Бывшему главе вильнюсской клиники Сантарос предъявлены подозрения во взяточничестве 🔊 Воспроизвести



Вильнюсская окружная прокуратура уточнила подозрения бывшему гендиректору клиники Сантарос Кястутису Струпасу: прекращено расследовании в части о злоупотреблениях, однако предъявлены подозрения во взяточничестве.



Также принято решение о выделении расследования о взяточничестве в отдельное делопроизводство, сообщила в среду прокуратура.



Начатое в прошлом году объемное досудебного расследование о вероятных злоупотреблениях и крупномасштабном взяточничестве, а также о подкупе в Вильнюсской университетской больнице Сантарос продолжается. Сейчас подозрения в этом расследовании предъявлены 14 лицам, двое из них - работники клиники, один подозреваемый - бывший работник клиники.



Правоохранители подозревают К. Струпаса в том, что он через директора Центра информатики и развития больницы Ромуалдаса Кизлайтиса договаривался с предприятиями, чтобы они за победу на конкурсных закупках переводили клинике вероятно незаконное финансовое вознаграждение в размере 3-5 процентов от суммы конкурсной закупки, замаскированное под финансовую помощь. Вильнюсская окружная прокуратура уточнила подозрения бывшему гендиректору клиники Сантарос Кястутису Струпасу: прекращено расследовании в части о злоупотреблениях, однако предъявлены подозрения во взяточничестве.Также принято решение о выделении расследования о взяточничестве в отдельное делопроизводство, сообщила в среду прокуратура.Начатое в прошлом году объемное досудебного расследование о вероятных злоупотреблениях и крупномасштабном взяточничестве, а также о подкупе в Вильнюсской университетской больнице Сантарос продолжается. Сейчас подозрения в этом расследовании предъявлены 14 лицам, двое из них - работники клиники, один подозреваемый - бывший работник клиники.Правоохранители подозревают К. Струпаса в том, что он через директора Центра информатики и развития больницы Ромуалдаса Кизлайтиса договаривался с предприятиями, чтобы они за победу на конкурсных закупках переводили клинике вероятно незаконное финансовое вознаграждение в размере 3-5 процентов от суммы конкурсной закупки, замаскированное под финансовую помощь. Также есть подозрения, что часть финансовой помощи использовалась не по назначению, а для удовлетворения личных потребностей представителей клиники Сантарос.



Правоохрана предъявила подозрения Р. Кизлайтису и еще нескольким сотрудникам клиники Сантарос, представителям частных предприятий.



Во время расследования проведено более 70 допросов, проводились экспертизы, сообщает прокуратура.



Прокуратура также сообщила, что решила передать Министерству здравоохранения данные об установленных нарушениях при получении финансовой помощи для дальнейшей оценки руководству клиники Сантарос в дисциплинарном порядке. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: взятки, расследование, клиника, Сантарос География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 102 раза Комментарии