Друг Путина избран депутатом Европарламента 🔊 Воспроизвести Сильвио Берлускони



Бывший премьер-министр Италии, один из долгожителей политической сцены этой страны Сильвио Берлускони избран в Европарламент (ЕП), пишет



Согласно результатам выборов, это политобъединение набрало 8,78% голосов (для прохождения в ЕП было достаточно преодолеть барьер в 4%). Берлускони возглавлял избирательные списки Forza Italia в трех из пяти округов. Бывший премьер-министр Италии, один из долгожителей политической сцены этой страны Сильвио Берлускони избран в Европарламент (ЕП), пишет EADAILY со ссылкой на газету La Repubblica. В общеевропейский законодательный орган экс-глава итальянского правительства прошел по избирательным спискам своей партии «Вперед, Италия» (Forza Italia).Согласно результатам выборов, это политобъединение набрало 8,78% голосов (для прохождения в ЕП было достаточно преодолеть барьер в 4%). Берлускони возглавлял избирательные списки Forza Italia в трех из пяти округов. Для бывшего премьера, напоминает La Repubblica, это уже не первый срок в качестве евродепутата. Италию в Европарламенте он представлял с 1999 по 2001 год. Пять лет назад, в октябре 2013 года, Берлускони лишил парламентских полномочий Сенат Италии. Теперь он прошел в парламент в Брюсселе.



«Мы по-прежнему незаменимы, без Forza Italia правоцентристы проигрывают», — заявил после оглашения результатов 82-летний Берлускони.



Помимо его партии, в Европарламент также прошли входящая в правящую коалицию республики партия «Лига» (34,27%), Демократическая партия Италии (22,73%), движение «Пять звезд» (17,07%) и «Братья Италии» (6,45%). В целом Италию в ЕП нового созыва будут представлять 73 депутата. eadaily.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: ГИК, списки, Европарламент, выборы — статья прочитана 75 раз Комментарии