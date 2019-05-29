Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе 🔊 Воспроизвести mil.gov.ua / пресс-служба Минобороны Украины



Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны. Об этом рассказал адвокат находящегося под уголовным делом бывшего главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов, сообщает



Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе. По словам стороны защиты, вывод прокурорских экспертов полностью подтверждает обвинения России о незаконных действиях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Как пишет «Политнавигатор», он уточнил, что вывод экспертизы указан в сообщении о подозрении Владимира Заманы. В документах специалистов содержится фраза, что согласно статье 17 Конституции Украины, армия государства не может быть задействована в каких-либо вооруженных действиях внутри страны. Как подчеркнул адвокат, из оценки экспертов можно сделать итог, что ВС Украины предназначены только для отражения внешней агрессии. Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны. Об этом рассказал адвокат находящегося под уголовным делом бывшего главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов, сообщает РИА ФАН Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе. По словам стороны защиты, вывод прокурорских экспертов полностью подтверждает обвинения России о незаконных действиях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Как пишет «Политнавигатор», он уточнил, что вывод экспертизы указан в сообщении о подозрении Владимира Заманы. В документах специалистов содержится фраза, что согласно статье 17 Конституции Украины, армия государства не может быть задействована в каких-либо вооруженных действиях внутри страны. Как подчеркнул адвокат, из оценки экспертов можно сделать итог, что ВС Украины предназначены только для отражения внешней агрессии.



Животов подчеркнул, что есть официальный документ, согласно которому, любого украинского солдата можно обвинить в нарушении закона в Донбассе.



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Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.



В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек. «То, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. Мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям», — уточнил юрист.Животов подчеркнул, что есть официальный документ, согласно которому, любого украинского солдата можно обвинить в нарушении закона в Донбассе.Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек. riafan.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: прокуратура, донбасс, автономия, Медведчук, уголовное дело География: Украина — статья прочитана 199 раз Комментарии