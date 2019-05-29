Волкер заявил, что Украине больше не нужно выполнять Минские соглашения 🔊 Воспроизвести



Украина выполнила свою часть Минских соглашений, Россия – нет. Об этом 28 мая в ходе телефонного брифинга заявил в Брюсселе специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает



"К сожалению, проблема с выполнением Минских соглашений заключается в продолжающейся российской оккупации Восточной Украины и продолжающихся там боях. Поэтому Украина не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала", - заявил Волкер.



По его словам, от России зависит "прекращение огня, вывод войск, иностранных войск, находящихся на территории Украины, роспуск незаконных вооруженных формирований, которые там есть, роспуск "народных республик", которые там есть, которым нет места, согласно Конституции Украины, и которые не являются частью Минских соглашений". Украина выполнила свою часть Минских соглашений, Россия – нет. Об этом 28 мая в ходе телефонного брифинга заявил в Брюсселе специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает СТРАНА со ссылкой на Радио Свобода."К сожалению, проблема с выполнением Минских соглашений заключается в продолжающейся российской оккупации Восточной Украины и продолжающихся там боях. Поэтому Украина не может пойти в выполнении Минских соглашений дальше, чем она уже сделала", - заявил Волкер.По его словам, от России зависит "прекращение огня, вывод войск, иностранных войск, находящихся на территории Украины, роспуск незаконных вооруженных формирований, которые там есть, роспуск "народных республик", которые там есть, которым нет места, согласно Конституции Украины, и которые не являются частью Минских соглашений". strana.ua Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: США, ООН, операция, армия, донбасс, миротворцы География: Украина — статья прочитана 116 раз Комментарии