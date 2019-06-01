Из кого золотой песок сыплется. Что находят при обысках у российских коррупционеров?

Золотые песок и солярка
На прошлой неделе был обыск в особняке ростовского замгубернатора Сергея Сидаша, который курировал вопросы ЖКХ, строительства и архитектуры. Чиновника задержали в рамках расследования по уголовному делу в отношении его подчинённого, экс-министра строительства Николая Безуглова. По данным следствия, последний умудрился наварить 223 млн руб. на поставках дорогостоящего крупнозернистого песка для благоустройства территории вокруг стадиона «Ростов-Арена» в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Однако, чтобы «сэкономить», под тротуарную плитку и асфальт закатывался низкокачественный дешёвый мёлкий песок. Сидашу предъявлено обвинение по этой же статье УК.
Миллиардов в его особняке не нашли: только сейф, набитый деньгами, и коллекцию элитных часов. Стоимость найденного ещё только предстоит определить, но часы, по самым скромным оценкам, могут стоить 7 млн руб. При этом легальный доход Сидаша был 3,5 млн в год. Также у чиновника нашли несколько его портретов, явно написанных по заказу. На них он изображён то в образе императора, то царского генерала или босса мафии. Есть ощущение, что скоро и у этого чиновника могут найти имущество, которое потянет если не на миллиарды, то на сотни миллионов.
Кстати, на прошлой неделе завели дело на главу дагестанского управления Росреестра Сафиюлу Магомедова. По версии следствия, он и его подчинённые проворачивали аферы с землёй и нанесли государству ущерб на 370 млн руб. У обвиняемых нашли 300 объектов недвижимости на 20 млрд руб. Также на днях стало известно, что у правоохранителей есть вопросы к замглавы Росрезерва Александру Кирюхину – выявлены хищения бюджетных денег на операциях со стратегическим резервом дизтоплива. Кирюхина и ещё 4 фигурантов обвиняют в том, что они умудрились наварить на солярке 3,2 млрд руб.
Квартира вместо банка
А пока в СМИ опубликовали видео с деньгами, изъятыми во время обыска у полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчинённого Андрея Васильева. «Оборотней» в погонах удалось разоблачить благодаря службе собственной безопасности. В кадре несколько сумок и пакетов, доверху набитых пачками стодолларовых банкнот. Ранее сообщалось, что у фигурантов изъяты наличные и драгоценности на сумму 12 млрд руб. Почти столько же, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, использованных подозреваемыми. Следствие полагает, что найденные миллиарды – вознаграждение от банкиров, которых предупреждали об аудиторских проверках и отзывах лицензий. По крайней мере, обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Черкалина дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Он рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство, утверждают источники РБК. Как справедливо отметил член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, взятки и иные должностные преступления, которые наносят экономический и политический ущерб стране, должны быть квалифицированы как госизмена.
Кстати, изъятые деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Если вспомнить 9 млрд, изъятых у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, которые также хранились дома, то можно смело предположить, что сегодня коррупционеры предпочитают хранить груды денег в простых с виду квартирах, превращая их в огромные «банковские ячейки». Кстати, в суде прокурор потребовал назначить Захарченко, который курировал в МВД борьбу с преступлениями в ТЭК, 15,5 года лишения свободы и штраф в 494 млн 900 тыс. руб. Миллиарды из квартиры уже обращены в доход государства.
Спрятал у родственников
Не только силовики попадаются с миллиардными накоплениями. На днях суд арестовал имущество бывшего главы Клинского района Александра Постриганя на 4 млрд руб. У чиновника, который 22 года руководил всего лишь районом в Подмосковье, обнаружили 407 объектов незаконно присвоенной недвижимости. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной уточнял, что среди них есть квартиры, участки, база отдыха и несколько дорогих иномарок. Список имущества экс-чиновника уместился на 150 страницах, но в основном оно было записано на родню: жену Елену, сына Валерия, дочь Наталью. Именно на них зарегистрированы база отдыха, недвижимость в Чехии, отель в Сочи и многое другое. Адвокаты семьи год бились за недвижимость Постриганя, а СКР удавалось дважды продлевать сроки ареста недвижимости, и распродать её не успели.
В конце июня 2018 г. главу района задержали в «Шереметьево». Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Постригань подписывал акты для ввода в эксплуатацию жилого дома, зная, что объект не отвечает необходимым требованиям и проектной документации. «Тем не менее построенный дом был сдан в эксплуатацию и в него заселены семьи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Сегодня в данном доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению здания», – говорят в СКР. Позднее к первоначальным обвинениям присоединилась статья о служебном подлоге. При этом ещё в апреле 2010 г. Счётная палата опубликовала отчёт, из которого следовало, что годом ранее выявленные нарушения в Клинском районе обошлись в 565 млн руб., или 17% годового бюджета муниципалитета.
Напомним, что недавно в доход государства было изъято имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10,5 млрд: сотни объектов недвижимости и 1,5 тыс. га земли, 22 автомобиля, элитные часы… Большая часть также была записана на других лиц. В Генпрокуратуре уточнили, что в доход государства обращены все богатства, легальность которых не доказана.
«Часы, которые стоят баснословных денег, картины, ювелирка и прочий китч, которым уже никого не удивишь, – всё это стало привычным атрибутом российского чиновника. Аресты и показательные порки – логичный ответ на запрос общества, которое устало на это «бешенство статусов» смотреть, – сказал «АиФ» директор Института актуальной экономики Никита Исаев. – Если власть не будет реагировать на подобные запросы, градус возмущения зашкалит. Плюс ко всему люди видят, что пишут в своих декларациях даже не самые заметные чиновники и депутаты регионального уровня. Их миллионы, а порой и миллиарды очень раздражают народ. Причём есть подозрения, что в декларациях ещё далеко не всё показано. И после этого мы удивляемся: почему так много людей тоскуют по Сталину?»
Задержанный в Ростове замгубернатор Сергей Сидаш хранит дома свои портреты в образах...https://t.co/rKMQkqnPDP pic.twitter.com/kfzfvMkh0Y— Chudik Dmitriy (@ChudikDmitriy) 21 May 2019
Кстати, на прошлой неделе завели дело на главу дагестанского управления Росреестра Сафиюлу Магомедова. По версии следствия, он и его подчинённые проворачивали аферы с землёй и нанесли государству ущерб на 370 млн руб. У обвиняемых нашли 300 объектов недвижимости на 20 млрд руб. Также на днях стало известно, что у правоохранителей есть вопросы к замглавы Росрезерва Александру Кирюхину – выявлены хищения бюджетных денег на операциях со стратегическим резервом дизтоплива. Кирюхина и ещё 4 фигурантов обвиняют в том, что они умудрились наварить на солярке 3,2 млрд руб.
Квартира вместо банка
А пока в СМИ опубликовали видео с деньгами, изъятыми во время обыска у полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчинённого Андрея Васильева. «Оборотней» в погонах удалось разоблачить благодаря службе собственной безопасности. В кадре несколько сумок и пакетов, доверху набитых пачками стодолларовых банкнот. Ранее сообщалось, что у фигурантов изъяты наличные и драгоценности на сумму 12 млрд руб. Почти столько же, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, использованных подозреваемыми. Следствие полагает, что найденные миллиарды – вознаграждение от банкиров, которых предупреждали об аудиторских проверках и отзывах лицензий. По крайней мере, обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Черкалина дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Он рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство, утверждают источники РБК. Как справедливо отметил член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, взятки и иные должностные преступления, которые наносят экономический и политический ущерб стране, должны быть квалифицированы как госизмена.
Кстати, изъятые деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Если вспомнить 9 млрд, изъятых у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, которые также хранились дома, то можно смело предположить, что сегодня коррупционеры предпочитают хранить груды денег в простых с виду квартирах, превращая их в огромные «банковские ячейки». Кстати, в суде прокурор потребовал назначить Захарченко, который курировал в МВД борьбу с преступлениями в ТЭК, 15,5 года лишения свободы и штраф в 494 млн 900 тыс. руб. Миллиарды из квартиры уже обращены в доход государства.
Спрятал у родственников
Не только силовики попадаются с миллиардными накоплениями. На днях суд арестовал имущество бывшего главы Клинского района Александра Постриганя на 4 млрд руб. У чиновника, который 22 года руководил всего лишь районом в Подмосковье, обнаружили 407 объектов незаконно присвоенной недвижимости. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной уточнял, что среди них есть квартиры, участки, база отдыха и несколько дорогих иномарок. Список имущества экс-чиновника уместился на 150 страницах, но в основном оно было записано на родню: жену Елену, сына Валерия, дочь Наталью. Именно на них зарегистрированы база отдыха, недвижимость в Чехии, отель в Сочи и многое другое. Адвокаты семьи год бились за недвижимость Постриганя, а СКР удавалось дважды продлевать сроки ареста недвижимости, и распродать её не успели.
В конце июня 2018 г. главу района задержали в «Шереметьево». Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Постригань подписывал акты для ввода в эксплуатацию жилого дома, зная, что объект не отвечает необходимым требованиям и проектной документации. «Тем не менее построенный дом был сдан в эксплуатацию и в него заселены семьи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Сегодня в данном доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению здания», – говорят в СКР. Позднее к первоначальным обвинениям присоединилась статья о служебном подлоге. При этом ещё в апреле 2010 г. Счётная палата опубликовала отчёт, из которого следовало, что годом ранее выявленные нарушения в Клинском районе обошлись в 565 млн руб., или 17% годового бюджета муниципалитета.
Напомним, что недавно в доход государства было изъято имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10,5 млрд: сотни объектов недвижимости и 1,5 тыс. га земли, 22 автомобиля, элитные часы… Большая часть также была записана на других лиц. В Генпрокуратуре уточнили, что в доход государства обращены все богатства, легальность которых не доказана.
«Часы, которые стоят баснословных денег, картины, ювелирка и прочий китч, которым уже никого не удивишь, – всё это стало привычным атрибутом российского чиновника. Аресты и показательные порки – логичный ответ на запрос общества, которое устало на это «бешенство статусов» смотреть, – сказал «АиФ» директор Института актуальной экономики Никита Исаев. – Если власть не будет реагировать на подобные запросы, градус возмущения зашкалит. Плюс ко всему люди видят, что пишут в своих декларациях даже не самые заметные чиновники и депутаты регионального уровня. Их миллионы, а порой и миллиарды очень раздражают народ. Причём есть подозрения, что в декларациях ещё далеко не всё показано. И после этого мы удивляемся: почему так много людей тоскуют по Сталину?»