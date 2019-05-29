В деле о тюрьме ЦРУ на прокурора М. Дуду оказывалось давление дополнено 🔊 Воспроизвести



Во время проведения в Генеральной прокуратуре Литвы досудебного расследования о так называемой тюрьме ЦРУ США в Литве на прокурора оказывалось давление, чтобы это дело не было прекращено, утверждает лидер профсоюза прокуроров.



"Заместитель генпрокурора Дарюс Раулушайтис убеждал, что это дело нельзя прекращать, предлагал пойти покурить 20 минут и передумать, (...) предлагал прекратить любое другое дело, только не это, потому что это не понравится президентскому ведомству", - свидетельствовал в среду главный прокурор 1-ого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры Юлюс Рекснис парламентской комиссии по расследованию незаконного воздействия на политиков и госслужащих.



Он утверждал, что это ему рассказал проводивший тогда данное досудебное расследование тогдашний прокурор Генпрокуратуры, а теперь адвокат Миндаугас Дуда. Во время проведения в Генеральной прокуратуре Литвы досудебного расследования о так называемой тюрьме ЦРУ США в Литве на прокурора оказывалось давление, чтобы это дело не было прекращено, утверждает лидер профсоюза прокуроров."Заместитель генпрокурора Дарюс Раулушайтис убеждал, что это дело нельзя прекращать, предлагал пойти покурить 20 минут и передумать, (...) предлагал прекратить любое другое дело, только не это, потому что это не понравится президентскому ведомству", - свидетельствовал в среду главный прокурор 1-ого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры Юлюс Рекснис парламентской комиссии по расследованию незаконного воздействия на политиков и госслужащих.Он утверждал, что это ему рассказал проводивший тогда данное досудебное расследование тогдашний прокурор Генпрокуратуры, а теперь адвокат Миндаугас Дуда. По словам Ю. Рексниса, М. Дуда ему говорил, что Д. Раулушайтис убеждал его не прекращать расследование, ему был дан лист бумаги с фамилиями, кому следует предъявить подозрения в деле о тюрьме ЦРУ.



"Когда его убеждали продолжать это расследование, ему был дан лист с шестью или десятью, или двенадцатью фамилиями, каким лицам следовало предъявить подозрения. Насколько я помню, он говорил, что там были фамилии Мячиса Лауринкуса и Арвидаса Поцюса, бывших сотрудников безопасности. Кажется, М. Дуда упоминал и президента (экс-президента - ред.) Валдаса Адамкуса", - рассказал Ю. Рекснис.



По его словам, М. Дуда упоминал, что само дело о тюрьме ЦРУ было "пустым", "основанным на предположениях", "без доказательств".



Д. Раулушайтис был заместителем генпрокурора в 2010 – 2015 годах.



Генпрокуратура утверждает, что прозвучавшие публично утверждения о влиянии, давлении со стороны прокуроров или политиков на расследование относительно тюрем ЦРУ необоснованны.



В 2014 году после решений судов Генпрокуратура начала досудебное расследование о вероятной незаконной переправке людей через госграницу, в 2015 к нему присоединили возобновленное расследование относительно вероятных злоупотреблений правоохранителей. Расследование ведется до сих пор, подозрения никому не предъявлены.



В декабре 2014 года Сенат США обнародовал отчет о секретных центрах ЦРУ для задержанных. В отчете упоминается и названный "фиолетовым" центр, который действовал в Литве в 2005–2006 годах. Правозащитники полагают, что этот центр действовал в Литве, в Антавиляй, что под Вильнюсом.



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Бывший заместитель генерального прокурора Литвы, а ныне адвокат Дарюс Раулушайтис говорит, что не оказывал давления на прокурора, проводившего досудебное расследование о так называемой тюрьме ЦРУ США в Литве.



"Я не помню таких разговоров", - сказал Д. Раулушайтис BNS в среду.



"Может, я что-то и говорил об этом деле, но какие решения принять - точно нет", - сказал он.



Свидетельствуя в среду парламентской комиссии по расследованию незаконного воздействия на политиков и госслужащих, лидер профсоюза прокуроров, главный прокурор 1-ого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры Юлюс Рекснис сказал, что давление оказывалось на проводившего это досудебное расследование тогдашний прокурор Генпрокуратуры, а теперь адвокат Миндаугас Дуда.



Д. Раулушайтис сказал, что так не говорил. Он также сказал, что сам не ощущал давления или исключительного внимания политиков в связи с этим делом.



"Не было никакого исключительного внимания. Это внимание было со стороны всевозможных международных организаций: приезжали из Amnesty International, кажется, интересовались, как что идет, но не более", - сказал бывший заместитель генпрокурора.



Д. Раулушайтис также сказал, что ему по должности не было никакого смысла оказывать давление на М. Дуду.



"Нет никакого смысла это делать. Я тогда был в такой позиции, что если бы мне не понравилось это решение, я мог его отменить", - сказал Д. Раулушайтис.



Д. Раулушайтис был заместителем генпрокурора в 2010 – 2015 годах.



Пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте сказала BNS, что президентское ведомство не будет комментировать высказывания Ю. Рексниса о якобы имевшем место давлении.



Генпрокуратура утверждает, что прозвучавшие публично утверждения о влиянии, давлении со стороны прокуроров или политиков на расследование относительно тюрем ЦРУ необоснованны.



Прокуратура в среду сообщила, что еще некоторое время назад Ю. Рексниса просили предоставить известную ему информацию и Департамент уголовного преследования дал оценку, есть ли признаки преступного деяния в части предоставленного ответа о вероятно оказывавшемся давлении на досудебное расследование относительно тюрем ЦРУ в Литве.



"При проверке предоставленной информации и после допроса указанного Ю. Рекснисом лица как имеющего возможность лично свидетельствовать о вероятно совершенном преступном деянии было установлено, что прозвучавшие публично утверждения о якобы оказывавшемся более высокопоставленными прокурорами или политиками воздействии, давлении на прокурора в этом деле необоснованны", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.



С учетом того, что предоставленные Ю. Рекснисом данные не подтвердились, принято решение отказаться начать досудебное расследование.



В 2014 году после решений судов Генпрокуратура начала досудебное расследование о вероятной незаконной переправке людей через госграницу, в 2015 к нему присоединили возобновленное расследование относительно вероятных злоупотреблений правоохранителей. Расследование ведется до сих пор, подозрения никому не предъявлены.



В декабре 2014 года Сенат США обнародовал отчет о секретных центрах ЦРУ для задержанных. В отчете упоминается и названный "фиолетовым" центр, который действовал в Литве в 2005–2006 годах. Правозащитники полагают, что этот центр действовал в Литве, в Антавиляй, что под Вильнюсом.



Европейский суд поп правам человека (ЕСПЧ) в мае прошлого года объявил, что тюрьма ЦРУ для содержания подозреваемых в терроризме действовала в Литве в 2005–2006 годах. Из-за незаконного содержания в ней правительству Литвы вменено в обязанность выплатить 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде. Он подозревается в причастности к терактам 11 сентября в США и сейчас находится в заключении на базе Гуантанамо на Кубе. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Литва, ЦРУ, тюрьма, ЕСПЧ, расследование География: Литва +1 статья прочитана 128 раз Комментарии