Загрузка... В Китае убиты ради органов 1, 5 миллиона узников совести 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Григорий Сысоев



В новом докладе группы исследователей-правозащитников подробно описывается, как китайские власти создали массивную трансплантационную индустрию на основе извлечения органов у узников совести, как полагают, в основном у последователей Фалуньгун.



Хирурги-трансплантологи в Китае буквально «купаются» в человеческих органах. Некоторые жалуются, что приходится работать по 24 часа в сутки, выполняя операции по пересадке. Органы всегда доступны, говорят они. Некоторые больницы могут предоставить любой орган в течение часа и гарантируют, что могут трансплантировать два, три или четыре резервных органа, если первый выйдет из строя.



Это происходит в Китае более десяти лет, без системы добровольного донорства, при нескольких тысячах казнённых заключённых, которые, по утверждению властей, и являются источником органов. Во время телефонных разговоров китайские врачи говорили, что реальный источник органов является государственной тайной. В то же время последователи Фалуньгун исчезали в больших количествах, многие сообщили, что у них брали анализ крови, когда они находились в заключении. В новом докладе группы исследователей-правозащитников подробно описывается, как китайские власти создали массивную трансплантационную индустрию на основе извлечения органов у узников совести, как полагают, в основном у последователей Фалуньгун.Хирурги-трансплантологи в Китае буквально «купаются» в человеческих органах. Некоторые жалуются, что приходится работать по 24 часа в сутки, выполняя операции по пересадке. Органы всегда доступны, говорят они. Некоторые больницы могут предоставить любой орган в течение часа и гарантируют, что могут трансплантировать два, три или четыре резервных органа, если первый выйдет из строя.Это происходит в Китае более десяти лет, без системы добровольного донорства, при нескольких тысячах казнённых заключённых, которые, по утверждению властей, и являются источником органов. Во время телефонных разговоров китайские врачи говорили, что реальный источник органов является государственной тайной. В то же время последователи Фалуньгун исчезали в больших количествах, многие сообщили, что у них брали анализ крови, когда они находились в заключении.



В совокупности они выполнили от 1,5 до 2,5 миллиона трансплантаций за 16 лет, говорится в докладе, от 60 000 до 100 000 трансплантаций в год.



«Окончательный вывод этого отчёта, как и всех предыдущих, — Китай участвует в массовых убийствах невинных людей», — сказал соавтор доклада Дэвид Мэйтас на презентации книги в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне 22 июня.



Доклад под названием «Кровавый урожай/бойня: дополнение» основывается на предыдущих работах авторов по данной теме.



Большие прибыли



Военные госпитали Народно-освободительной армии Китая предоставляют медицинскую помощь высшим партийным и военным должностным лицам и являются одними из самых современных и хорошо оборудованных в Китае. Число операций по пересадке органов, которые они выполняют, это военная тайна, но большую часть своих доходов они получают именно от этого.



«В последние годы центр трансплантации центрального военного госпиталя №309 был основным прибыльным подразделением здравоохранения, его доходы от 30 млн юаней в 2006 году выросли до 230 миллионов в 2010 году (с 4,5 миллиона до 34 миллионов долларов) — почти в восемь раз за пять лет», — говорится на сайте госпиталя.



Этот военный госпиталь — не единственное учреждение здравоохранения, ведущее прибыльный бизнес. Госпиталь Daping в Чунцине, аффилированный с третьим военным медицинским университетом, также увеличил свой доход от 36 миллионов юаней в конце 1990-х годов, когда он только начал заниматься трансплантацией, до 1 млрд в 2009 году — в 25 раз.



Хуан Цзефу, представитель Китая по трансплантации органов, заявил деловому изданию Caijing в 2005 году: «Трансплантации органов становится для больниц инструментом для зарабатывания денег».



Как можно было достичь такого роста за столь короткое время по всему Китаю, когда не было добровольной системы донорства, когда число заключенных-смертников уменьшалось?



В новом 817-страничном докладе приводится список всех известных центров трансплантации в Китае (более 700) и данные о числе коек, коэффициенте использования, хирургическом персонале, учебных программах, новых инфраструктурах, получателях органов, времени ожидания, видах пересадок, случаях отторжения органов и многое другое. Авторы доклада на основании этих данных подсчитали общее количество выполненных трансплантаций. Их число составляет больше миллиона. При этом время ожидания для пациентов иногда может измеряться всего лишь неделями, днями или даже часами. В докладе приводятся свидетельства о том, что органы часто извлекаются у живых людей.



«Это гигантская система. Каждая больница имеет так много врачей, медсестёр. Это само по себе не является проблемой. Китай — большая страна, — сказал д-р Ли Хуэйгэ, профессор в медицинском центре университета Иоганна Гутенберга в Германии, член консультативного совета организации «Врачи против насильственного извлечения органов», после рассмотрения этого исследования. — Но откуда они берутся органы?»



Живой банк органов



Донорские органы нельзя просто извлечь из мёртвого тела и положить в холодильник, чтобы потом взять, когда понадобятся. Они извлекаются до или вскоре после смерти и быстро пересаживаются в новое тело. Ограниченное время и вопрос транспортировки превращает подбор органов в большинстве стран в очень сложный процесс. Пациенты годами стоят в списках ожидания, а родственников жертв аварии призывают жертвовать органы.



Но в Китае доноры находятся в заключении и «ждут» пациентов.



Госпиталь Чанчжэн в Шанхае, главный медицинский центр НОАК, в апреле 2006 г. провёл 120 «экстренных пересадок печени».



Речь идёт о пациентах, которые прибыли в больницу с опасными для жизни осложнениями, и им подобрали донорскую печень за пару часов или дней. В других странах мира подобные операции проводятся редко.



Госпиталь Чанчжэн опубликовал статью в Журнале клинической хирургии о своих достижениях в области экстренных трансплантаций: «Самый краткий срок ожидания для пациента после приезда в больницу ― четыре часа», ― говорится в статье.



За неделю, с 22 апреля по 30 апреля, госпиталь провёл 16 пересадок печени и 15 пересадок почек.



Первый госпиталь Чжэцзянского университета опубликовал похожее исследование, согласно которому между 2000 и 2004 г. 46 пациентам была сделана «срочная пересадка печени». Это означает, что реципиентам подобрали донора за 72 часа.



Согласно регистру по пересадке печени, в 2006 г. было проведено 3180 пересадок. Из них больше четверти (1150) приходились на срочные трансплантации.



Такое явление трудно или даже невозможно объяснить официальными заявлениями китайских властей. Это одно из главных доказательств того, что в Китае имеются доноры, которых держат в заключении.



«Это очень личный вопрос для меня, ― говорит Вэнди Роджерс, австралийский эксперт по биоэтике из Университета Маккуори. У её близкой подруги из-за гепатита отказала печень. Чтобы выжить, ей была нужна пересадка печени в течение трёх дней. ― Ей невероятно повезло, что врачи сумели найти донорский орган за такое короткое время. Но 46 таких операций подряд? Единственное правдоподобное объяснение ― убивать доноров по мере необходимости».



Кроме того, судя по китайским медицинским отчётам и свидетельствам очевидцев, некоторые доноры не были мертвы, когда у них вырезали органы. Один из таких свидетелей ― бывший офицер военизированной милиции, который видел, как извлечение органов проводилось без анестезии у ещё живого человека.



Объекты для уничтожения



Авторы нового доклада опираются на прежние доказательства и новые факты, согласно которым главные жертвы ― узники совести, в основном последователи Фалуньгун.



Фалуньгун ― традиционная буддийская медитативная практика, которая была популярна в Китае в 90-е. Она включает в себя пять упражнений и совершенствование в соответствии с принципами «Истина, Доброта, Терпение». Первое время китайские власти поддерживали Фалуньгун. Согласно официальным исследованиям, к 1999 г. в Китае 70 миллионов человек занимались Фалуньгун. Это больше, чем число членов компартии.



В июле 1999 г. генсек Цзян Цзэминь, увидевший угрозу в популярности практики, начал кампанию по искоренению Фалуньгун. Некоторые члены китайского правительства были против репрессий, но Цзяну за счёт своих сторонников удалось организовать преследование.



Извлечение органов, по всей видимости, началось на следующий год.



Впервые информация об извлечении органов просочилась в 2006 г., то есть об этом известно уже десять лет. В новом докладе впервые говорится о таком большом числе жертв и приводится так много доказательств.



Три автора доклада ― Дэвид Килгур, Дэвид Мэйтас и Этан Гутман ― ранее уже публиковали работы на эту тему. Результаты исследований поразили самих авторов.



«Вы поднимали когда-нибудь в детстве большой камень, под которым кишит жизнь ― муравьи и насекомые? Работа над докладом напоминала нечто подобное», ― говорит Гутман, журналист, автор книги «Бойня» (2014 г.)



Килгур ― бывший член парламента Канады, Мэйтас ― известный правозащитник. Вдвоём в 2006 г. они опубликовали доклад об извлечении органов, а в 2009 г. ― книгу «Кровавый урожай».



Ранее исследователи считали, что в последние несколько лет масштабы насильственного извлечения органов в Китае снизились. Но, согласно новому отчёту, это не соответствует действительности. «Они создали безжалостную машину, ― говорит Гутман. ― Мы имеем дело с гигантским жерновом, который они сами уже не могут остановить. Думаю, дело не только в прибыли. Это идеология, массовое убийство и желание скрыть ужасное преступление. Единственная возможность скрыть его ― продолжать убивать тех, кто об этом узнал.



В отчёте содержится информация о каждой больнице в Китае, которая занимается трансплантациями. Из 712 госпиталей деятельность 164 госпиталей разобрана детально.



Центры извлечения органов



О госпитале военного командования в Нанкине, например, в докладе рассказывается на двух страницах. В частности говорится о стремительной карьере Ли Лэйши, основателя исследовательского центра почек в госпитале. Ли получил высокую оценку режима за создание одного из лучших центров трансплантации почки в стране.



В 2008 году в интервью 82-летний Ли сказал, что в прошлом он, как правило, делал 120 трансплантаций почки в год, но теперь делает только 70. Другой главный хирург, как сообщалось, выполнил «сотни трансплантаций почек в 2001 году». Если учесть, что в госпитале работают 11 главных и 6 ассоциированных хирургов, занимающихся пересадкой почек, то число операций по трансплантации могло достигать около 1000 в год, говорится в докладе.



В главном госпитале в Фучжоу, подчиняющемся военному командованию Нанкина, доктор Тан Цзяньмин лично руководил 4 200 операциями по пересадке почек в 2014 году, согласно его биографии на сайте, принадлежащем Китайской ассоциации врачей.



Госпиталь Xinqiao, аффилированный с третьим военным медицинским университетом в Чунцине, осуществил 2590 операций по пересадке почек к 2002 году, иногда проводилось по 24 операции в день.



Чжу Цзюе, директор Института пересадки органов Пекинского университета, сказал в 2013 году: «Был один год, когда наша больница сделала 4000 пересадок печени и почки»».



В июне 2004 года в медицинском журнале вооружённой милиции КНР была опубликована таблица, показывающая, что госпиталь «Дружба» в Пекине и госпиталь Nanfang в Гуанчжоу провели более 2000 операций по пересадке почек к концу 2000 года. 3 других госпиталя сделали по 1000 пересадок к концу того же года.



Больница за больницей, страница за страницей: все данные получены из официальных китайских публикаций, в том числе выступлений, внутренних информационных бюллетеней, веб-сайтов, больничных медицинских журналов, сообщений средств массовой информации и многих других.



Все госпитали без исключения достигли внушительных объёмов пересадок, начиная с 2000 года. О развитии массивной инфраструктуры и внедрении программ подготовки хирургов также начали сообщать вскоре после начала преследования Фалуньгун.



Государственная индустрия убийств



Официальная версия китайских властей об источниках органов изменялась с течением времени. В 2001 году, когда первый беженец из Китая сообщил, что режим использует заключённых-смертников в качестве источника органов, официальные представители отрицали это, утверждая, что Китай в основном полагается на добровольных доноров.



В 2005 году официальные лица стали намекать, что у заключённых-смертников действительно извлекали органы. А после утверждений в 2006 году об изъятии органов у последователей Фалуньгун китайские официальные лица настаивали на том, что основным источником органов были приговорённые к смертной казни заключённые, которые согласились на удаление их органов после смерти.



Но авторы доклада после тщательного исследования сделали вывод: после появления нового обильного источника органов (последователи Фалуньгун) в Китае почти в одночасье была создана при участии государства на центральном и местном уровнях целая индустрия по трансплантации органов.



Начиная с 1990-х годов, система здравоохранения Китая была в значительной степени приватизирована, государство платит только за инфраструктуру, в то время как больницы перешли на самофинансирование.



Центр по пересадке печени в госпитале Renji в конце 2004 года имел 13 койко-мест, в начале 2005 — 23, в 2007 году — 90, в 2014 году — 110.



В 2006 году Первый центральный госпиталь Тяньцзинь построил 17-этажное здание на 500 мест для пересадки органов. Есть много других подобных случаев, в докладе приводятся фотографии впечатляющих зданий госпиталей.



Трансплантация органов быстро стала прибыльным бизнесом. Центральные и местные органы власти финансировали исследования и разработки, строительство новых центров трансплантации, а также программы подготовки врачей, в том числе за рубежом: там прошли обучение сотни хирургов-трансплантологов.



Китайские больницы начали разрабатывать консервирующие растворы, химические вещества, в которых органы держали во время транспортировки от донора к реципиенту.



Центр трансплантации, связанный с Китайским медицинским университетом в Шэньяне, заявил на своём сайте: «Мы смогли выполнять такое большое количество трансплантаций органов ежегодно только благодаря поддержке, оказываемой правительством. Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, система общественной безопасности, судебная система, Министерство здравоохранения и Министерство гражданских дел Китая совместно издали законы, благодаря которым снабжение органами получило государственную поддержку и защиту. Это единственный в своём роде случай в мире».



Авторы доклада отказались назвать число погибших. Хотя вполне возможно, что в некоторых случаях несколько органов извлекалось у одной жертвы, китайские хирурги жаловались на то, что часто только один орган извлекается у одного донора. Таким образом, если ежегодно проводилось от 60 000 до 100 000 операций по трансплантации, то за 16 лет число погибших в результате извлечения органов в Китае может составлять до 1,5 миллиона.



China Medicine Report в конце 2004 года сообщил: «В настоящее время, так как Китай не имеет интерактивную систему регистрации органов, иногда только почки берутся от донора, а другие органы пропадают впустую».



Лань Люгэнь, заместитель директора отделения хирургии в военном госпитале № 303 в провинции Гуанси, заявил, что в начале 2013 года в Китае только 2 госпиталя могли получить и использовать несколько органов от одного донора. «В настоящее время только в США, Германии и Японии могут сделать несколько трансплантаций органов от одного донора одновременно».



В настоящее время вопрос об извлечении органов у узников совести в Китае привлекает всё большее внимание общественности, политиков и журналистов: появились документальные фильмы на эту тему и уже завоевали награды, всё большее количество врачей и специалистов по этике узнают и осуждают систему трансплантации в Китае.



Недавно Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую извлечение органов у последователей Фалуньгун.



Автор: Мэтью Робертсон для The Epoch Times, США, перевод В беспрецедентном отчёте небольшой группы исследователей, опубликованном 22 июня, представлены данные, иногда с поразительной детализацией, о сотнях китайских больниц, занимающихся пересадкой органов примерно с 2000 года.В совокупности они выполнили от 1,5 до 2,5 миллиона трансплантаций за 16 лет, говорится в докладе, от 60 000 до 100 000 трансплантаций в год.«Окончательный вывод этого отчёта, как и всех предыдущих, — Китай участвует в массовых убийствах невинных людей», — сказал соавтор доклада Дэвид Мэйтас на презентации книги в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне 22 июня.Доклад под названием «Кровавый урожай/бойня: дополнение» основывается на предыдущих работах авторов по данной теме.Военные госпитали Народно-освободительной армии Китая предоставляют медицинскую помощь высшим партийным и военным должностным лицам и являются одними из самых современных и хорошо оборудованных в Китае. Число операций по пересадке органов, которые они выполняют, это военная тайна, но большую часть своих доходов они получают именно от этого.«В последние годы центр трансплантации центрального военного госпиталя №309 был основным прибыльным подразделением здравоохранения, его доходы от 30 млн юаней в 2006 году выросли до 230 миллионов в 2010 году (с 4,5 миллиона до 34 миллионов долларов) — почти в восемь раз за пять лет», — говорится на сайте госпиталя.Этот военный госпиталь — не единственное учреждение здравоохранения, ведущее прибыльный бизнес. Госпиталь Daping в Чунцине, аффилированный с третьим военным медицинским университетом, также увеличил свой доход от 36 миллионов юаней в конце 1990-х годов, когда он только начал заниматься трансплантацией, до 1 млрд в 2009 году — в 25 раз.Хуан Цзефу, представитель Китая по трансплантации органов, заявил деловому изданию Caijing в 2005 году: «Трансплантации органов становится для больниц инструментом для зарабатывания денег».Как можно было достичь такого роста за столь короткое время по всему Китаю, когда не было добровольной системы донорства, когда число заключенных-смертников уменьшалось?В новом 817-страничном докладе приводится список всех известных центров трансплантации в Китае (более 700) и данные о числе коек, коэффициенте использования, хирургическом персонале, учебных программах, новых инфраструктурах, получателях органов, времени ожидания, видах пересадок, случаях отторжения органов и многое другое. Авторы доклада на основании этих данных подсчитали общее количество выполненных трансплантаций. Их число составляет больше миллиона. При этом время ожидания для пациентов иногда может измеряться всего лишь неделями, днями или даже часами. В докладе приводятся свидетельства о том, что органы часто извлекаются у живых людей.«Это гигантская система. Каждая больница имеет так много врачей, медсестёр. Это само по себе не является проблемой. Китай — большая страна, — сказал д-р Ли Хуэйгэ, профессор в медицинском центре университета Иоганна Гутенберга в Германии, член консультативного совета организации «Врачи против насильственного извлечения органов», после рассмотрения этого исследования. — Но откуда они берутся органы?»Донорские органы нельзя просто извлечь из мёртвого тела и положить в холодильник, чтобы потом взять, когда понадобятся. Они извлекаются до или вскоре после смерти и быстро пересаживаются в новое тело. Ограниченное время и вопрос транспортировки превращает подбор органов в большинстве стран в очень сложный процесс. Пациенты годами стоят в списках ожидания, а родственников жертв аварии призывают жертвовать органы.Но в Китае доноры находятся в заключении и «ждут» пациентов.Госпиталь Чанчжэн в Шанхае, главный медицинский центр НОАК, в апреле 2006 г. провёл 120 «экстренных пересадок печени».Речь идёт о пациентах, которые прибыли в больницу с опасными для жизни осложнениями, и им подобрали донорскую печень за пару часов или дней. В других странах мира подобные операции проводятся редко.Госпиталь Чанчжэн опубликовал статью в Журнале клинической хирургии о своих достижениях в области экстренных трансплантаций: «Самый краткий срок ожидания для пациента после приезда в больницу ― четыре часа», ― говорится в статье.За неделю, с 22 апреля по 30 апреля, госпиталь провёл 16 пересадок печени и 15 пересадок почек.Первый госпиталь Чжэцзянского университета опубликовал похожее исследование, согласно которому между 2000 и 2004 г. 46 пациентам была сделана «срочная пересадка печени». Это означает, что реципиентам подобрали донора за 72 часа.Согласно регистру по пересадке печени, в 2006 г. было проведено 3180 пересадок. Из них больше четверти (1150) приходились на срочные трансплантации.Такое явление трудно или даже невозможно объяснить официальными заявлениями китайских властей. Это одно из главных доказательств того, что в Китае имеются доноры, которых держат в заключении.«Это очень личный вопрос для меня, ― говорит Вэнди Роджерс, австралийский эксперт по биоэтике из Университета Маккуори. У её близкой подруги из-за гепатита отказала печень. Чтобы выжить, ей была нужна пересадка печени в течение трёх дней. ― Ей невероятно повезло, что врачи сумели найти донорский орган за такое короткое время. Но 46 таких операций подряд? Единственное правдоподобное объяснение ― убивать доноров по мере необходимости».Кроме того, судя по китайским медицинским отчётам и свидетельствам очевидцев, некоторые доноры не были мертвы, когда у них вырезали органы. Один из таких свидетелей ― бывший офицер военизированной милиции, который видел, как извлечение органов проводилось без анестезии у ещё живого человека.Авторы нового доклада опираются на прежние доказательства и новые факты, согласно которым главные жертвы ― узники совести, в основном последователи Фалуньгун.Фалуньгун ― традиционная буддийская медитативная практика, которая была популярна в Китае в 90-е. Она включает в себя пять упражнений и совершенствование в соответствии с принципами «Истина, Доброта, Терпение». Первое время китайские власти поддерживали Фалуньгун. Согласно официальным исследованиям, к 1999 г. в Китае 70 миллионов человек занимались Фалуньгун. Это больше, чем число членов компартии.В июле 1999 г. генсек Цзян Цзэминь, увидевший угрозу в популярности практики, начал кампанию по искоренению Фалуньгун. Некоторые члены китайского правительства были против репрессий, но Цзяну за счёт своих сторонников удалось организовать преследование.Извлечение органов, по всей видимости, началось на следующий год.Впервые информация об извлечении органов просочилась в 2006 г., то есть об этом известно уже десять лет. В новом докладе впервые говорится о таком большом числе жертв и приводится так много доказательств.Три автора доклада ― Дэвид Килгур, Дэвид Мэйтас и Этан Гутман ― ранее уже публиковали работы на эту тему. Результаты исследований поразили самих авторов.«Вы поднимали когда-нибудь в детстве большой камень, под которым кишит жизнь ― муравьи и насекомые? Работа над докладом напоминала нечто подобное», ― говорит Гутман, журналист, автор книги «Бойня» (2014 г.)Килгур ― бывший член парламента Канады, Мэйтас ― известный правозащитник. Вдвоём в 2006 г. они опубликовали доклад об извлечении органов, а в 2009 г. ― книгу «Кровавый урожай».Ранее исследователи считали, что в последние несколько лет масштабы насильственного извлечения органов в Китае снизились. Но, согласно новому отчёту, это не соответствует действительности. «Они создали безжалостную машину, ― говорит Гутман. ― Мы имеем дело с гигантским жерновом, который они сами уже не могут остановить. Думаю, дело не только в прибыли. Это идеология, массовое убийство и желание скрыть ужасное преступление. Единственная возможность скрыть его ― продолжать убивать тех, кто об этом узнал.В отчёте содержится информация о каждой больнице в Китае, которая занимается трансплантациями. Из 712 госпиталей деятельность 164 госпиталей разобрана детально.О госпитале военного командования в Нанкине, например, в докладе рассказывается на двух страницах. В частности говорится о стремительной карьере Ли Лэйши, основателя исследовательского центра почек в госпитале. Ли получил высокую оценку режима за создание одного из лучших центров трансплантации почки в стране.В 2008 году в интервью 82-летний Ли сказал, что в прошлом он, как правило, делал 120 трансплантаций почки в год, но теперь делает только 70. Другой главный хирург, как сообщалось, выполнил «сотни трансплантаций почек в 2001 году». Если учесть, что в госпитале работают 11 главных и 6 ассоциированных хирургов, занимающихся пересадкой почек, то число операций по трансплантации могло достигать около 1000 в год, говорится в докладе.В главном госпитале в Фучжоу, подчиняющемся военному командованию Нанкина, доктор Тан Цзяньмин лично руководил 4 200 операциями по пересадке почек в 2014 году, согласно его биографии на сайте, принадлежащем Китайской ассоциации врачей.Госпиталь Xinqiao, аффилированный с третьим военным медицинским университетом в Чунцине, осуществил 2590 операций по пересадке почек к 2002 году, иногда проводилось по 24 операции в день.Чжу Цзюе, директор Института пересадки органов Пекинского университета, сказал в 2013 году: «Был один год, когда наша больница сделала 4000 пересадок печени и почки»».В июне 2004 года в медицинском журнале вооружённой милиции КНР была опубликована таблица, показывающая, что госпиталь «Дружба» в Пекине и госпиталь Nanfang в Гуанчжоу провели более 2000 операций по пересадке почек к концу 2000 года. 3 других госпиталя сделали по 1000 пересадок к концу того же года.Больница за больницей, страница за страницей: все данные получены из официальных китайских публикаций, в том числе выступлений, внутренних информационных бюллетеней, веб-сайтов, больничных медицинских журналов, сообщений средств массовой информации и многих других.Все госпитали без исключения достигли внушительных объёмов пересадок, начиная с 2000 года. О развитии массивной инфраструктуры и внедрении программ подготовки хирургов также начали сообщать вскоре после начала преследования Фалуньгун.Официальная версия китайских властей об источниках органов изменялась с течением времени. В 2001 году, когда первый беженец из Китая сообщил, что режим использует заключённых-смертников в качестве источника органов, официальные представители отрицали это, утверждая, что Китай в основном полагается на добровольных доноров.В 2005 году официальные лица стали намекать, что у заключённых-смертников действительно извлекали органы. А после утверждений в 2006 году об изъятии органов у последователей Фалуньгун китайские официальные лица настаивали на том, что основным источником органов были приговорённые к смертной казни заключённые, которые согласились на удаление их органов после смерти.Но авторы доклада после тщательного исследования сделали вывод: после появления нового обильного источника органов (последователи Фалуньгун) в Китае почти в одночасье была создана при участии государства на центральном и местном уровнях целая индустрия по трансплантации органов.Начиная с 1990-х годов, система здравоохранения Китая была в значительной степени приватизирована, государство платит только за инфраструктуру, в то время как больницы перешли на самофинансирование.Центр по пересадке печени в госпитале Renji в конце 2004 года имел 13 койко-мест, в начале 2005 — 23, в 2007 году — 90, в 2014 году — 110.В 2006 году Первый центральный госпиталь Тяньцзинь построил 17-этажное здание на 500 мест для пересадки органов. Есть много других подобных случаев, в докладе приводятся фотографии впечатляющих зданий госпиталей.Трансплантация органов быстро стала прибыльным бизнесом. Центральные и местные органы власти финансировали исследования и разработки, строительство новых центров трансплантации, а также программы подготовки врачей, в том числе за рубежом: там прошли обучение сотни хирургов-трансплантологов.Китайские больницы начали разрабатывать консервирующие растворы, химические вещества, в которых органы держали во время транспортировки от донора к реципиенту.Центр трансплантации, связанный с Китайским медицинским университетом в Шэньяне, заявил на своём сайте: «Мы смогли выполнять такое большое количество трансплантаций органов ежегодно только благодаря поддержке, оказываемой правительством. Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, система общественной безопасности, судебная система, Министерство здравоохранения и Министерство гражданских дел Китая совместно издали законы, благодаря которым снабжение органами получило государственную поддержку и защиту. Это единственный в своём роде случай в мире».Авторы доклада отказались назвать число погибших. Хотя вполне возможно, что в некоторых случаях несколько органов извлекалось у одной жертвы, китайские хирурги жаловались на то, что часто только один орган извлекается у одного донора. Таким образом, если ежегодно проводилось от 60 000 до 100 000 операций по трансплантации, то за 16 лет число погибших в результате извлечения органов в Китае может составлять до 1,5 миллиона.China Medicine Report в конце 2004 года сообщил: «В настоящее время, так как Китай не имеет интерактивную систему регистрации органов, иногда только почки берутся от донора, а другие органы пропадают впустую».Лань Люгэнь, заместитель директора отделения хирургии в военном госпитале № 303 в провинции Гуанси, заявил, что в начале 2013 года в Китае только 2 госпиталя могли получить и использовать несколько органов от одного донора. «В настоящее время только в США, Германии и Японии могут сделать несколько трансплантаций органов от одного донора одновременно».В настоящее время вопрос об извлечении органов у узников совести в Китае привлекает всё большее внимание общественности, политиков и журналистов: появились документальные фильмы на эту тему и уже завоевали награды, всё большее количество врачей и специалистов по этике узнают и осуждают систему трансплантации в Китае.Недавно Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую извлечение органов у последователей Фалуньгун.Автор: Мэтью Робертсон для The Epoch Times, США, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, заключённые, трансплантация — статья прочитана 200 раз Комментарии