The New York Times США : «Ого, что это?» Летчики морской авиации сообщают о необъяснимых летающих объектах



С лета 2014-го по март 2015 года в небе над восточным побережьем США почти ежедневно появлялись странные объекты. Летчики ВМС докладывали командованию, что у этих объектов нет видимых двигателей и шлейфа выхлопных газов, однако они поднимались на высоту девять тысяч метров и перемещались со сверхзвуковой скоростью.



С лета 2014-го по март 2015 года в небе над восточным побережьем США почти ежедневно появлялись странные объекты, причем один из них напоминал летящий против ветра вертящийся волчок. Летчики ВМС докладывали командованию, что у этих объектов нет видимых двигателей и шлейфа выхлопных газов, однако они поднимались на высоту девять тысяч метров и перемещались со сверхзвуковой скоростью. С лета 2014-го по март 2015 года в небе над восточным побережьем США почти ежедневно появлялись странные объекты, причем один из них напоминал летящий против ветра вертящийся волчок. Летчики ВМС докладывали командованию, что у этих объектов нет видимых двигателей и шлейфа выхлопных газов, однако они поднимались на высоту девять тысяч метров и перемещались со сверхзвуковой скоростью.



В конце 2014 года один летчик F/A-18 едва не столкнулся с таким объектом, после чего представил официальный рапорт о произошедшем. Некоторые из этих случаев были зафиксированы на видеозаписи, в том числе, в начале 2015 года. Там виден объект, летящий над океанскими волнами, а летчики недоумевают, глядя на него.



«Ого, что это?— восклицает один. — Смотри, как он летит!»



Никто в Министерстве обороны не говорит, что это инопланетные объекты, а эксперты подчеркивают, что таким случаям почти всегда можно найти вполне земные объяснения. Лейтенант Грейвс и еще четыре летчика ВМС, давшие интервью «Нью-Йорк таймс», сообщили, что видели такие объекты в 2014 и 2015 годах во время учебных полетов из Виргинии во Флориду после взлета с авианосца «Теодор Рузвельт». Но они ничего не рассказали об их происхождении.



Однако эти объекты привлекли внимание ВМС, и там в начале года появилась секретная инструкция о том, как докладывать о необъяснимых воздушных явлениях и о неопознанных летающих объектах.



Пресс-секретарь ВМС Джозеф Грэдишер (Joseph Gradisher) сказал, что новая инструкция составлена на основе старой, которая появилась в 2015 году после инцидентов с самолетами с «Рузвельта».



«Было несколько разных докладов, — заявил Грэдишер. — В некоторых случаях это могли быть коммерческие беспилотники, но в других случаях мы даже не знаем, что это, у нас недостаточно данных, чтобы за этим следить. Так что смысл этой инструкции для флота в том, чтобы дать обновленные указания, что и как докладывать о предполагаемом проникновении в наше воздушное пространство».



Сообщения об этих объектах поступают к сотрудникам таинственной и мало кому известной Программы распознавания современных угроз в воздушно-космическом пространстве, которые анализируют данные радиолокации, видеозаписи и доклады старших офицеров с авианосца «Рузвельт». Этой программой вплоть до ухода в отставку руководил офицер военной разведки Луис Элизондо (Luis Elizondo). Он называет случаи обнаружения «поразительной серией инцидентов».



Данная программа была начата в 2007 году, а финансировали ее в основном по запросу демократа из Невады Гарри Рида (Harry Reid), который в то время был лидером сенатского большинства. Когда в 2012 году деньги закончились, ее официально закрыли, как сообщает Пентагон. Но в ВМС недавно заявили, что в последнее время сотрудники программы анализируют доклады военных об НЛО, а Элизондо и прочие ее участники отмечают, что она продолжается, правда в иных формах и под грифом секретности. В частности, ее сотрудники изучают видео, на котором заметен овальный беловатый объект размером с авиалайнер. Два пилота ВМС, летевшие на своих истребителях над океаном в районе Сан-Диего в 2004 году, назвали гигантским печеньем.



Старший астрофизик Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Леон Голуб (Leon Golub) сказал, что вероятность внеземного происхождения таких объектов «крайне низка — настолько, что с ней могут поспорить другие маловероятные, но более приземленные объяснения». Он добавил, что «других возможностей очень много — это и дефекты программных кодов систем съемки и отображения, и атмосферные явления, и отражения, и неврологические расстройства от огромного количества информации во время высокоскоростного полета».



Лейтенант Грейвс до сих пор не может объяснить увиденное. Летом 2014 года он вместе с другим пилотом «Супер Хорнета» лейтенантом Дэнни Аккойном (Danny Accoin) действовал в составе эскадрильи VFA-11 с прозвищем «Красные потрошители», которая базируется на военно-морской аэродроме Океана, штат Виргиния. Это был тренировочный полет в рамках подготовки к отправке в Персидский залив.



Лейтенанты Грейвс и Аккойн рассказали «Нью-Йорк таймс» об увиденных объектах. Их рассказ дополнили еще три пилота из состава эскадрильи, попросившие не называть их имена.



Лейтенанты Грейвс и Аккойн, а также бывшие сотрудники американской разведки снялись в многосерийном документальном фильме под названием «Неопознанное. Американское расследование НЛО», который начнут показывать в пятницу на канале «История». Корреспондент «Нью-Йорк таймс» взял отдельные интервью у главных участников.



Летчики стали замечать эти объекты в 1980-е годы, когда была усовершенствована бортовая РЛС. Новые радары устанавливали на одном самолете за другим, и пилоты начали видеть объекты на своих экранах. Но они игнорировали их, полагая, что это ложные отметки.



«Военные летчики видят странные явления на протяжении десятилетий, — сказал лейтенант Грейвс. — Мы выполняем очень сложные задания, поднимаясь на высоту 6 000 — 9 000 метров, а потом ныряя вниз. Если там, наверху, что-то есть, то это очень важно».



По словам Грейвса, объекты появлялись регулярно, на высоте 9 000 метров, 6 000 метров, даже на уровне моря. Они могли разгоняться, замедляться, а затем выходить на сверхзвуковую скорость.



Лейтенант Аккойн рассказал, что он дважды сталкивался с такими объектами. В первый раз, обнаружив объект на экране своего радара, он подлетел под него, следуя на 300 метров ниже. Он должен был увидеть его, поскольку на шлеме у него была камера, но не увидел, хотя радар показывал, что объект там.







Спустя несколько дней учебная ракета на самолете Аккойна захватила этот объект на автоматическое сопровождение, и вдобавок ко всему его засекла инфракрасная камера. «Я знал, что он там, я знал, что это не ложный захват цели, — сказал он. — Но я все равно не мог засечь его визуально».



По словам летчиков, они тогда подумали, что данные объекты являются составной частью какой-то очень секретной и продвинутой программы беспилотников.



Но затем летчики начали замечать эти объекты визуально. В конце 2014 года лейтенант Грейвс вернулся на базу в Виргинию после полета и встретил там напарника из своей эскадрильи. «Он был потрясен, и это было видно по его лицу», — сказал летчик.



Он с изумлением выслушал рассказа товарища. «Я едва не врезался в одну из этих штук», — сказал он лейтенанту Грейвсу. Грейвс и его ведомый летели в паре на расстоянии 30 метров друг от друга над Атлантикой восточнее Вирджинии-Бич, когда между ними пролетело нечто — прямо возле кабины. По словам Грейвса, напарнику показалось, что это куб внутри сферы.



Этот случай так встревожил летчиков эскадрильи, что они подали рапорт в службу безопасности полетов.



Данный инцидент, едва не приведший к аварии, разозлил пилотов и убедил их в том, что фиксируемые объекты не имеют никакого отношения к секретной программе дронов. Они рассудили так: чиновники из правительства знали, что в этом районе проводят подготовку летчики истребительной авиации, и они бы не стали посылать туда беспилотники.



«Мы отказались от предположений о секретной программе дронов, и стали думать о проблемах безопасности, — сказал лейтенант Грейвс. — Это был лишь вопрос времени, прежде чем кто-то врежется в такой объект».



По словам пилотов, они заметили несколько странностей на видеозаписи. Объекты разгонялись до сверхзвуковой скорости, затем внезапно останавливались и мгновенно поворачивали, что противоречит законам физики и физическим возможностям человеческих экипажей.



«Убивает не скорость, — сказал лейтенант Грейвс. — Убивает торможение. Или ускорение».



Пилоты отказались строить догадки, когда их спросили, что это за объекты. «У нас есть вертолеты, которые могут зависать в воздухе, — сказал лейтенант Грейвс. — Есть самолеты, способные подниматься на девять тысяч метров и летать прямо над поверхностью. Но в данном случае это делает один летательный аппарат, у которого нет ни реактивного двигателя, ни реактивной струи».



Лейтенант Аккойн заявил: «Мы здесь для того, чтобы делать свою работу, а не придумывать небылицы».



В марте 2015 года «Рузвельт» покинул берега Флориды и направился в Персидский залив воевать с «Исламским государством» (запрещено в России — прим. перев.) в Ираке и Сирии. Те самые пилоты, которые видели странные объекты у восточного побережья, вскоре начали выполнять задачи по бомбометанию над Ираком и Сирией.



После того, как они покинули США, встреч со странными объектами стало намного меньше, сказали летчики.



