиение детей.



Но принятие этого закона, по меньшей мере, ясно дало понять всему обществу, что у нас на этом направлении – в обеспечении каждому ребёнку достойного существования - бед гораздо больше, чем достижений.



«Обзор» не раз обращал внимание на то, что в ежегодных посланиях президента Литвы упоминание о наиболее уязвимых социальных группах (тех же детях, женщинах, стариках) не входит в число главных приоритетов страны. Хотя в тексте они, конечно, присутствуют…



Неделю назад, 25 мая, как опять же обращал внимание «Обзор» в своём календаре, публикуемом на первой странице газеты, был Международный день пропавших детей.



Можете вспомнить, что по этому поводу неделю назад сказали наши светочи политической мысли, авторитеты общества, написали газеты и осветили телеканалы?



Да, была суббота, второй тур президентских выборов на носу, выходной… А вот у беды выходных не бывает.



Накануне Дня защиты детей можно было бы вспомнить ещё и о том, насколько богаты возможности летнего отдыха и досуга у детей, и не важно, где они будут находиться эти три месяца – в городе или в селе.



В мае очень многие самоуправления отрапортовали о том, сколько средств они выделяют на подготовку летнего отдыха детей. Дело это, конечно же, нужное, но было бы неплохо, если бы кто-то хотя бы однажды проанализировал, насколько то, что предлагают власти, покрывает минимальные потребности детей.



Понятное дело, что для такого анализа нужны средства. Так, может, заказчики непрекращающихся опросов о популярности наших политиков (это ведь самое важное дело в течение всех последних лет, не так ли?) закажут на пару подобных опросов меньше и поинтересуются у детей и родителей их мнением относительно летнего отдыха за государственный счёт, то есть за счёт налогоплательщиков, иными словами – за их, родителей, счёт?



А пока давайте праздновать и говорить правильные слова о том, как важно, чтобы у детей – будущего нашего государства –



были нормальные условия для учёбы, всестороннего развития и, в конечном итоге, для любви к Родине. Дмитрий ЗАХАРОВ Категории: общество Ключевые слова: Международный день детей Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1168 — статья прочитана 112 раз Комментарии