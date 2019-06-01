Загрузка... Американская армия потратит $778 млн на борьбу с толстолобиком 🔊 Воспроизвести



Толстолобик — крупная рыба семейства карповых, достигающая массы до 25 кг и более. Его исходным ареалом были азиатские реки, однако в XX веке эта рыба была успешно интродуцирована во множестве водоемов Европы, а затем — и Северной Америки. Последнее теперь считается серьезной ошибкой, пишет



Толстолобик — фильтратор, питающийся преимущественно фитопланктоном и детритными частицами, взвешенными в воде. Почти как кит, только речной, а не океанический. Наличие таких животных в теплых водоемах со стоячей водой может предотвратить их цветение летом. Именно исходя из этих соображений рыба была завезена в США. Ее пищевая ценность в этот момент рассматривалась как второстепенная, а затем и вовсе сошла на нет. Хотя толстолобик очень вкусен, у него очень много мелких костей, поэтому среди американцев любителей блюд из него почти нет. Сейчас его вылов для пищевых целей в США практически не ведется. Толстолобик — крупная рыба семейства карповых, достигающая массы до 25 кг и более. Его исходным ареалом были азиатские реки, однако в XX веке эта рыба была успешно интродуцирована во множестве водоемов Европы, а затем — и Северной Америки. Последнее теперь считается серьезной ошибкой, пишет Популярная механика Толстолобик — фильтратор, питающийся преимущественно фитопланктоном и детритными частицами, взвешенными в воде. Почти как кит, только речной, а не океанический. Наличие таких животных в теплых водоемах со стоячей водой может предотвратить их цветение летом. Именно исходя из этих соображений рыба была завезена в США. Ее пищевая ценность в этот момент рассматривалась как второстепенная, а затем и вовсе сошла на нет. Хотя толстолобик очень вкусен, у него очень много мелких костей, поэтому среди американцев любителей блюд из него почти нет. Сейчас его вылов для пищевых целей в США практически не ведется. Некоторое время толстолобики обитали себе в тех водоемах, где их выпустили. А дальше произошло неизбежное — рыба как-то сумела вырваться на волю и начала триумфальное шествие по Северной Америке. Биологи расценивают это как большую неприятность. Хотя толстолобик впрямую не покушается на местных рыб, он питается их едой, причем крайне эффективно. Это ставит под вопрос сохранение нынешнего биоразнообразия континента.



В данный момент речь идет о том, чтобы не дать пришельцу проникнуть в Великие озера, ихтиофауна которых представляется ученым очень уязвимой перед лицом прожорливого конкурента. Толстолобики уже освоились в реке Иллинойс, соединенной с озерами судоходным каналом, так что времени на раздумья остается очень мало.



Экоактивисты и власти штата Мичиган выступают за физическое разделение водоемов, т. е. — закрытие канала. Им оппонируют штаты Иллинойс и Индиана, которых толстолобик заботит меньше, чем потенциальные трудности с грузоперевозками.



Компромиссный проект на прошлой неделе представил командующий инженерным корпусом армии США генерал-лейтенант Тодд Семонит. По замыслу авторов плана, направленного в Конгресс (речь идет о значительных деньгах), наступление толстолобика должно быть остановлено путем сооружения непреодолимых для рыб этого вида преград — шумовых и электрических. В качестве узлового пункта обороны рассматривается плотина возле Джолиет, штат Иллинойс, примерно в 40 милях от озера Мичиган.



Кроме подводных генераторов шума и электрических полей план военных предусматривает создание отпугивающей рыб преграды из распыляемых в воде воздушных пузырьков, а также промывку проходящих судов для удаления потенциально прилипших к ним икринок.



Все вместе должно стоить от 778 до 832 миллионов долларов. О новости рассказало агентство Associated Press. Загрузка... popmech.ru Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: вред, армия, рыба, толстолобик — статья прочитана 99 раз Комментарии