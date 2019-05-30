Супруги прожили вместе 62 года и умерли с разницей в 1, 5 часа, взявшись за руки 🔊 Воспроизвести Фото © Facebook / Stephanie Rutkowske



Тома и Делму Ледбеттер из Флориды (США) познакомили общие друзья, и молодые люди сразу поняли, что прекрасно подходят друг другу. Их история началась не очень-то романтично, зато закончилась так, что запомнится многим надолго.



22-летний Том, ни на что не надеясь, пригласил Делму покататься на машине. Через несколько кругов по району пара решила, что этот прекрасный вечер пора заканчивать. Девушка уже выходила из машины, когда Том схватил её за руку и смело поцеловал в щёку. Между ними вспыхнула искра, и через три недели они поженились, пишет Тома и Делму Ледбеттер из Флориды (США) познакомили общие друзья, и молодые люди сразу поняли, что прекрасно подходят друг другу. Их история началась не очень-то романтично, зато закончилась так, что запомнится многим надолго.22-летний Том, ни на что не надеясь, пригласил Делму покататься на машине. Через несколько кругов по району пара решила, что этот прекрасный вечер пора заканчивать. Девушка уже выходила из машины, когда Том схватил её за руку и смело поцеловал в щёку. Между ними вспыхнула искра, и через три недели они поженились, пишет ЛАЙФ со ссылкой на The Epoch Times.



Фото © Facebook / Stephanie Rutkowske



"Они не могли померить её давление и измерить пульс, она была совсем слаба, но будто держалась ради чего-то. Я уверена, что она сражалась ради папы, чтобы быть вместе с ним", - говорит Донетта Николс



Фото © Facebook / Stephanie Rutkowske



Заметив, что родители взялись за руки, Донетта и её сестра Стефани сделали пару фото, ведь момент был действительно милым и запоминающимся. Но позже стало не до умиления: умерла сперва Делма, а через полтора часа остановилось сердце и у Тома. Пара так и не расцепила руки, до самого конца держась друг за друга. У них родились две чудесные дочери, а потом появились семь внуков и семь правнуков. Ледбеттеры прожили счастливую жизнь, но в 82-летнем возрасте Делма внезапно сильно заболела, её пришлось отвезти в больницу. Буквально через пару дней вслед за женой слёг и 84-летний Том. Медсёстры из сочувствия сдвинули кровати, чтобы супруги были рядом."Они не могли померить её давление и измерить пульс, она была совсем слаба, но будто держалась ради чего-то. Я уверена, что она сражалась ради папы, чтобы быть вместе с ним", - говорит Донетта НиколсЗаметив, что родители взялись за руки, Донетта и её сестра Стефани сделали пару фото, ведь момент был действительно милым и запоминающимся. Но позже стало не до умиления: умерла сперва Делма, а через полтора часа остановилось сердце и у Тома. Пара так и не расцепила руки, до самого конца держась друг за друга. life.ru Категории: общество, здоровье, история Ключевые слова: смерть, брак, старики — статья прочитана 149 раз Комментарии