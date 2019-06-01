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В Башкирии кассир вынесла из банка 23 миллиона и скрылась вместе со всей семьей
В городе Салават (Башкирия) старший кассир "Россельхозбанка" похитила из кассы свыше 23 миллионов рублей. Женщина объявлена в розыск.
По предварительным данным, вынести деньги ей удалось вечером 27 мая. Она упаковала наличные в сумку, отпросилась с работы чуть раньше положенного и покинула здание, не вызвав подозрений. В конце рабочего дня сотрудники банка обнаружили, что в кассе не хватает 23 миллионов, сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Домой к сотруднице банка сразу была направлены полицейские. Однако женщина пропала вместе с мужем и двумя малолетними детьми. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Между тем, пользователи соцсетей указывают, что вместе с похитительницей денег сбежали также ее свекр и сестра. У семьи была старенькая машина "Рено Дастер", возможно, все семейство скрылось именно на ней. Автомобиль объявлен в розыск.
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vesti.ru
Категории: чп и криминал, в России
География: Россия
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