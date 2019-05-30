Рекорд Израиля: житель Хайфы защитил докторскую в возрасте 90 лет

Чтобы завершить исследование, полковнику запаса Габриэлю Браши пришлось выучить два языка, сообщает ВЕСТИ-ИЗРАИЛЬ.
90-летний Габриэль Браши получил в понедельник, 27 мая, диплом о присвоении ему докторской степени в Хайфском университете. Одновременно он стал самым пожилым израильтянином, которому удалось стать обладателем такого звания.
Работу над диссертацией в области религиоведения д-р Браши начал в 2007 году. Чтобы завершить исследование, ему пришлось изучить два языка - аккадский (ассиро-вавилонский - один из древнейших семитских языков) и немецкий.
В прошлом жизнь Габриэля Браши, отца трех детей и деда трех внуков, была связана с ЦАХАЛом. Он командовал 12 батальоном в бригаде "Голани", затем был начальником штаба этого подразделения и командиром офицерских курсов. Службу закончил в звании полковника.
В беседе с корреспондентом Ynet Браши рассказал, почему решил в столь зрелом возрасте заняться научной деятельностью. "Меня всегда интересовали псалмы ("теилим"). Со временем я так увлекся этой темой, что захотел глубже погрузиться в нее. Я связался с Хайфским университетом, где меня поддержали и помогли", - рассказал он.
Габриэля Браши не смущало соседство с аспирантами, многие из которых в возрасте его внуков: "Это было даже интересно. Мне порой казалось, что они знают и понимают намного больше меня. Но это прекрасно - есть чему поучиться".
Габриэль Браши советует всем, кто хочет заняться наукой, не комплексовать по поводу возраста. По его мнению, тут не может быть ограничений.
"К тому времени, когда я занялся диссертацией, у меня уже были первая и вторая научные степени по политологии. Но я открыл для себя что-то новое, успел выучить два языка, что заняло целых четыре года", - пояснил он.
Д-р Браши посвятил свою докторскую диссертацию супруге Бат-Шеве, которая не дожила до этого дня. "Я уверен, что она бы очень гордилась", - сказал он.