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В Мадриде всё больше Лиги чемпионов
Сегодня в Мадриде смонтировали огромный кубок, аналог которого (вообще-то, наоборот!) будет в субботу вручён победителю финального матча футбольной Лиги чемпионов.
Напомним, что трофей оспорят два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тотенхэм".
Кстати, те жители Мадрида, с которыми удалось поговорить, сказали, что пусть лучше две английские команды играют, чем "Барселона".
И вместе с тем один из уличных торговцев, продававший футболки, на самом видном месте выставил футболку Лео Месси, звезды" Барселоны".
Таксист, который вёз автора этих строк, объяснил это так: "В Мадриде вы можете пройти по улицам с эмблемой" Барсы", а по Барселоне с эмблемой" Реала" - нет".
Фото автора
Александр Шахов, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: Лига чемпионов, Мадрид
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