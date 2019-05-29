Загрузка... Порошенко просил США о помощи на президентских выборах 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Петр Порошенко. Архивное фото



Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает



"Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", - сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.



Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад. Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает РИА Новости "Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", - сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад. При этом Волкер на следующий день после второго тура выборов на Украине писал в Twitter, что президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.



В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.



Кроме того, Трамп заявил о "непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в её признанных международных границах", а также выразил готовность сотрудничать с Зеленским и гражданами Украины в вопросе реформ.



В начале мая конгресс США провел открытые слушания в палате представителей. Конгрессмены и эксперты отметили, что Вашингтон должны оказать Киеву поддержку, в том числе "политическую, дипломатическую и военно-техническую", в борьбе с "агрессией" Москвы. Загрузка... ria.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, помощь, выборы, Порошенко География: Украина — статья прочитана 87 раз Комментарии