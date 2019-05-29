В Мадриде всё больше Лиги чемпионов 🔊 Воспроизвести







Сегодня в Мадриде смонтировали огромный кубок, аналог которого (вообще-то, наоборот!) будет в субботу вручён победителю финального матча футбольной Лиги чемпионов.



Напомним, что трофей оспорят два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тотенхэм".



Кстати, те жители Мадрида, с которыми удалось поговорить, сказали, что пусть лучше две английские команды играют, чем "Барселона".



И вместе с тем один из уличных торговцев, продававший футболки, на самом видном месте выставил футболку Лео Месси, звезды" Барселоны".



Таксист, который вёз автора этих строк, объяснил это так: "В Мадриде вы можете пройти по улицам с эмблемой" Барсы", а по Барселоне с эмблемой" Реала" - нет".



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Сегодня в Мадриде смонтировали огромный кубок, аналог которого (вообще-то, наоборот!) будет в субботу вручён победителю финального матча футбольной Лиги чемпионов.Напомним, что трофей оспорят два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тотенхэм".Кстати, те жители Мадрида, с которыми удалось поговорить, сказали, что пусть лучше две английские команды играют, чем "Барселона".И вместе с тем один из уличных торговцев, продававший футболки, на самом видном месте выставил футболку Лео Месси, звезды" Барселоны".Таксист, который вёз автора этих строк, объяснил это так: "В Мадриде вы можете пройти по улицам с эмблемой" Барсы", а по Барселоне с эмблемой" Реала" - нет".Фото автора Александр Шахов , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Лига чемпионов, Мадрид — статья прочитана 108 раз Комментарии