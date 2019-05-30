Загрузка... 100-летняя немецкая пенсионерка прошла в депутаты 🔊 Воспроизвести



Долгожительница решила пойти в политику, чтобы добиться открытия бассейна, не работающего уже много лет, сообщает



Пока в Германии все внимательно следили за итогами выборов в Европейский парламент, настоящая сенсация народного волеизъявления осталась почти незамеченной. 26 мая, в воскресенье, в некоторых немецких регионах также состоялись коммунальные выборы. По их итогам в местный совет города Кирххаймболанден в земле Рейнланд-Пфальц прошла 100-летняя бывшая учительница Лизель Хайзе (Lisel Heise). Долгожительница решила пойти в политику, чтобы добиться открытия бассейна, не работающего уже много лет, сообщает DW Пока в Германии все внимательно следили за итогами выборов в Европейский парламент, настоящая сенсация народного волеизъявления осталась почти незамеченной. 26 мая, в воскресенье, в некоторых немецких регионах также состоялись коммунальные выборы. По их итогам в местный совет города Кирххаймболанден в земле Рейнланд-Пфальц прошла 100-летняя бывшая учительница Лизель Хайзе (Lisel Heise).







Около 80 лет назад членом городского совета Кирххаймболандена был отец Лизель Хайзе. В 1938 году он осудил разрушение местной синагоги, после чего на неделю попал под арест и лишь чудом, благодаря усилиям друзей, избежал отправления в концлагерь. Сама Лизель Хайзе со скепсисом относится к традиционным политическим партиям. Симпатию испытывает разве что по отношению к бывшему социал-демократическому канцлеру Германии Гельмуту Шмидту (Helmut Schmidt, 1918-2015). "Для меня важен не успех, а верные поступки, - подчеркивает она. - Голос нужно подавать, пока есть силы". Она набрала 911 голосов и стала одним из двух депутатов городского совета от гражданской инициативы "Мы за Кибо" ("Wir für Kibo"). Всего здесь проживет около 7,8 тысячи человек. Пойти в политику Лизель Хайзе решила, чтобы добиться открытия бассейна, не работающего уже много лет. Как она тогда заявила, для нее самой бассейн был настоящим "эликсиром молодости", а для многих юных жителей города - своего рода второй "детской комнатой".Около 80 лет назад членом городского совета Кирххаймболандена был отец Лизель Хайзе. В 1938 году он осудил разрушение местной синагоги, после чего на неделю попал под арест и лишь чудом, благодаря усилиям друзей, избежал отправления в концлагерь. Сама Лизель Хайзе со скепсисом относится к традиционным политическим партиям. Симпатию испытывает разве что по отношению к бывшему социал-демократическому канцлеру Германии Гельмуту Шмидту (Helmut Schmidt, 1918-2015). "Для меня важен не успех, а верные поступки, - подчеркивает она. - Голос нужно подавать, пока есть силы". Загрузка... dw.com Категории: политика, общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: Германия, выборы, депутат, пенсионерка — статья прочитана 147 раз Комментарии