В Венгрии и Румынии запретили содержание собак на цепи 🔊 Воспроизвести



С 1 января 2016 года в Венгрии вышел запрет на содержание собак на цепи. Кто из владельцев держит собак на цепи — будет оштрафован. В Румынии такой закон существует с 2008 года, сообщает сайт



«Если собака пугается и бежит от петард, владелец не может переложить ответственность на других.», утверждает эксперт по защите прав животных, адвокат Роберт Черни.



В постановлении правительства говорится, что в таких ситуациях, чтобы предотвратить побег, владелец собаки может ее закрыть или ввести успокоительное. Если владелец собаки будет держать ее на цепи под любым предлогом, он будет оштрафован на 150000 форинтов (500 долларов). Владелец также будет оштрафован, если собака сбежит, штрафом в размере от 90000-100000 форинтов (около 350$). С 1 января 2016 года в Венгрии вышел запрет на содержание собак на цепи. Кто из владельцев держит собак на цепи — будет оштрафован. В Румынии такой закон существует с 2008 года, сообщает сайт Спасите животных «Если собака пугается и бежит от петард, владелец не может переложить ответственность на других.», утверждает эксперт по защите прав животных, адвокат Роберт Черни.В постановлении правительства говорится, что в таких ситуациях, чтобы предотвратить побег, владелец собаки может ее закрыть или ввести успокоительное. Если владелец собаки будет держать ее на цепи под любым предлогом, он будет оштрафован на 150000 форинтов (500 долларов). Владелец также будет оштрафован, если собака сбежит, штрафом в размере от 90000-100000 форинтов (около 350$).







Жестокое обращение и жестокость по отношению к животным в Румынии карается лишением свободы на срок до 3 лет. Контролем за исполнение этого закона занимается санитарно-ветеринарная полиция. Также она занимается вопросами контроля за содержанием животных на фермах, в зоомагазинах, зоопарках, цирках и приютах.



«Плохое обращение означает плохое обеспечение кормами, отказ от оказания медицинской помощи и отказ на свободу передвижения. Жестокость означает агрессию, нанесение физических и умственных травм,» объясняет Мариус Маринеску.



Бывший сенатор сказал, что нужно менять сельский менталитет. «Животных, которые не дают молоко, сыр, яйца и мясо, убивают: лошадь под кнут, собака на цепи. Это неправильно.»



Мариус Маринеску также сказал, что, если власти обеспечат соблюдение закона, люди будут боятся его нарушать и будут более уважительно относится к животным.







Известны также локальные случаи запрета содержания собак на цепи. К примеру, в 2014 году в городе Уэлдон в Северной Каролине (США) был также принят такой закон. Активисты организации PETA двери в двери обошли всех владельцев собак, чтобы объяснить новые правила содержания животных, также они предлагали людям возможность кастрировать и лечение питомца бесплатно.



По городу были расклеены огромные бигборды, которые извещали о запрете содержания собак на цепи. Пожарная служба города предупреждает, что с 1 апреля цепь больше не крепится к шее собаки! «А в Румынии держать собак на цепи запрещено с 2008 года», утверждает бывший сенатор Румынии Мариус Маринеску, нынешний президент Федерации по защите животных и окружающей среды (FPAM). По сути, он и стал инициатором принятия этого закона в стране.Жестокое обращение и жестокость по отношению к животным в Румынии карается лишением свободы на срок до 3 лет. Контролем за исполнение этого закона занимается санитарно-ветеринарная полиция. Также она занимается вопросами контроля за содержанием животных на фермах, в зоомагазинах, зоопарках, цирках и приютах.«Плохое обращение означает плохое обеспечение кормами, отказ от оказания медицинской помощи и отказ на свободу передвижения. Жестокость означает агрессию, нанесение физических и умственных травм,» объясняет Мариус Маринеску.Бывший сенатор сказал, что нужно менять сельский менталитет. «Животных, которые не дают молоко, сыр, яйца и мясо, убивают: лошадь под кнут, собака на цепи. Это неправильно.»Мариус Маринеску также сказал, что, если власти обеспечат соблюдение закона, люди будут боятся его нарушать и будут более уважительно относится к животным.Известны также локальные случаи запрета содержания собак на цепи. К примеру, в 2014 году в городе Уэлдон в Северной Каролине (США) был также принят такой закон. Активисты организации PETA двери в двери обошли всех владельцев собак, чтобы объяснить новые правила содержания животных, также они предлагали людям возможность кастрировать и лечение питомца бесплатно.По городу были расклеены огромные бигборды, которые извещали о запрете содержания собак на цепи. Пожарная служба города предупреждает, что с 1 апреля цепь больше не крепится к шее собаки! save-animals.info Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Венгрия, Румыния, животные, собаки, содержание — статья прочитана 174 раза Комментарии