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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе начинается традиционный Российский форум
В четверг в Литве начался шестой Вильнюсский Российский форум, который традиционно собирает более ста политиков, представителей гражданского общества, правозащитников, академиков, журналистов из России, Литвы и других стран Запада.
На проходящем ежегодно форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в сфере прав человека, отношения России с Западом. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития России, обсуждается тема борьбы с российской пропагандой, другие темы.
Как сообщило министерство иностранных дел, на форуме в этом году основное внимание будет уделено положению в России – все больше ухудшающейся ситуации в гражданском обществе, усилению ограничений СМИ, учащающимся общественным протестам в регионах, все более агрессивной позиции России в отношении Запада и другими подобным темам.
МИД сообщил, что среди участников мероприятия будет Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза, Владимир Ашурков, Марина Литвиненко и другие.
В этом году Вильнюсский Российский форум МИД организует вместе с Центром Восточно-Европейских исследований. Вильнюсский Российский форум проводится с 2013 года.
Ключевые слова: форум, оппозиция, Свободная Россия
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