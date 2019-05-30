South China Morning Post Гонконг : на фоне напряженности с США Китай ищет поддержки у России и Средней Азии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Гунеев



Китай долго пытался избежать торговой войны с США, но Трамп в своей агрессивности был непоколебим. И теперь китайскому руководителю придется налаживать связи с «северными варварами», чтобы сохранить рынки бывшего СССР и стран Азии. Впереди — поездки Си Цзиньпина в Бишкек и Душанбе. А в июне китайский руководитель встретится со своим российским коллегой и выступит на экономическом саммите в Санкт-Петербурге.



В условиях нарастания геостратегического соперничества с Вашингтоном Пекин наращивает усилия в своем стремлении заручиться поддержкой игроков регионального и глобального масштаба, таких как страны Центральной Азии и Россия.



Председатель Си Цзиньпин в следующем месяце должен провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также выступить на Петербургском международном экономическом форуме, о чем государственному агентству ТАСС ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В условиях нарастания геостратегического соперничества с Вашингтоном Пекин наращивает усилия в своем стремлении заручиться поддержкой игроков регионального и глобального масштаба, таких как страны Центральной Азии и Россия.Председатель Си Цзиньпин в следующем месяце должен провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также выступить на Петербургском международном экономическом форуме, о чем государственному агентству ТАСС ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.



Тем временем, заместитель председателя Си Цзиньпина Ван Цишань (Wang Qishan) посещает Пакистан, после чего он отправится в Нидерланды и Германию. Об этом сообщило китайское Министерство иностранных дел.



Новый всплеск дипломатической активности пришелся на период, когда соперничество между Китаем и США усиливается сразу по нескольким направлениям, включая торговлю и технологии, Южно-Китайское море и Арктику. Партнерство Пекина с Москвой в Арктике, где обе страны строят порты и причалы, а также спускают на воду ледоколы, вызывает особую критику со стороны Вашингтона.



Си посетит петербургский форум уже во второй раз, и, как считают обозреватели, китайский руководитель подтвердит приверженность Пекина принципу многосторонних отношений и будет говорить о Китае как о приверженце открытости и сотрудничества.



Он также проведет вторую встречу с Путиным за два месяца. Первая состоялась в конце апреля в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь». Тогда российский президент поддержал вызывающую острую полемику инфраструктурную и инвестиционную инициативу КНР.



Поскольку Китай и Россия неизменно сближаются, от очередной встречи лидеров можно ожидать усилий по координации стратегий двух стран в целом ряде вопросов, включая Венесуэлу, Северную Корею, ядерное оружие и контроль вооружений. Придя в 2013 году к власти, Си Цзиньпин встречается с Путиным чаще любого другого зарубежного руководителя.



«На сей раз весьма вероятно, что важное место в повестке переговоров займут последние антикитайские действия США, такие как новые пошлины и запрет, введенный против «Хуавэй», — сказал Артем Лукин, работающий доцентом в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.



По словам Лукина, из-за застоя в экономике и западных санкций Россия лишь ограниченно может заменить зарубежные рынки и дать Китаю технологии, которых он лишится по причине внезапно начавшегося американского «крестового похода» против Срединного государства. Однако он отметил, что Путин окажет Си политическую и моральную поддержку.



«Это тоже важно, так как Россия уже более пяти лет противостоит санкционному давлению со стороны западных стран во главе с США», — сказал Лукин, имея в виду санкции, введенные после аннексии Крыма Россией в 2014 году.



Ожидается, что Си и Путин поговорят о Венесуэле, где лидер проамериканской оппозиции Хуан Гуайдо пытается свергнуть президента-социалиста Николаса Мадуро, который пользуется поддержкой Китая и России.



«Москва и Пекин не в состоянии серьезно навредить Вашингтону путем повышения пошлин или ограничения доступа к высоким технологиям. Однако есть множество областей, где скоординированными действиями Китай и Россия могут нанести ущерб американским интересам как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе, — сказал Лукин. — Например, Москва и Пекин могут активизировать совместную поддержку венесуэльскому правительству Мадуро и расстроить планы Вашингтона по его смещению».



Китай и Россия также будут стремиться к укреплению экономических связей. Объем двусторонней торговли, где преобладает китайский импорт российских нефти и газа, в прошлом году достиг показателя в 108 миллиардов долларов. Это намного меньше целевой цифры в 200 миллиардов, которую в 2011 году назвал предшественник Си Ху Цзиньтао. (Тем не менее это уже сопоставимо с американо-китайской торговлей, в которой речь идет о наложении дополнительных пошлин на почти весь китайский экспорт в США — сначала на 200 миллиардов, а потом и на оставшиеся 300 — прим. ред.).



Доцент Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань (Li Lifan) заявил, что двусторонняя торговля является камнем преткновения. «Это одно из возможных препятствий для развития российско-китайских отношений, и Пекин надеется решить эту проблему в условиях вероятного глобального экономического спада», — сказал он.



По его словам, в условиях эскалации торговой войны с Вашингтоном Китай будет стремиться к диверсификации своих инвестиций и рынков, обращая особое внимание на Россию и Европу. «Китай будет наращивать инвестиционное сотрудничество с Европой и Россией, уделяя повышенное внимание многосторонним инвестициям», — сказал Лифань.



Но Пекин вряд ли пойдет на усиление напряженности с Вашингтоном. «Китай в настоящее время проявляет большую осторожность в отношении США, стараясь избегать усиления конфронтации и дальнейшего ухудшения ситуации, — сказал Данил Бочков, работающий в Российском совете по международным делам. — Китаю важно показать, что у него есть надежный друг — Россия. Но демонстрировать это в провокационной манере он не станет».



Старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк (Stephen Blank) отметил, что Пекин с Москвой также будут стараться сдерживать влияние Америки, «насколько это возможно», в Центральной Азии, где КНР расширяет сотрудничество посредством строительства инфраструктуры в рамках инициативы «Один пояс, один путь».



В июне лидеры стран этого региона соберутся в Бишкеке на саммит ШОС. Эта организация по обеспечению безопасности была создана в 2001 году, и сейчас в ее состав входят Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. На долю этих стран приходится около 23 процентов мировой суши, 45 процентов мирового населения и 25 процентов мирового ВВП.



Сейчас все чаще звучат предположения о том, что на полях саммита ШОС состоится встреча между Си и переизбранным премьер-министром Индии Нарендрой Моди.



Независимый аналитик и автор статей в индийской прессе Намрата Госвами (Namrata Goswami) сказала, что Индия во время переговоров на саммите ШОС будет добиваться от КНР приверженности многосторонней системе торговли, основанной на правилах и подчиняющейся ВТО. «Это интересно и важно с учетом нынешних тенденций в США, где президент Дональд Трамп сосредоточился на лозунге „Америка прежде всего" и на торговой войне с Китаем», — отметила Госвами.



Борьба с терроризмом снова станет высшим приоритетом на саммите ШОС, поскольку страны-члены обеспокоены ростом количества боевиков ИГИЛ (запрещено в России — прим. перев.), возвращающихся из Сирии и Ирака. Согласно прошлогодним оценкам китайских ученых, около 30 тысяч воевавших в Сирии джихадистов вернулись в свои родные страны, в том числе, в Китай.



Александр Бортников, возглавляющий главную российскую спецслужбу ФСБ, ранее заявил, что в районах, граничащих с бывшими советскими республиками Центральной Азии, сосредоточились пять тысяч боевиков из связанной с ИГИЛ группировки. По его словам, большинство из них воевали на стороне «Исламского государства» (запрещено в России — прим. ред.) в Сирии.



Истерзанный войной Афганистан, у которого общая граница с четырьмя членами ШОС, такими как Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, также займет важное место в повестке бишкекского саммита.



«Поскольку администрация Трампа готовит планы вывода войск из Афганистана, ШОС проанализирует обстановку в этой стране и решит, надо ли оказывать помощь в подготовке афганских войск», — сказал Ли.



Докторант Свободного университета Берлина Ева Зайверт (Eva Seiwert) полагает, что ШОС также обсудит ситуацию с Ираном, поскольку США вышли из ядерной сделки с этой страной и решили ввести против Тегерана новые санкции.



Ирану, имеющему в ШОС статус наблюдателя, в 2008 году не дали стать полноправным членом, потому что в то время против него действовали санкции. Но теперь снова может состояться дискуссия по его заявке на вступление.



«Односторонний выход администрации Трампа из ядерной сделки с Ираном в 2018 году дал Китаю и России больше возможностей предстать в образе сторонников мирного урегулирования конфликтов, — сказала Зайверт. — Обсуждение вопроса о признании Ирана полноправным членом поможет членам ШОС продемонстрировать поддержку мирному многостороннему сотрудничеству. Это подаст мощный сигнал США и укрепит положение ШОС в мировом сообществе».



Визит Си в Центральную Азию будет посвящен не только безопасности, но и экономическим связям. На встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке на прошлой неделе китайский министр иностранных дел Ван И (Wang Yi) сказал, что Пекин будет и дальше «оказывать поддержку и помощь Киргизии в области национального развития и строительства».



По словам Ли, Китай может увеличить инвестиции в центральноазиатский регион, и что в первую очередь это касается новых проектов. «Китай будет и дальше покупать сельскохозяйственную продукцию из Центральной Азии, например, узбекскую вишню, а также строить гидроэлектростанции, чтобы удовлетворить местные потребности в энергии, — сказал министр. — Мы также рассчитываем на увеличение инвестиций в проекты солнечной и ветровой энергетики».



Автор: Лаура Чжоу (Laura Zhou) для South China Morning Post, Гонконг, перевод Китайский руководитель также посетит столицу Киргизии Бишкек, где в июне пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и столицу Таджикистана Душанбе, где состоится еще один региональный форум по вопросам безопасности.Тем временем, заместитель председателя Си Цзиньпина Ван Цишань (Wang Qishan) посещает Пакистан, после чего он отправится в Нидерланды и Германию. Об этом сообщило китайское Министерство иностранных дел.Новый всплеск дипломатической активности пришелся на период, когда соперничество между Китаем и США усиливается сразу по нескольким направлениям, включая торговлю и технологии, Южно-Китайское море и Арктику. Партнерство Пекина с Москвой в Арктике, где обе страны строят порты и причалы, а также спускают на воду ледоколы, вызывает особую критику со стороны Вашингтона.Си посетит петербургский форум уже во второй раз, и, как считают обозреватели, китайский руководитель подтвердит приверженность Пекина принципу многосторонних отношений и будет говорить о Китае как о приверженце открытости и сотрудничества.Он также проведет вторую встречу с Путиным за два месяца. Первая состоялась в конце апреля в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь». Тогда российский президент поддержал вызывающую острую полемику инфраструктурную и инвестиционную инициативу КНР.Поскольку Китай и Россия неизменно сближаются, от очередной встречи лидеров можно ожидать усилий по координации стратегий двух стран в целом ряде вопросов, включая Венесуэлу, Северную Корею, ядерное оружие и контроль вооружений. Придя в 2013 году к власти, Си Цзиньпин встречается с Путиным чаще любого другого зарубежного руководителя.«На сей раз весьма вероятно, что важное место в повестке переговоров займут последние антикитайские действия США, такие как новые пошлины и запрет, введенный против «Хуавэй», — сказал Артем Лукин, работающий доцентом в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.По словам Лукина, из-за застоя в экономике и западных санкций Россия лишь ограниченно может заменить зарубежные рынки и дать Китаю технологии, которых он лишится по причине внезапно начавшегося американского «крестового похода» против Срединного государства. Однако он отметил, что Путин окажет Си политическую и моральную поддержку.«Это тоже важно, так как Россия уже более пяти лет противостоит санкционному давлению со стороны западных стран во главе с США», — сказал Лукин, имея в виду санкции, введенные после аннексии Крыма Россией в 2014 году.Ожидается, что Си и Путин поговорят о Венесуэле, где лидер проамериканской оппозиции Хуан Гуайдо пытается свергнуть президента-социалиста Николаса Мадуро, который пользуется поддержкой Китая и России.«Москва и Пекин не в состоянии серьезно навредить Вашингтону путем повышения пошлин или ограничения доступа к высоким технологиям. Однако есть множество областей, где скоординированными действиями Китай и Россия могут нанести ущерб американским интересам как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе, — сказал Лукин. — Например, Москва и Пекин могут активизировать совместную поддержку венесуэльскому правительству Мадуро и расстроить планы Вашингтона по его смещению».Китай и Россия также будут стремиться к укреплению экономических связей. Объем двусторонней торговли, где преобладает китайский импорт российских нефти и газа, в прошлом году достиг показателя в 108 миллиардов долларов. Это намного меньше целевой цифры в 200 миллиардов, которую в 2011 году назвал предшественник Си Ху Цзиньтао. (Тем не менее это уже сопоставимо с американо-китайской торговлей, в которой речь идет о наложении дополнительных пошлин на почти весь китайский экспорт в США — сначала на 200 миллиардов, а потом и на оставшиеся 300 — прим. ред.).Доцент Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань (Li Lifan) заявил, что двусторонняя торговля является камнем преткновения. «Это одно из возможных препятствий для развития российско-китайских отношений, и Пекин надеется решить эту проблему в условиях вероятного глобального экономического спада», — сказал он.По его словам, в условиях эскалации торговой войны с Вашингтоном Китай будет стремиться к диверсификации своих инвестиций и рынков, обращая особое внимание на Россию и Европу. «Китай будет наращивать инвестиционное сотрудничество с Европой и Россией, уделяя повышенное внимание многосторонним инвестициям», — сказал Лифань.Но Пекин вряд ли пойдет на усиление напряженности с Вашингтоном. «Китай в настоящее время проявляет большую осторожность в отношении США, стараясь избегать усиления конфронтации и дальнейшего ухудшения ситуации, — сказал Данил Бочков, работающий в Российском совете по международным делам. — Китаю важно показать, что у него есть надежный друг — Россия. Но демонстрировать это в провокационной манере он не станет».Старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк (Stephen Blank) отметил, что Пекин с Москвой также будут стараться сдерживать влияние Америки, «насколько это возможно», в Центральной Азии, где КНР расширяет сотрудничество посредством строительства инфраструктуры в рамках инициативы «Один пояс, один путь».В июне лидеры стран этого региона соберутся в Бишкеке на саммит ШОС. Эта организация по обеспечению безопасности была создана в 2001 году, и сейчас в ее состав входят Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. На долю этих стран приходится около 23 процентов мировой суши, 45 процентов мирового населения и 25 процентов мирового ВВП.Сейчас все чаще звучат предположения о том, что на полях саммита ШОС состоится встреча между Си и переизбранным премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Независимый аналитик и автор статей в индийской прессе Намрата Госвами (Namrata Goswami) сказала, что Индия во время переговоров на саммите ШОС будет добиваться от КНР приверженности многосторонней системе торговли, основанной на правилах и подчиняющейся ВТО. «Это интересно и важно с учетом нынешних тенденций в США, где президент Дональд Трамп сосредоточился на лозунге „Америка прежде всего" и на торговой войне с Китаем», — отметила Госвами.Борьба с терроризмом снова станет высшим приоритетом на саммите ШОС, поскольку страны-члены обеспокоены ростом количества боевиков ИГИЛ (запрещено в России — прим. перев.), возвращающихся из Сирии и Ирака. Согласно прошлогодним оценкам китайских ученых, около 30 тысяч воевавших в Сирии джихадистов вернулись в свои родные страны, в том числе, в Китай.Александр Бортников, возглавляющий главную российскую спецслужбу ФСБ, ранее заявил, что в районах, граничащих с бывшими советскими республиками Центральной Азии, сосредоточились пять тысяч боевиков из связанной с ИГИЛ группировки. По его словам, большинство из них воевали на стороне «Исламского государства» (запрещено в России — прим. ред.) в Сирии.Истерзанный войной Афганистан, у которого общая граница с четырьмя членами ШОС, такими как Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, также займет важное место в повестке бишкекского саммита.«Поскольку администрация Трампа готовит планы вывода войск из Афганистана, ШОС проанализирует обстановку в этой стране и решит, надо ли оказывать помощь в подготовке афганских войск», — сказал Ли.Докторант Свободного университета Берлина Ева Зайверт (Eva Seiwert) полагает, что ШОС также обсудит ситуацию с Ираном, поскольку США вышли из ядерной сделки с этой страной и решили ввести против Тегерана новые санкции.Ирану, имеющему в ШОС статус наблюдателя, в 2008 году не дали стать полноправным членом, потому что в то время против него действовали санкции. Но теперь снова может состояться дискуссия по его заявке на вступление.«Односторонний выход администрации Трампа из ядерной сделки с Ираном в 2018 году дал Китаю и России больше возможностей предстать в образе сторонников мирного урегулирования конфликтов, — сказала Зайверт. — Обсуждение вопроса о признании Ирана полноправным членом поможет членам ШОС продемонстрировать поддержку мирному многостороннему сотрудничеству. Это подаст мощный сигнал США и укрепит положение ШОС в мировом сообществе».Визит Си в Центральную Азию будет посвящен не только безопасности, но и экономическим связям. На встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке на прошлой неделе китайский министр иностранных дел Ван И (Wang Yi) сказал, что Пекин будет и дальше «оказывать поддержку и помощь Киргизии в области национального развития и строительства».По словам Ли, Китай может увеличить инвестиции в центральноазиатский регион, и что в первую очередь это касается новых проектов. «Китай будет и дальше покупать сельскохозяйственную продукцию из Центральной Азии, например, узбекскую вишню, а также строить гидроэлектростанции, чтобы удовлетворить местные потребности в энергии, — сказал министр. — Мы также рассчитываем на увеличение инвестиций в проекты солнечной и ветровой энергетики».Автор: Лаура Чжоу (Laura Zhou) для South China Morning Post, Гонконг, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, спорт, в мире Ключевые слова: Россия, США, Путин, Китай, санкции, торговля, пошлины — статья прочитана 142 раза Комментарии