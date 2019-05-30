Загрузка... Борьба за алкотуристов: Латвия вслед за Эстонией может снизить акциз на алкоголь 🔊 Воспроизвести Foto: LETA



Министр финансов Латвии Янис Рейрс ("Новое Единство") отреагировал на новости о том, что Эстония с 1 июля на 25% снижает ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки, сообщает



По его словам, "в регионе важно сохранить конкурентоспособность", поэтому в латвийском приграничье вполне можно уменьшить акциз на алкоголь. По словам Рейрса, он "не видит в этом большой проблемы", сообщает LETA. Министр финансов Латвии Янис Рейрс ("Новое Единство") отреагировал на новости о том, что Эстония с 1 июля на 25% снижает ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки, сообщает ДЕЛФИ . Этот шаг прекратит приграничную торговлю в том виде, в котором она существует сейчас. Чтобы обсудить выход из ситуации, на следующей неделе Минфин соберет специальную рабочую группу, рассказал Рейрс.По его словам, "в регионе важно сохранить конкурентоспособность", поэтому в латвийском приграничье вполне можно уменьшить акциз на алкоголь. По словам Рейрса, он "не видит в этом большой проблемы", сообщает LETA. При этом министр добавил, что в случае снижения акциза на спиртное "придется подумать о компенсирующих мероприятиях — где взять дополнительный доход или снизить расходы".



Как уже сообщалось, правительство Эстонии приняло решение понизить ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки на 25% с 1 июля 2019 года.



По словам председателя правления производителя алкогольных напитков Liviko Янека Кальви, решение правительства является беспрецедентно радикальным шагом, который положит конец приграничной торговле в Латвии. В результате подобного снижения акцизные ставки в Эстонии и Латвии окажутся на одном уровне. Загрузка... rus.delfi.lv Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: акцизы, алкоголь, торговля География: Латвия — статья прочитана 113 раз Комментарии