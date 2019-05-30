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Борьба за алкотуристов: Латвия вслед за Эстонией может снизить акциз на алкоголь

Foto: LETA


Министр финансов Латвии Янис Рейрс ("Новое Единство") отреагировал на новости о том, что Эстония с 1 июля на 25% снижает ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки, сообщает ДЕЛФИ. Этот шаг прекратит приграничную торговлю в том виде, в котором она существует сейчас. Чтобы обсудить выход из ситуации, на следующей неделе Минфин соберет специальную рабочую группу, рассказал Рейрс.

По его словам, "в регионе важно сохранить конкурентоспособность", поэтому в латвийском приграничье вполне можно уменьшить акциз на алкоголь. По словам Рейрса, он "не видит в этом большой проблемы", сообщает LETA.
При этом министр добавил, что в случае снижения акциза на спиртное "придется подумать о компенсирующих мероприятиях — где взять дополнительный доход или снизить расходы".

Как уже сообщалось, правительство Эстонии приняло решение понизить ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки на 25% с 1 июля 2019 года.

По словам председателя правления производителя алкогольных напитков Liviko Янека Кальви, решение правительства является беспрецедентно радикальным шагом, который положит конец приграничной торговле в Латвии. В результате подобного снижения акцизные ставки в Эстонии и Латвии окажутся на одном уровне.
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rus.delfi.lv
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: акцизы, алкоголь, торговля
География: Латвия
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добавлена сегодня, 30 мая, 15:00

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