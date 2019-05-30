Вступил в силу договор о подключении к электросетям Европы 🔊 Воспроизвести



В связи с подготовкой стран Балтии к синхронизации своих электроэнергетических систем с сетями материковой Европы в среду вступил в силу необходимый для этого процесса так называемый договор подключения, сообщила электропередающая компания Litgrid.



"Мы вышли на необратимый этап проекта и теперь все усилия должны быть брошены на то, чтобы до 2025 года были реализованы конкретные технические работы, список которых теперь уже конечный", - сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



Операторы Польши, трех Балтийских стран и поддерживающих государств окончательно подписали договор и технические условия подключения. Как отмечает Litgrid, это важнейшие документы в процессе синхронизации Балтийских стран. В связи с подготовкой стран Балтии к синхронизации своих электроэнергетических систем с сетями материковой Европы в среду вступил в силу необходимый для этого процесса так называемый договор подключения, сообщила электропередающая компания Litgrid."Мы вышли на необратимый этап проекта и теперь все усилия должны быть брошены на то, чтобы до 2025 года были реализованы конкретные технические работы, список которых теперь уже конечный", - сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.Операторы Польши, трех Балтийских стран и поддерживающих государств окончательно подписали договор и технические условия подключения. Как отмечает Litgrid, это важнейшие документы в процессе синхронизации Балтийских стран. В каталоге условий подключения значится 409 пунктов - это технические и практические стандарты деятельности и показатели. На сегодняшний день Литва провела в жизнь около 40% (169) пунктов. Ситуация в Латвии и Эстонии сходная.



На первом этапе до 2021 года будут обновлены и укреплены внутренние сети Балтийских стран. На втором этапе намечается повысить мощности электроперемычки LitPol Link, установить 9 синхронных компенсаторов в странах Балтии и провести совместное испытание работы в изолированном режиме. На третьем этапе - до 2025 года будет построена морская перемычка Harmony Link между Литвой и Польшей и пр.



Литва, Латвия и Эстония договорились до 2025 года синхронизировать свои электросистемы с Европой. Три страны до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ. BNS Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: помощь, ЕК, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение — статья прочитана 102 раза Комментарии