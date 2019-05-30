Асахи симбун Япония : Палата представителей должна наказать Маруяму за слова о войне с Россией 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Красноухов



Японская Палата представителей должна принять соответствующие дисциплинарные меры в отношении Ходаки Маруямы за его высказывания о войне с Россией, убежден автор статьи. По его мнению, слова депутата не только противоречат японскому пацифизму и подрывают авторитет и честь парламента, но и препятствуют укреплению взаимного доверия между странами.



Палата представителей должна продемонстрировать свою приверженность национальным принципам, и, объединившись, наказать депутата за его возмутительные заявления, которые делают посмешищем пацифизм — основополагающий принцип Конституции.



Палате представителей, как более могущественной палате парламента — высшего органа государственной власти — следует отреагировать на недавние слова Ходаки Маруямы (Hodaka Maruyama) о том, что Япония должна объявить войну России, чтобы вернуть «северные территории». Палата представителей должна продемонстрировать свою приверженность национальным принципам, и, объединившись, наказать депутата за его возмутительные заявления, которые делают посмешищем пацифизм — основополагающий принцип Конституции.Палате представителей, как более могущественной палате парламента — высшего органа государственной власти — следует отреагировать на недавние слова Ходаки Маруямы (Hodaka Maruyama) о том, что Япония должна объявить войну России, чтобы вернуть «северные территории».



Шесть оппозиционных партий, в том числе «Обновления Японии», совместно представили в Палату представителей резолюцию с официальным предложением отправить Маруяму в отставку, в то время как правящая Либерально-демократическая партия и ее младший партнер по коалиции Комэйто представили резолюцию с упреками в адрес Маруямы, призвав уйти его в отставку по собственному желанию.



Как в правящем, так и в оппозиционном лагере говорят, что такая резолюция должна быть принята единогласно. Сейчас обеими сторонами ведутся переговоры по этому вопросу. Если соглашение не будет достигнуто, обе резолюции в конечном итоге ни к чему не приведут.



Парламент всегда настороженно относился к принятию резолюции, рекомендующей депутату выйти из законодательного органа. Подобные резолюции, которые были приняты в прошлом, ограничивались случаями, когда депутаты были арестованы или обвинены в коррупции.



Маруяма подверг критике предложение представить такую резолюцию, заявив об «угрозе свободе слова», и пообещал остаться на работе, даже если резолюция будет принята.



Однако заявление о войне с Россией он сделал во время программы обмена на Кунашире, одном из спорных островов «северных территорий», которые были захвачены советскими войсками в последние дни Второй мировой войны. Программа обмена стартовала в 1992 году. Она основана на соглашении между Японией и Россией о разрешении безвизовых посещений островов бывшими жителями.



Во время встречи пьяный Маруяма подошел к главе делегации бывших жителей и членов семей Коята Оцука (Koyata Otsuka) и спросил его: «Вы за или против того, чтобы вернуть острова военным путем?».



Слова Маруямы уязвили чувства людей, которые из-за войны лишились своих домов. Они противоречат духу программы, направленной на укрепление взаимного доверия между двумя странами и урегулирование территориального спора.



В дополнение к абсурдности высказывания Маруямы пьяное состояние, в котором он пребывал, делает спорным вопрос о свободе слова.



Нет сомнений, что Маруяма не подходит для своей работы и должен подать в отставку.



Хотя эти две резолюции расходятся в том, должна ли Палата представителей напрямую требовать его ухода, они основаны на общем признании того, что его заявления противоречат японскому пацифизму и подрывают авторитет и честь парламента.



Оба лагеря должны все обсудить заблаговременно, чтобы четко выразить позицию нижней палаты.



Объясняя свое решение не выходить за рамки выговоров, правящая коалиция заявила, что парламент должен действовать осторожно в принятии решений, касающиеся статуса члена парламента.



Действительно, статус депутатов парламента как избранных представителей народа имеет огромное значение. Большинству не следует злоупотреблять этой мерой, используя свою силу в парламенте.



Однако если правящая коалиция избегает действий из-за опасений, которые могут возникнуть у ее собственных членов, альянс следует подвергнуть критике за то, что он поставил свои политические интересы выше жизненно важного принципа.



В администрации премьер-министра Синдзо Абэ (Shinzo Abe) есть высокопоставленные чиновники, которые были вынуждены уйти в отставку из-за спорных высказываний.



Например, бывший министр Олимпиады Ёситака Сакурада (Yoshitaka Sakurada) подал в отставку в апреле, после того, как вызвал гнев людей, пострадавших от землетрясения и цунами 2011 года. На встрече партии по сбору средств для своего коллеги-депутата от Либерально-демократической партии из префектуры Иватэ он заявил, что поддержка законодателя «важнее, чем реконструкция (пострадавших районов)».



Итиро Цукада (Ichiro Tsukada) также в апреле подал в отставку с поста вице-министра национальных земель после того, как сказал, что в качестве одолжения он модернизировал проект строительства дорог для избирательных округов Абэ и заместителя премьер-министра Таро Асо (Taro Aso).



Асо, который остался на своем нынешнем посту, поскольку Абэ вернулся к власти, сам неоднократно делал неоднозначные заявления.



Обсуждая стратегию пересмотра Конституции, Асо однажды предложил Японии учиться у нацистов, которые незаметно изменили Конституцию Германии перед Второй мировой войной. Он заявил, что этот шаг должен быть сделан незаметно: «В один прекрасный день Конституция Веймара изменилась на нацистскую Конституцию, и никто ничего даже не понял».



Все депутаты должны сами взвесить все обстоятельства. Это означает, что Палата представителей должна четко и решительно отреагировать на высказывания Маруямы «о войне».



Редакционная статья Asahi Shimbun, Япония перевод 35-летний член Палаты представителей уже был исключен из партии «Обновления Японии», но парламент должен предпринять собственные дисциплинарные меры против Маруямы из-за его заявлений, которые указывают как на отсутствие понимания конституционного пацифизма, так и на то, что война как средство урегулирования международных споров нарушает международное право.Шесть оппозиционных партий, в том числе «Обновления Японии», совместно представили в Палату представителей резолюцию с официальным предложением отправить Маруяму в отставку, в то время как правящая Либерально-демократическая партия и ее младший партнер по коалиции Комэйто представили резолюцию с упреками в адрес Маруямы, призвав уйти его в отставку по собственному желанию.Как в правящем, так и в оппозиционном лагере говорят, что такая резолюция должна быть принята единогласно. Сейчас обеими сторонами ведутся переговоры по этому вопросу. Если соглашение не будет достигнуто, обе резолюции в конечном итоге ни к чему не приведут.Парламент всегда настороженно относился к принятию резолюции, рекомендующей депутату выйти из законодательного органа. Подобные резолюции, которые были приняты в прошлом, ограничивались случаями, когда депутаты были арестованы или обвинены в коррупции.Маруяма подверг критике предложение представить такую резолюцию, заявив об «угрозе свободе слова», и пообещал остаться на работе, даже если резолюция будет принята.Однако заявление о войне с Россией он сделал во время программы обмена на Кунашире, одном из спорных островов «северных территорий», которые были захвачены советскими войсками в последние дни Второй мировой войны. Программа обмена стартовала в 1992 году. Она основана на соглашении между Японией и Россией о разрешении безвизовых посещений островов бывшими жителями.Во время встречи пьяный Маруяма подошел к главе делегации бывших жителей и членов семей Коята Оцука (Koyata Otsuka) и спросил его: «Вы за или против того, чтобы вернуть острова военным путем?».Слова Маруямы уязвили чувства людей, которые из-за войны лишились своих домов. Они противоречат духу программы, направленной на укрепление взаимного доверия между двумя странами и урегулирование территориального спора.В дополнение к абсурдности высказывания Маруямы пьяное состояние, в котором он пребывал, делает спорным вопрос о свободе слова.Нет сомнений, что Маруяма не подходит для своей работы и должен подать в отставку.Хотя эти две резолюции расходятся в том, должна ли Палата представителей напрямую требовать его ухода, они основаны на общем признании того, что его заявления противоречат японскому пацифизму и подрывают авторитет и честь парламента.Оба лагеря должны все обсудить заблаговременно, чтобы четко выразить позицию нижней палаты.Объясняя свое решение не выходить за рамки выговоров, правящая коалиция заявила, что парламент должен действовать осторожно в принятии решений, касающиеся статуса члена парламента.Действительно, статус депутатов парламента как избранных представителей народа имеет огромное значение. Большинству не следует злоупотреблять этой мерой, используя свою силу в парламенте.Однако если правящая коалиция избегает действий из-за опасений, которые могут возникнуть у ее собственных членов, альянс следует подвергнуть критике за то, что он поставил свои политические интересы выше жизненно важного принципа.В администрации премьер-министра Синдзо Абэ (Shinzo Abe) есть высокопоставленные чиновники, которые были вынуждены уйти в отставку из-за спорных высказываний.Например, бывший министр Олимпиады Ёситака Сакурада (Yoshitaka Sakurada) подал в отставку в апреле, после того, как вызвал гнев людей, пострадавших от землетрясения и цунами 2011 года. На встрече партии по сбору средств для своего коллеги-депутата от Либерально-демократической партии из префектуры Иватэ он заявил, что поддержка законодателя «важнее, чем реконструкция (пострадавших районов)».Итиро Цукада (Ichiro Tsukada) также в апреле подал в отставку с поста вице-министра национальных земель после того, как сказал, что в качестве одолжения он модернизировал проект строительства дорог для избирательных округов Абэ и заместителя премьер-министра Таро Асо (Taro Aso).Асо, который остался на своем нынешнем посту, поскольку Абэ вернулся к власти, сам неоднократно делал неоднозначные заявления.Обсуждая стратегию пересмотра Конституции, Асо однажды предложил Японии учиться у нацистов, которые незаметно изменили Конституцию Германии перед Второй мировой войной. Он заявил, что этот шаг должен быть сделан незаметно: «В один прекрасный день Конституция Веймара изменилась на нацистскую Конституцию, и никто ничего даже не понял».Все депутаты должны сами взвесить все обстоятельства. Это означает, что Палата представителей должна четко и решительно отреагировать на высказывания Маруямы «о войне».перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Россия, договор, Япония, Курилы, подписание — статья прочитана 150 раз Комментарии