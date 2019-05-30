Генпрокуратура РФ заявила о серьезных проблемах в российской авиации 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Евгений Биятов



Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме, сообщает



Он подчеркнул, что ведомство уже несколько лет требует от государственных органов и авиапредприятий решить эти вопросы.



Так, по словам Чайки, российская госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям.



"Обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года", - подчеркнул генпрокурор. Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме, сообщает РИА Новости Он подчеркнул, что ведомство уже несколько лет требует от государственных органов и авиапредприятий решить эти вопросы.Так, по словам Чайки, российская госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям."Обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года", - подчеркнул генпрокурор.



"Не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов", - добавил Чайка.



Также он раскритиковал Росавиацию. По словам генпрокурора, зачастую агентство лишь формально контролирует работу авиакомпаний и не запрещает эксплуатацию самолетов, которые не отвечают требованиям воздушного законодательства.



Чайка сообщил, что генпрокуратура обнаружила более четырехсот гражданских самолетов, в конструкции которых вносили изменения без проведения необходимых исследования. С 2017 года после прокурорских проверок от работы отстранили 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств.



* * *



Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов, пишет



По словам Юрия Чайки, по-прежнему актуальным остается вопрос безопасности пассажирских перевозок. Произошедшая недавно катастрофа самолета SSJ 100 «Аэрофлот» в Шереметьево, жертвами которой стал 41 человек, вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генпрокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет. Так, отметил господин Чайка, государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года.



Министерством транспорта, сообщил депутатам Юрий Чайка, не разработаны в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, подготовки персонала. Не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов.



Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации, по словам генпрокурора, зачастую осуществляется формально. Во всяком случае допускалось принятие неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов.



Росавиацией, отметил Юрий Чайка, не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности.



В частности, в ходе проведенной Генпрокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских самолетов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в России.



По-прежнему остро, считает генпрокурор, стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов.



«В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие. В связи с этим с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств»,— сообщил Юрий Чайка. Кроме того, отметил он, пристальное внимание органами прокуратуры уделялось соблюдению прав пассажиров в связи с задержками и отменами авиарейсов, сбоями в доставке багажа, повышению доступности объектов транспорта для маломобильных граждан. Господин Чайка сообщил, что прокуроры реагировали на нарушения при формировании стоимости авиаперевозок, навязывание потребителям невыгодных условий, манипулирование ценами при применении многочисленных тарифов. Он отметил, что Минтранс не разработал необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие сертификацию авиатехники и ее производителей, подготовку персонала."Не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов", - добавил Чайка.Также он раскритиковал Росавиацию. По словам генпрокурора, зачастую агентство лишь формально контролирует работу авиакомпаний и не запрещает эксплуатацию самолетов, которые не отвечают требованиям воздушного законодательства.Чайка сообщил, что генпрокуратура обнаружила более четырехсот гражданских самолетов, в конструкции которых вносили изменения без проведения необходимых исследования. С 2017 года после прокурорских проверок от работы отстранили 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств.* * *Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов, пишет КОММЕРСАНТ . Глава надзорного ведомства отметил, что контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально, хотя они эксплуатируют 400 самолетов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и сертификаций. При этом по требованию прокуроров были отстранены от полетов 550 летчиков, у 160 аннулированы летные свидетельства.По словам Юрия Чайки, по-прежнему актуальным остается вопрос безопасности пассажирских перевозок. Произошедшая недавно катастрофа самолета SSJ 100 «Аэрофлот» в Шереметьево, жертвами которой стал 41 человек, вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генпрокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет. Так, отметил господин Чайка, государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года.Министерством транспорта, сообщил депутатам Юрий Чайка, не разработаны в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, подготовки персонала. Не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов.Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации, по словам генпрокурора, зачастую осуществляется формально. Во всяком случае допускалось принятие неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов.Росавиацией, отметил Юрий Чайка, не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности.В частности, в ходе проведенной Генпрокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских самолетов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в России.По-прежнему остро, считает генпрокурор, стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов.«В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие. В связи с этим с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств»,— сообщил Юрий Чайка. Кроме того, отметил он, пристальное внимание органами прокуратуры уделялось соблюдению прав пассажиров в связи с задержками и отменами авиарейсов, сбоями в доставке багажа, повышению доступности объектов транспорта для маломобильных граждан. Господин Чайка сообщил, что прокуроры реагировали на нарушения при формировании стоимости авиаперевозок, навязывание потребителям невыгодных условий, манипулирование ценами при применении многочисленных тарифов. kommersant.ru , ria.ru Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: Генпрокуратура, Росавиация, катастрофа География: Россия — статья прочитана 121 раз Комментарии