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Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

© РИА Новости / Стрингер Петр Порошенко. Архивное фото


Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает РИА Новости.

"Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", - сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.

Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.
При этом Волкер на следующий день после второго тура выборов на Украине писал в Twitter, что президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.

В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.

Кроме того, Трамп заявил о "непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в её признанных международных границах", а также выразил готовность сотрудничать с Зеленским и гражданами Украины в вопросе реформ.

В начале мая конгресс США провел открытые слушания в палате представителей. Конгрессмены и эксперты отметили, что Вашингтон должны оказать Киеву поддержку, в том числе "политическую, дипломатическую и военно-техническую", в борьбе с "агрессией" Москвы.
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ria.ru
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: США, помощь, выборы, Порошенко
География: Украина
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добавлена сегодня, 29 мая, 22:44

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