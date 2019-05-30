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Министр экономики считает, что С. Сквярнялис останется премьером Литвы
Министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс считает, что Саулюс Сквярнялис остается премьером после инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы.
"На сегодняшний день я бы сказал, что останется, но на сто процентов не гарантирую", – сказал в четверг радиостанции Ziniu radijas В. Синкявичюс.
По словам В. Синкявичюса, решение премьера в основном определят переговоры о правящей коалиции и беседа с избранным президентом.
Правящие "аграрии" заявляют, что переговоры о правящей коалиции с социал-трудовиками, партией "Порядок и справедливость" и Избирательной акцией поляков Литвы завершаться до запланированной на 12 июля инаугурации нового президента.
Ранее С. Сквярнялис заявлял, что уйдет с поста премьера, если не пройдет во второй тур президентских выборов, но после завершения выборов не исключал возможности остаться на посту.
С. Синкявичюс считает, что С. Сквярнялис был бы хорошим еврокомиссаром, но сам он не слышал его рассуждений о возможности работать в Еврокомссии.
География: Литва
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