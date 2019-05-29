Михаил Саакашвили вернулся на Украину 🔊 Воспроизвести ZUMA/TASS



Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы, сообщает



Рейс, которым летел Саакашвили, задержался. Самолет должен был приземлиться в Борисполе в 17:15 по местному времени, но прибыл в 17:36.



В зале прилета Саакашвили, судя по онлайн-трансляции "Радио Свобода", встречали звуки волынки и крики "Миша!". По сообщению корреспондента "РБК Украина", Саакашвили приехали встречать сторонники на машинах с флагами "Руху новых сил".



Когда Саакашвили вошел в зал прилета, среди его сторонников и журналистов началась давка. Саакашвили попросил дать ему выйти на улицу. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы, сообщает ВВС Рейс, которым летел Саакашвили, задержался. Самолет должен был приземлиться в Борисполе в 17:15 по местному времени, но прибыл в 17:36.В зале прилета Саакашвили, судя по онлайн-трансляции "Радио Свобода", встречали звуки волынки и крики "Миша!". По сообщению корреспондента "РБК Украина", Саакашвили приехали встречать сторонники на машинах с флагами "Руху новых сил".Когда Саакашвили вошел в зал прилета, среди его сторонников и журналистов началась давка. Саакашвили попросил дать ему выйти на улицу. "Я буду проводить консультации, буду общаться с людьми, но сейчас меня переполняют обычные человеческие чувства, чувство благодарности к людям, которые меня поддержали, и президенту, который быстро сделал это возможным. Вот и все. Еще я хочу съесть борщ с пампушками и посмотреть на новый мост в Киеве", - заявил Саакашвили о своих планах в интервью, которое дал украинской службе "Радио Свобода" во вторник 28 мая.



Документ для возвращения в страну он получил в посольстве Украины в Варшаве. Он опубликовал его фотографию у себя в "Фейсбуке".







В тот момент, когда, по сообщениям СМИ, Саакашвили уже был в самолете, в его партии "Рух новых сил" заявили, что примут участие в досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом объявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе в интервью изданию "Апостроф".



Он добавил, что партия поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов, потому что "та Верховная Рада уже четыре года нелегитимна".



Указ о восстановлении Саакашвили в украинском гражданстве Зеленский подписал во вторник 28 мая. Саакашвили сразу после этого заявил, что вернется на Украину.



"Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась на Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут где-то или кому-то полезны, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал", - заявил сам Саакашвили в разговоре с журналистами в ожидании вылета в Киев.



Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. Тогда же он был назначен губернатором Одесской области. Находясь на этой должности, Саакашвили конфликтовал с украинскими властями и в 2016 году ушел в отставку. В июле 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Саакашвили в тот момент находился в США.



Он называл причиной своего изгнания уход в оппозицию и подготовку акций протеста, обвиняя Петра Порошенко в откате от демократии и стремлении узурпировать власть. Миграционная служба называла причиной лишения Саакашвили гражданства обман и подлог при его получении.



В прошлом году украинские власти выдворили Саакашвили из Украины в Польшу и запретили ему въезд на территорию страны до 2021 года. Впоследствии Саакашвили несколько раз пытался вернуться на Украину, но его задерживали и возвращали в Варшаву. bbc.com Категории: политика, общество Ключевые слова: граница, Саакашвили, Зеленский, просьба География: Украина — статья прочитана 100 раз Комментарии