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На Урале найден изумруд стоимостью 32 миллиона рублей



На Урале нашли редчайший драгоценный камень. Его вес составил один килограмм шестьсот граммов. И это - крупнейший за последние три десятилетия изумруд, добытый в России, сообщает ЗВЕЗДА.

Уникальный камень обнаружили на глубине 260 метров - на единственном в стране месторождении изумрудов в Свердловской области.

Только по предварительным оценкам стоимость камня вместе с найденной на прииске россыпью других минералов составит 32 миллиона рублей.

В 2018 году на месторождении нашли изумруд, который весил на 20 граммов меньше. До этого же столь большая удача сопутствовала работникам прииска почти 30 лет назад.

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tvzvezda.ru
Категории: экономика, в России, образование
Ключевые слова: камни, рекорд, добыча, изумруд
География: Россия
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добавлена сегодня, 1 июня, 09:00

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