Загрузка... На Урале найден изумруд стоимостью 32 миллиона рублей 🔊 Воспроизвести



На Урале нашли редчайший драгоценный камень. Его вес составил один килограмм шестьсот граммов. И это - крупнейший за последние три десятилетия изумруд, добытый в России, сообщает



Уникальный камень обнаружили на глубине 260 метров - на единственном в стране месторождении изумрудов в Свердловской области.



Только по предварительным оценкам стоимость камня вместе с найденной на прииске россыпью других минералов составит 32 миллиона рублей.



В 2018 году на месторождении нашли изумруд, который весил на 20 граммов меньше. До этого же столь большая удача сопутствовала работникам прииска почти 30 лет назад.



На Урале нашли редчайший драгоценный камень. Его вес составил один килограмм шестьсот граммов. И это - крупнейший за последние три десятилетия изумруд, добытый в России, сообщает ЗВЕЗДА Уникальный камень обнаружили на глубине 260 метров - на единственном в стране месторождении изумрудов в Свердловской области.Только по предварительным оценкам стоимость камня вместе с найденной на прииске россыпью других минералов составит 32 миллиона рублей.В 2018 году на месторождении нашли изумруд, который весил на 20 граммов меньше. До этого же столь большая удача сопутствовала работникам прииска почти 30 лет назад. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: экономика, в России, образование Ключевые слова: камни, рекорд, добыча, изумруд География: Россия — статья прочитана 171 раз Комментарии