Загрузка... Рекорд Израиля: житель Хайфы защитил докторскую в возрасте 90 лет 🔊 Воспроизвести Д-р Браши на церемонии в университете



Чтобы завершить исследование, полковнику запаса Габриэлю Браши пришлось выучить два языка, сообщает



90-летний Габриэль Браши получил в понедельник, 27 мая, диплом о присвоении ему докторской степени в Хайфском университете. Одновременно он стал самым пожилым израильтянином, которому удалось стать обладателем такого звания.



Работу над диссертацией в области религиоведения д-р Браши начал в 2007 году. Чтобы завершить исследование, ему пришлось изучить два языка - аккадский (ассиро-вавилонский - один из древнейших семитских языков) и немецкий. Чтобы завершить исследование, полковнику запаса Габриэлю Браши пришлось выучить два языка, сообщает ВЕСТИ-ИЗРАИЛЬ 90-летний Габриэль Браши получил в понедельник, 27 мая, диплом о присвоении ему докторской степени в Хайфском университете. Одновременно он стал самым пожилым израильтянином, которому удалось стать обладателем такого звания.Работу над диссертацией в области религиоведения д-р Браши начал в 2007 году. Чтобы завершить исследование, ему пришлось изучить два языка - аккадский (ассиро-вавилонский - один из древнейших семитских языков) и немецкий. Габриэль Браши. Фото: Идо Эрез



В прошлом жизнь Габриэля Браши, отца трех детей и деда трех внуков, была связана с ЦАХАЛом. Он командовал 12 батальоном в бригаде "Голани", затем был начальником штаба этого подразделения и командиром офицерских курсов. Службу закончил в звании полковника.



В беседе с корреспондентом Ynet Браши рассказал, почему решил в столь зрелом возрасте заняться научной деятельностью. "Меня всегда интересовали псалмы ("теилим"). Со временем я так увлекся этой темой, что захотел глубже погрузиться в нее. Я связался с Хайфским университетом, где меня поддержали и помогли", - рассказал он.







Габриэля Браши не смущало соседство с аспирантами, многие из которых в возрасте его внуков: "Это было даже интересно. Мне порой казалось, что они знают и понимают намного больше меня. Но это прекрасно - есть чему поучиться".



Габриэль Браши советует всем, кто хочет заняться наукой, не комплексовать по поводу возраста. По его мнению, тут не может быть ограничений.



"К тому времени, когда я занялся диссертацией, у меня уже были первая и вторая научные степени по политологии. Но я открыл для себя что-то новое, успел выучить два языка, что заняло целых четыре года", - пояснил он.



Д-р Браши посвятил свою докторскую диссертацию супруге Бат-Шеве, которая не дожила до этого дня. "Я уверен, что она бы очень гордилась", - сказал он. В прошлом жизнь Габриэля Браши, отца трех детей и деда трех внуков, была связана с ЦАХАЛом. Он командовал 12 батальоном в бригаде "Голани", затем был начальником штаба этого подразделения и командиром офицерских курсов. Службу закончил в звании полковника.В беседе с корреспондентом Ynet Браши рассказал, почему решил в столь зрелом возрасте заняться научной деятельностью. "Меня всегда интересовали псалмы ("теилим"). Со временем я так увлекся этой темой, что захотел глубже погрузиться в нее. Я связался с Хайфским университетом, где меня поддержали и помогли", - рассказал он.Габриэля Браши не смущало соседство с аспирантами, многие из которых в возрасте его внуков: "Это было даже интересно. Мне порой казалось, что они знают и понимают намного больше меня. Но это прекрасно - есть чему поучиться".Габриэль Браши советует всем, кто хочет заняться наукой, не комплексовать по поводу возраста. По его мнению, тут не может быть ограничений."К тому времени, когда я занялся диссертацией, у меня уже были первая и вторая научные степени по политологии. Но я открыл для себя что-то новое, успел выучить два языка, что заняло целых четыре года", - пояснил он.Д-р Браши посвятил свою докторскую диссертацию супруге Бат-Шеве, которая не дожила до этого дня. "Я уверен, что она бы очень гордилась", - сказал он. Загрузка... vesty.co.il Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: возраст, Израиль, доктор наук, диссертация — статья прочитана 138 раз Комментарии