Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке 🔊 Воспроизвести © AP Photo / J. Scott Applewhite, File Роберт Мюллер . Архивное фото



Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.



"Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено ... Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни", - сказал он.



Доклад Мюллера



В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет.



Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Кроме того, Мюллер заявляет в докладе, что Россия хотела избрания Трампа президентом, однако "следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством".



Обвинения в "сговоре против США" и мошенничестве предъявлены группе россиян и трем частным компаниям. Помимо этого, ряду сторонников Трампа и бывшим членам его предвыборного штаба предъявлены различные обвинения, ни одно из которых не связано со "сговором с Россией".



Российские власти категорически отрицают причастность к вмешательству в выборы в США или какой-либо сговор с Трампом. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста."Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено ... Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни", - сказал он.В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет.Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Кроме того, Мюллер заявляет в докладе, что Россия хотела избрания Трампа президентом, однако "следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством".Обвинения в "сговоре против США" и мошенничестве предъявлены группе россиян и трем частным компаниям. Помимо этого, ряду сторонников Трампа и бывшим членам его предвыборного штаба предъявлены различные обвинения, ни одно из которых не связано со "сговором с Россией".Российские власти категорически отрицают причастность к вмешательству в выборы в США или какой-либо сговор с Трампом. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: отставка, Трамп, Мюллер — статья прочитана 118 раз Комментарии