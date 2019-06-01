Загрузка... Из кого золотой песок сыплется. Что находят при обысках у российских коррупционеров? 🔊 Воспроизвести Часы, найденные при обыске у Сергея Сидаша. © / ГТРК Дон-ТР



Золотые песок и солярка



На прошлой неделе был обыск в особняке ростовского замгубернатора Сергея Сидаша, который курировал вопросы ЖКХ, строительства и архитектуры. Чиновника задержали в рамках расследования по уголовному делу в отношении его подчинённого, экс-министра строительства Николая Безуглова. По данным следствия, последний умудрился наварить 223 млн руб. на поставках дорого­стоящего крупнозернистого песка для благоустройства территории вокруг стадиона «Ростов-Арена» в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Однако, чтобы «сэкономить», под тротуарную плитку и асфальт закатывался низкокачест­венный дешёвый мёлкий песок. С­идашу предъявлено обвинение по этой же статье УК. На прошлой неделе был обыск в особняке ростовского замгубернатора Сергея Сидаша, который курировал вопросы ЖКХ, строительства и архитектуры. Чиновника задержали в рамках расследования по уголовному делу в отношении его подчинённого, экс-министра строительства Николая Безуглова. По данным следствия, последний умудрился наварить 223 млн руб. на поставках дорого­стоящего крупнозернистого песка для благоустройства территории вокруг стадиона «Ростов-Арена» в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Однако, чтобы «сэкономить», под тротуарную плитку и асфальт закатывался низкокачест­венный дешёвый мёлкий песок. С­идашу предъявлено обвинение по этой же статье УК.



Задержанный в Ростове замгубернатор Сергей Сидаш хранит дома свои портреты в образах...https://t.co/rKMQkqnPDP pic.twitter.com/kfzfvMkh0Y — Chudik Dmitriy (@ChudikDmitriy) 21 May 2019







Кстати, на прошлой неделе завели дело на главу дагестан­ского управления Росреестра С­афиюлу Магомедова. По версии следствия, он и его подчинённые проворачивали аферы с землёй и нанесли государству ущерб на 370 млн руб. У обвиняемых нашли 300 объектов н­едвижимости на 20 млрд руб. Также на днях стало известно, что у право­охранителей есть вопросы к замглавы Рос­резерва Александру ­Кирюхину – выявлены хищения бюджетных денег на операциях со стратегическим резервом дизтоплива. Кирюхина и ещё 4 фигурантов обвиняют в том, что они умудрились н­аварить на солярке 3,2 ­млрд руб.



Квартира вместо банка



А пока в СМИ опубликовали видео с деньгами, изъятыми во время обыска у полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчинённого Андрея Васильева. «Оборотней» в погонах удалось разоблачить благодаря службе собственной безопасности. В кадре несколько сумок и пакетов, доверху набитых пачками стодолларовых банкнот. Ранее сообщалось, что у фигурантов изъяты наличные и драгоценности на сумму 12 млрд руб. П­очти столько же, по версии следст­вия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, использованных подозреваемыми. Следствие полагает, что найденные миллиарды – вознаграждение от банкиров, которых предупреждали об а­удиторских проверках и о­тзывах лицензий. По крайней мере, обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Черкалина дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Он рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство, у­тверждают источники РБК. Как справедливо отметил член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, взятки и иные должностные преступления, которые наносят экономический и политический ущерб стране, должны быть квалифицированы как госизмена.



Кстати, изъятые деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собст­венности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Если вспомнить 9 млр­д, изъятых у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, которые также хранились дома, то можно смело предположить, что сегодня коррупционеры предпочитают хранить груды денег в простых с виду квартирах, превращая их в о­громные «банковские ячейки». Кстати, в суде прокурор потребовал назначить Захарченко, который курировал в МВД борьбу с преступлениями в ТЭК, 15,5 года лишения свободы и штраф в 494 млн 900 тыс. руб. Миллиарды из квартиры уже обращены в доход г­осударства.



Спрятал у родственников



Не только силовики попадаются с миллиардными накоплениями. На днях суд арестовал имущество бывшего главы Клинского района Александра Постриганя на 4 млрд руб. У ч­иновника, который 22 года руководил всего лишь районом в Подмосковье, обнаружили 407 объектов незаконно присвоенной недвижимости. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной уточнял, что среди них есть квартиры, участки, база отдыха и несколько дорогих иномарок. Список имущества экс-чиновника уместился на 150 страницах, но в основном оно было записано на родню: жену Елену, сына В­алерия, дочь Наталью. Именно на них зарегистрированы база отдыха, недвижимость в Чехии, отель в Сочи и многое другое. А­двокаты семьи год б­ились за недвижимость Постриганя, а СКР удавалось дважды продлевать сроки ареста недвижимости, и распродать её не успели.



В конце июня 2018 г. главу района задержали в «Шереметь­ево». Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Постригань подписывал акты для ввода в эксплуатацию жилого дома, зная, что объект не отвечает необходимым требованиям и проектной документации. «Тем не менее построенный дом был сдан в эксплуатацию и в него заселены семьи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Сегодня в данном доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению здания», – говорят в СКР. Позднее к первоначальным обвинениям присоединилась статья о служебном подлоге. При этом ещё в а­преле 2010 г. Счётная палата опубликовала отчёт, из которого следовало, что годом ранее выявленные нарушения в Клинском районе обошлись в 565 млн руб., или 17% годового бюджета м­униципалитета.



Напомним, что недавно в доход государства было изъято имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10,5 м­лрд: сотни объектов недвижимости и 1,5 тыс. га земли, 22 автомобиля, элитные ч­асы… Большая часть также была записана на других лиц. В Ген­прокуратуре уточнили, что в доход государства обращены все богатства, легальность которых не доказана.



«Часы, которые стоят басно­словных денег, картины, ювелирка и прочий китч, которым уже никого не удивишь, – всё это стало привычным атрибутом российского чиновника. Аресты и показательные порки – логичный ответ на запрос общества, которое устало на это «бешен­ство статусов» смотреть, – сказал «АиФ» директор Института актуальной экономики Никита Исаев. – Если власть не будет реагировать на подобные запросы, градус возмущения зашкалит. Плюс ко всему люди видят, что пишут в своих декларациях даже не самые заметные чиновники и депутаты регионального уровня. Их миллионы, а порой и миллиарды очень раздражают народ. Причём есть подозрения, что в декларациях ещё далеко не всё показано. И после этого мы удивляемся: почему так много людей тоскуют по Сталину?» Миллиардов в его особняке не нашли: только сейф, набитый деньгами, и коллекцию элитных часов. Стоимость найденного ещё только предстоит определить, но часы, по самым скромным оценкам, могут стоить 7 млн руб. При этом легальный доход Сидаша был 3,5 млн в год. Также у чиновника нашли несколько его портретов, явно написанных по заказу. На них он изображён то в образе императора, то царского генерала или босса мафии. Есть ощущение, что скоро и у этого чиновника могут найти имущество, которое потянет если не на миллиарды, то на сотни миллионов.Кстати, на прошлой неделе завели дело на главу дагестан­ского управления Росреестра С­афиюлу Магомедова. По версии следствия, он и его подчинённые проворачивали аферы с землёй и нанесли государству ущерб на 370 млн руб. У обвиняемых нашли 300 объектов н­едвижимости на 20 млрд руб. Также на днях стало известно, что у право­охранителей есть вопросы к замглавы Рос­резерва Александру ­Кирюхину – выявлены хищения бюджетных денег на операциях со стратегическим резервом дизтоплива. Кирюхина и ещё 4 фигурантов обвиняют в том, что они умудрились н­аварить на солярке 3,2 ­млрд руб.А пока в СМИ опубликовали видео с деньгами, изъятыми во время обыска у полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчинённого Андрея Васильева. «Оборотней» в погонах удалось разоблачить благодаря службе собственной безопасности. В кадре несколько сумок и пакетов, доверху набитых пачками стодолларовых банкнот. Ранее сообщалось, что у фигурантов изъяты наличные и драгоценности на сумму 12 млрд руб. П­очти столько же, по версии следст­вия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, использованных подозреваемыми. Следствие полагает, что найденные миллиарды – вознаграждение от банкиров, которых предупреждали об а­удиторских проверках и о­тзывах лицензий. По крайней мере, обвинительные показания против начальника банковского отдела ФСБ Черкалина дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Он рассказал, что несколько лет платил офицеру за покровительство, у­тверждают источники РБК. Как справедливо отметил член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, взятки и иные должностные преступления, которые наносят экономический и политический ущерб стране, должны быть квалифицированы как госизмена.Кстати, изъятые деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собст­венности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Если вспомнить 9 млр­д, изъятых у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, которые также хранились дома, то можно смело предположить, что сегодня коррупционеры предпочитают хранить груды денег в простых с виду квартирах, превращая их в о­громные «банковские ячейки». Кстати, в суде прокурор потребовал назначить Захарченко, который курировал в МВД борьбу с преступлениями в ТЭК, 15,5 года лишения свободы и штраф в 494 млн 900 тыс. руб. Миллиарды из квартиры уже обращены в доход г­осударства.Не только силовики попадаются с миллиардными накоплениями. На днях суд арестовал имущество бывшего главы Клинского района Александра Постриганя на 4 млрд руб. У ч­иновника, который 22 года руководил всего лишь районом в Подмосковье, обнаружили 407 объектов незаконно присвоенной недвижимости. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной уточнял, что среди них есть квартиры, участки, база отдыха и несколько дорогих иномарок. Список имущества экс-чиновника уместился на 150 страницах, но в основном оно было записано на родню: жену Елену, сына В­алерия, дочь Наталью. Именно на них зарегистрированы база отдыха, недвижимость в Чехии, отель в Сочи и многое другое. А­двокаты семьи год б­ились за недвижимость Постриганя, а СКР удавалось дважды продлевать сроки ареста недвижимости, и распродать её не успели.В конце июня 2018 г. главу района задержали в «Шереметь­ево». Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Постригань подписывал акты для ввода в эксплуатацию жилого дома, зная, что объект не отвечает необходимым требованиям и проектной документации. «Тем не менее построенный дом был сдан в эксплуатацию и в него заселены семьи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Сегодня в данном доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению здания», – говорят в СКР. Позднее к первоначальным обвинениям присоединилась статья о служебном подлоге. При этом ещё в а­преле 2010 г. Счётная палата опубликовала отчёт, из которого следовало, что годом ранее выявленные нарушения в Клинском районе обошлись в 565 млн руб., или 17% годового бюджета м­униципалитета.Напомним, что недавно в доход государства было изъято имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10,5 м­лрд: сотни объектов недвижимости и 1,5 тыс. га земли, 22 автомобиля, элитные ч­асы… Большая часть также была записана на других лиц. В Ген­прокуратуре уточнили, что в доход государства обращены все богатства, легальность которых не доказана.«Часы, которые стоят басно­словных денег, картины, ювелирка и прочий китч, которым уже никого не удивишь, – всё это стало привычным атрибутом российского чиновника. Аресты и показательные порки – логичный ответ на запрос общества, которое устало на это «бешен­ство статусов» смотреть, – сказал «АиФ» директор Института актуальной экономики Никита Исаев. – Если власть не будет реагировать на подобные запросы, градус возмущения зашкалит. Плюс ко всему люди видят, что пишут в своих декларациях даже не самые заметные чиновники и депутаты регионального уровня. Их миллионы, а порой и миллиарды очень раздражают народ. Причём есть подозрения, что в декларациях ещё далеко не всё показано. И после этого мы удивляемся: почему так много людей тоскуют по Сталину?» Загрузка... aif.ru Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: коррупция, обыски, подозреваемые География: Россия — статья прочитана 137 раз Комментарии