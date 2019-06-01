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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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На Урале найден изумруд стоимостью 32 миллиона рублей
На Урале нашли редчайший драгоценный камень. Его вес составил один килограмм шестьсот граммов. И это - крупнейший за последние три десятилетия изумруд, добытый в России, сообщает ЗВЕЗДА.
Уникальный камень обнаружили на глубине 260 метров - на единственном в стране месторождении изумрудов в Свердловской области.
Только по предварительным оценкам стоимость камня вместе с найденной на прииске россыпью других минералов составит 32 миллиона рублей.
В 2018 году на месторождении нашли изумруд, который весил на 20 граммов меньше. До этого же столь большая удача сопутствовала работникам прииска почти 30 лет назад.
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tvzvezda.ru
Категории: экономика, в России, образование
География: Россия
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