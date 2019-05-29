|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
"Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено ... Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни", - сказал он.
Доклад Мюллера
В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет.
Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Кроме того, Мюллер заявляет в докладе, что Россия хотела избрания Трампа президентом, однако "следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством".
Обвинения в "сговоре против США" и мошенничестве предъявлены группе россиян и трем частным компаниям. Помимо этого, ряду сторонников Трампа и бывшим членам его предвыборного штаба предъявлены различные обвинения, ни одно из которых не связано со "сговором с Россией".
Российские власти категорически отрицают причастность к вмешательству в выборы в США или какой-либо сговор с Трампом.
РИА Новости
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|